Guide estabelece um novo padrão para termografia industrial na Hannover Messe 2026

HANNOVER, Alemanha, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 20 de abril, a Hannover Messe 2026 foi oficialmente inaugurada no Exhibition Grounds Hannover, na Alemanha. No pavilhão 27, estande H11, a Guide apresentou todo o seu portfólio de Ferramentas de Termografia e soluções integradas de IoT. O estande atraiu um grande número de visitantes profissionais e especialistas do setor de todo o mundo para discussões aprofundadas e para experimentar a tecnologia de imagem térmica de última geração, ApexVision. Seu poderoso desempenho em imagem infravermelha recebeu comentários altamente positivos.

Testemunhe a era da ultraclareza — ApexVision impulsionando aplicações industriais

Impulsionado pelo novo Detector ApexCore S1 (NETD<15mK), o ApexVision captura com precisão diferenças sutis de temperatura e detalhes finos, melhorando significativamente a qualidade da imagem. A Plataforma de Alto Desempenho Nexus 1.0 (3X o poder de processamento) possibilita captura dinâmica em alta taxa de quadros e medição de temperatura confiável em tempo real, garantindo medições precisas de alvos em movimento sem latência. O Algoritmo Para Todos os Cenários 1.0 integra aprimoramento de detalhes, redução de ruído preservando bordas e adaptação ambiental, garantindo imagens estáveis em alta definição em ambientes complexos.

A demonstração ao vivo do ApexVision deixou uma forte impressão nos visitantes, muitos dos quais comentaram que ele solucionou desafios importantes na medição de temperatura industriale estabeleceu um novo marco de referência para o setor. A tecnologia agora está integrada em todo o portfólio de produtos térmicos da Guide, oferecendo imagens ultranítidas e de alta precisão para aplicações em energia, manufatura, metalurgia, petroquímica, combate a incêndios, inspeção predial, além de usos médicos e em pesquisas científicas.

ApexVision eleva as câmeras térmicas a um novo patamar

Na exposição, foram apresentadas as câmeras térmicas de ponta — incluindo as séries E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S e PF210S. Equipadas com os poderosos recursos de otimização de imagem do ApexVision, toda a linha oferece de forma consistente imagens térmicas mais nítidas e medições de temperatura mais precisas, tanto em ambientes complexos quanto em condições extremas de temperatura, mantendo desempenho confiável em todos os cenários. Esses produtos rapidamente se tornaram destaques da feira.

Soluções inteligentes integradas de IoT

Na área de soluções integradas de IoT, foram apresentadas as séries câmeras dome de duplo espectro, câmeras bullet de duplo espectro e câmeras térmicas fixas NC200, que integram imagem térmica, luz visível e análises inteligentes. Elas possibilitaram monitoramento contínuo de temperatura, detecção de pontos de calor e alerta precoce, tornando-se ideais para aplicações em concessionárias de energia, instalações industriais, segurança, centros de dados, energia renovável e armazéns logísticos.

A exposição representou uma vitrine completa dos produtos de termografia de última geração da Guide, que conquistaram reconhecimento dos profissionais do setor. Como fornecedor global de produtos de imagem térmica infravermelha, a Guide continua comprometida em oferecer imagens térmicas mais nítidas, confiáveis e soluções de alerta precoce para indústrias em todo o mundo.

Para mais informações, acesse https://www.guideir.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960246/Guide_Hannover_Messe_2026.jpg

FONTE Guide