Guide Sensmart presenta la innovadora tecnología ApexVision en CES 2026

LAS VEGAS, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026 en Las Vegas, el stand de Guide Sensmart (stand n° 21740) atrae la atención con sus últimas innovaciones en termografía. La compañía presenta ApexVision, una tecnología termográfica de última generación diseñada para superar los límites del rendimiento visual y redefinir los estándares de la industria, junto con su cartera de productos profesionales, que abarca herramientas de termografía, ópticas para caza al aire libre, núcleos térmicos y cámaras PTZ de seguridad.

Redefiniendo la claridad a través de la innovación

¿Qué impulsa el salto en el rendimiento visual de ApexVision? Basado en el detector infrarrojo ApexCore S1 de última generación, la plataforma de procesamiento Nexus 1.0 de alto rendimiento y el algoritmo All-Scenario 1.0 basado en IA, ApexVision ofrece una mejora excepcional en el detalle de la imagen, la mejora del contraste, el resaltado de objetivos y una visualización sin retardo.

Con múltiples actualizaciones de software y hardware, ApexVision refleja las décadas de experiencia de Guide Sensmart en termografía. Esta tecnología establece un nuevo estándar de claridad y precisión, empoderando a los profesionales de la fabricación industrial, la industria de la energía, la caza al aire libre, la seguridad y más.

"En GuideSensmart, creemos que la tecnología debe permitir a los usuarios tomar decisiones informadas de forma rápida y eficaz", afirmó Hank Huang, consejero delegado de Guide Sensmart. "Con ApexVision, no solo mejoramos las capacidades de la termografía, sino que también establecemos nuevos estándares de fiabilidad y experiencia de usuario".

Medición de temperatura

Guide Sensmart demuestra la versatilidad de la tecnología termográfica de ApexVision. Las cámaras térmicas H6S, PT870S y E3S ofrecen una medición precisa de la temperatura en entornos exigentes, como la energía eléctrica, la fabricación industrial, la inspección de edificios y sistemas de climatización (HVAC), la monitorización de seguridad y la investigación científica.

Óptica para caza al aire libre

Como especialista en óptica para exteriores, Guide Sensmart diseña ópticas avanzadas de visión térmica y nocturna para cazadores, observadores de la naturaleza y personal de rescate. Entre sus productos térmicos destacados se incluyen el monocular TD650LS y los binoculares TN650MS, que combinan una claridad excepcional con un rendimiento robusto.

Ampliando su alcance global

Guide Sensmart está expandiendo su presencia en más de 70 países con más de 300 socios de canal a largo plazo. Los centros de posventa especializados en Alemania y Norteamérica garantizan un soporte mejorado para los usuarios. La presentación de ApexVision en CES 2026 refuerza el compromiso de Guide Sensmart con la proyección global y el liderazgo en el sector.

Experimente ApexVision en CES 2026

Visite el stand n° 21740 para ver demostraciones en vivo de los dispositivos térmicos de ApexVision y Guide Sensmart.

"CES es una plataforma líder para la innovación, y estamos encantados de presentar nuestros últimos avances", añadió Hank Huang. "Esperamos conectar con los líderes de la industria y demostrar cómo ApexVision puede transformar la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo".

Nos interesa explorar la posibilidad de colaborar. Conozca más sobre Guide Sensmart en https://www.guideir.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858226/4__Guide_Sensmart_Booth_21740_at_CES_2026.jpg