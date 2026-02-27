Guide estabelece novos padrões no setor com experiência prática na IWA Outdoor Classics

NUREMBERG, Alemanha, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Guide, pioneira em imageamento térmico, tem o prazer de apresentar seus novos produtos outdoor equipados com ApexVision na IWA Outdoor Classics. Essa nova tecnologia oferece uma revolução em qualidade visual infravermelha ultranítida, mas estamos entusiasmados em ir muito além das palavras, com demonstrações presenciais de seus recursos e capacidades, incluindo sessões de experiência ao vivo. Visite nosso estande 4A-511 para uma demonstração prática da nova e leve série Orion C de dispositivos térmicos de encaixe.

Guide apresenta o ApexVision na IWA Outdoor Classics 2026 (PRNewsfoto/Guide)

A próxima geração de infravermelho: ApexVision

O ApexVision é o resultado de mais de duas décadas de esforço em engenharia de software e hardware, amplamente integrada à nossa linha de produtos para caça, com destaque para o modelo topo de linha TU1260MS, para proporcionar uma experiência de visualização ultranítida definitiva. Construído com base em nosso novo detector ApexCore S1, o ApexVision oferece uma sensibilidade térmica ultraelevada de <15 mK, distinguindo com facilidade até mesmo mínimas variações de temperatura. Em conjunto com esse novo sensor de alta sensibilidade, estão diversas tecnologias de software essenciais que aprimoram ainda mais o desempenho, incluindo nossa plataforma de processamento de imagem Nexus 1.0 e o novo algoritmo Hyper-Light 2.0, otimizado por IA e ajustado para cenários de escuridão total e baixa luminosidade, a fim de realçar detalhes, aprimorar contornos e suprimir ruídos.

Essas melhorias de hardware e software se combinam para oferecer melhor desempenho de zoom, preservação de detalhes, redução de atraso e desfoque em situações dinâmicas, observação de alvos em tempo real, com alto contraste e baixo ruído, em todas as condições climáticas. Mas não queremos apenas falar sobre as capacidades do ApexVision; queremos mostrá-las a você.

Sessões de Experiência na IWA

Os visitantes da IWA Outdoor Classics estão convidados a visitar nosso estande 4A-511 para experimentar o ApexVision em primeira mão com a nova série Orion C de acessórios térmicos compactos de encaixe — dispositivos para lunetas diurnas que pesam apenas 285 g, oferecem alta robustez, autonomia para a noite inteira, inicialização instantânea e qualidade de imagem excepcional.

Com construção leve e o imageamento de última geração do ApexVision, a série Orion C oferece imagens térmicas claras e estáveis para uma identificação de alvos com confiança. É um dos dispositivos térmicos de encaixe mais leves disponíveis no mercado, reduzindo o tempo de configuração e proporcionando uma experiência de caça mais equilibrada, estável e confortável. Seu design aerodinâmico e a construção robusta também garantem desempenho confiável em todas as condições climáticas. Com inicialização rápida de 3 segundos, ele fica pronto quase de imediato durante encontros repentinos no campo, e a latência ultrabaixa de apenas 26 ms garante imagens em tempo real, sem atrasos perceptíveis durante o rastreamento e a mira.

O Orion C foi desenvolvido para oferecer desempenho durante toda a noite, em qualquer clima e em qualquer situação — e está pronto para sua experiência prática na IWA.

Participantes, jornalistas, caçadores, revendedores e distribuidores poderão vivenciar demonstrações práticas ao vivo da série Orion C equipada com ApexVision, bem como de diversos outros produtos da Guide, experimentando em primeira mão esse novo salto geracional no desempenho de imageamento infravermelho.

Saiba mais em www.guideoutdoor.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921134/Apex_____________1600_1000.jpg

FONTE Guide