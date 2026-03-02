Guide redefine la excelencia térmica en IWA OutdoorClassics 2026

NÜRNBERG, Alemania, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Guide, líder en termografía infrarroja, concluyó con gran éxito su presentación en IWA OutdoorClassics 2026, dejando una huella imborrable en la industria mundial de la caza y las actividades al aire libre. El evento marcó el debut oficial de la tecnología ApexVision y del emblemático telescopio acoplable TU1260MS, atrayendo a miles de asistentes al expositor 4A-511 para conocer de primera mano el futuro del rendimiento térmico.

Éxito práctico: Análisis profundo de A pex Vision

El momento culminante del evento fue la exclusiva inmersión profunda dirigida por Andreas Trenzinger, un experimentado cazador alemán con amplia experiencia de campo. Andreas compartió las imágenes auténticas del TU1260MS, capturadas en vivo durante la IWA, así como las grabaciones de pruebas previas al lanzamiento de los nuevos productos, lo que demostró de forma irrefutable la ventaja de ApexVision. Los asistentes fueron testigos de la capacidad de esta innovación para mantener un nivel de detalle óptimo, resaltar claramente los objetivos del fondo y lograr un alto rango dinámico en escenarios exigentes y de oscuridad total. Los vídeos de Andreas en situaciones reales mostraron la altísima sensibilidad del detector ApexCore S1, de NETD <15 mK, demostrando cómo la tecnología preserva el contraste y la claridad de los bordes.

Tanto profesionales como aficionados quedaron especialmente impresionados por la claridad de la tecnología ApexVision, que permite verla para creerla, en nuestro modelo insignia, el TU1260MS. Con un flujo constante de visitantes, desde distribuidores de gran volumen hasta apasionados de la caza, que llenaban el expositor de Guide, el consenso general fue claro: Guide ha logrado conectar con éxito el software avanzado basado en IA con el hardware robusto y ligero que los cazadores realmente necesitan.

La ingeniería de precisión se une a la portabilidad

Las discusiones técnicas en el expositor giraron con frecuencia en torno a los lentes térmicos acoplables Orion C. Al integrar una serie de características prácticas —como una batería que dura toda la noche, resistencia a la intemperie y una latencia ultrabaja de 26 ms— en un marco de tan solo 285 g, la serie fue aclamada como una obra maestra de ingeniería minimalista.

Como observaron los expertos de All4hunters durante las sesiones prácticas, "cada gramo ahorrado puede ayudar a mantener la consistencia repetible del cero y del punto de impacto en la configuración general", Guide se ha asegurado de que el Orion C proporcione una plataforma de disparo más equilibrada y estable que mantenga la precisión a través del uso repetido, por lo que los distribuidores lo citan como el nuevo punto de referencia para los accesorios de calidad profesional.

Guide espera lanzar estos dispositivos de alto rendimiento al mercado global, garantizando que los cazadores ya no tengan que elegir entre portabilidad ligera y una claridad térmica de primer nivel. Para más información, visite www.guideoutdoor.com o escriba a [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922914/1_Guide_s_ApexVision_Deep_Dive_at_IWA_2026.jpg