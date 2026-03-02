Guide redefine la excelencia térmica en la feria IWA OutdoorClassics 2026

NÚREMBERG, Alemania, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Guide, líder en imágenes térmicas por infrarrojos, concluyó con gran éxito su presentación en la feria IWA OutdoorClassics 2026, lo que dejó una huella imborrable en el sector mundial de caza y otras actividades al aire libre. El evento sirvió como presentación oficial de la tecnología ApexVision y del emblemático TU1260MS acoplable, lo que atrajo a miles de asistentes al stand 4A-511 para conocer en primera persona el futuro del rendimiento térmico.

Éxito práctico: presentación detallada de ApexVision

Presentación detallada de ApexVision en la IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

Lo más destacado del evento fue la exclusiva sesión Deep Dive dirigida por Andreas Trenzinger, experimentado cazador alemán con amplia experiencia en el campo. Andreas compartió las imágenes auténticas del TU1260MS captadas en vivo durante la IWA, así como las imágenes de las pruebas previas al lanzamiento de los nuevos productos, lo que ofreció una prueba irrefutable de las ventajas de ApexVision. Los asistentes pudieron comprobar la capacidad de esta innovación para mantener un nivel óptimo de detalle, destacar claramente los objetivos sobre el fondo y ofrecer un alto rango dinámico en escenarios exigentes y completamente oscuros. Los clips del mundo real de Andreas mostraron la sensibilidad ultraalta del detector ApexCore S1, con una diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD, por sus siglas en inglés)＜15 mK y demostraron cómo la tecnología preserva el contraste y la nitidez de los bordes.

Los profesionales y aficionados quedaron especialmente impresionados por la nitidez "hay que verlo para creerlo" de la tecnología ApexVision en nuestra gama emblemática TU1260MS. Con un flujo constante de visitantes, desde grandes distribuidores hasta entusiastas cazadores, que llenaban el stand de Guide, el consenso en toda la sala era claro: Guide ha logrado tender un puente entre el software avanzado impulsado por IA y el hardware resistente y ligero que los cazadores realmente necesitan.

La ingeniería de precisión se une a la portabilidad

Las conversaciones técnicas en el stand giraban con frecuencia en torno a las miras térmicas acoplables Orion C. Esta serie, que integra una serie de características prácticas, como una batería con autonomía para toda la noche, resistencia a cualquier condición meteorológica y una latencia ultrabaja de 26 ms, en un marco que pesa solo 285 g, fue aclamada como una obra maestra de la ingeniería minimalista.

Tal y como observaron los expertos de All4hunters durante las sesiones prácticas, "cada gramo que se ahorra puede ayudar a mantener la consistencia repetible del punto cero y del punto de impacto en la configuración general", Guide se ha asegurado de que el Orion C ofrezca una plataforma de tiro más equilibrada y estable que mantenga la precisión tras un uso repetido, por lo que los distribuidores lo citan como el nuevo referente en accesorios de calidad profesional.

Guide espera poder llevar estos dispositivos de alto rendimiento al mercado mundial, lo que garantiza que los cazadores ya no tengan que elegir entre la portabilidad ligera y la nitidez térmica de élite. Obtenga más información en www.guideoutdoor.com o comuníquese con [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922929/1_Guide_s_ApexVision_Deep_Dive_at_IWA_2026.jpg

FUENTE Guide