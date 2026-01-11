Guide Sensmart apresenta a tecnologia inovadora ApexVision na CES 2026

LAS VEGAS, 11 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na CES 2026 em Las Vegas, o estande da Guide Sensmart (estande nº 21740) está chamando a atenção com suas mais recentes inovações em imagem térmica. A empresa está apresentando a ApexVision, uma tecnologia de imagem térmica de última geração criada para superar os limites do desempenho visual e redefinir os padrões do setor, juntamente com seu portfólio de produtos profissionais que inclui ferramentas de termografia, óptica para caça ao ar livre, núcleos térmicos e câmeras PTZ de segurança.

Redefinindo a nitidez através da inovação

Estande 21740 da Guide Sensmart na CES 2026 (PRNewsfoto/Guide Sensmart)

O que torna possível o salto de desempenho visual oferecido pela ApexVision? Desenvolvida com base no detector infravermelho ApexCore S1 de última geração, na plataforma de processamento Nexus 1.0 de alto desempenho e no algoritmo All-Scenario 1.0 baseado em IA, a ApexVision oferece uma melhoria excepcional nos detalhes da imagem, aprimoramento do contraste, realce do alvo e imagens sem atrasos.

Com várias atualizações em software e hardware, a ApexVision reflete as décadas de experiência da Guide Sensmart em imagens térmicas. A tecnologia estabelece um novo padrão de referência em termos de clareza e precisão, beneficiando profissionais das áreas de produção industrial, energia, caça ao ar livre, segurança e muito mais.

"Na GuideSensmart, acreditamos que a tecnologia deve ajudar os usuários a tomar decisões informadas com rapidez e eficácia" afirmou Hank Huang, CEO da Guide Sensmart. "Com a ApexVision, além de aprimorarmos os recursos da imagem térmica, também estabelecemos novos padrões de referência para confiabilidade e experiência do usuário."

Medição da temperatura

A Guide Sensmart demonstra a versatilidade da tecnologia de imagem térmica ApexVision. As câmeras térmicas H6S, PT870S e E3S oferecem medição precisa da temperatura em ambientes exigentes, como energia elétrica, produção industrial, inspeção de edifícios/HVAC, monitoramento de segurança e pesquisa científica.

Ótica para caça ao ar livre{

Especialista em óptica para atividades ao ar livre, a Guide Sensmart projeta óptica térmica e de visão noturna avançada para caçadores, observadores da natureza e equipes de resgate. Os produtos térmicos em destaque são o monocular TD650LS e o binocular TN650MS, que aliam uma nitidez extrema a um desempenho robusto.

Expandindo sua presença global

A Guide Sensmart está expandindo sua presença para mais de 70 países, contando com mais de 300 parceiros de canal de longo prazo. Centros de pós-venda dedicados na Alemanha e na América do Norte oferecem suporte aprimorado aos usuários. O lançamento da ApexVision na CES 2026 reforça o compromisso da Guide Sensmart com o alcance global e a liderança no setor.

Experimente a ApexVision na CES 2026

Visite o estande nº 21740 para assistir a demonstrações práticas dos dispositivos térmicos da ApexVision e da Guide Sensmart.

"A CES é uma plataforma de excelência para a inovação, e estamos empolgados em mostrar nossos mais recentes avanços", acrescentou Hank Huang. Mal podemos esperar para nos conectar com os líderes do setor e mostrar como a ApexVision pode mudar a nossa forma de ver e interagir com o mundo.

Estamos interessados em estabelecer parcerias de colaboração. Saiba mais sobre a Guide Sensmart em https://www.guideir.com.

