Guide Sensmart présente la technologie révolutionnaire ApexVision au CES 2026

LAS VEGAS, 10 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Au CES 2026 de Las Vegas, le stand Guide Sensmart (stand n° 21740) attire l'attention avec ses dernières innovations en matière d'imagerie thermique. L'entreprise présente ApexVision, une technologie d'imagerie thermique de prochaine génération conçue pour repousser les limites des performances visuelles et redéfinir les normes de l'industrie, ainsi que ses portefeuilles de produits professionnels couvrant les outils de thermographie, les optiques de chasse en plein air, les noyaux thermiques et les caméras PTZ de sécurité.

Guide Sensmart Booth 21740 at CES 2026

Redéfinir la clarté par l'innovation

Qu'est-ce qui permet à ApexVision d'améliorer ses performances visuelles ? Basé sur le détecteur infrarouge de prochaine génération ApexCore S1, la plateforme de traitement haute performance Nexus 1.0 et l'algorithme All-Scenario 1.0 piloté par l'IA, ApexVision offre une amélioration exceptionnelle des détails de l'image, une accentuation du contraste, une mise en évidence de la cible et des visuels sans décalage.

Grâce à de multiples améliorations logicielles et matérielles, ApexVision est l'aboutissemnt de décennies d'expertise de Guide Sensmart dans le domaine de l'imagerie thermique. Cette technologie établit une nouvelle référence en matière de clarté et de précision, renforçant les capacités des professionnels de la fabrication industrielle, de l'industrie énergétique, de la chasse en plein air, de la sécurité, et bien plus encore.

« Chez GuideSensmart, nous pensons que la technologie doit permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées de manière rapide et efficace », a déclaré Hank Huang, PDG de Guide Sensmart. « Avec ApexVision, nous ne nous contentons pas d'améliorer les capacités de l'imagerie thermique, nous établissons également de nouvelles références en matière de fiabilité et d'expérience utilisateur ».

Mesure de la température

Guide Sensmart présente la polyvalence de la technologie d'imagerie thermique d'ApexVision. Les caméras thermiques H6S, PT870S et E3S permettent de mesurer avec précision la température dans des environnements exigeants, notamment dans les secteurs de l'énergie électrique, de la fabrication industrielle, de l'inspection des bâtiments et des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, de la surveillance de la sécurité et de la recherche scientifique.

Optiques de chasse en plein air

En tant que spécialiste des optiques de plein air, Guide Sensmart conçoit des optiques thermiques et de vision nocturne avancées pour les chasseurs, les observateurs de la nature et le personnel de secours. Les produits thermiques présentés comprennent le monoculaire TD650LS et le binoculaire TN650MS, qui allient clarté et robustesse.

Extension de la portée mondiale

Guide Sensmart étend sa présence dans plus de 70 pays avec plus de 300 partenaires de distribution à long terme. Des centres de service après-vente dédiés en Allemagne et en Amérique du Nord assurent une meilleure assistance aux utilisateurs. Le dévoilement d'ApexVision au CES 2026 renforce l'engagement de Guide Sensmart en matière de sensibilisation mondiale et de leadership industriel.

Découvrez ApexVision au CES 2026

Visitez le stand nº21740 pour des démonstrations en direct d'ApexVision et des appareils thermiques de Guide Sensmart.

« Le CES est une plateforme de premier plan pour l'innovation, et nous sommes ravis de présenter nos dernières avancées », a ajouté Hank Huang. « Nous sommes impatients de rencontrer les leaders de l'industrie et de leur montrer comment ApexVision peut transformer la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure ».

Nous sommes désireux d'explorer les possibilités de partenariat et de collaboration. Pour en savoir plus sur Guide Sensmart, veuillez consulter le site https://www.guideir.com.

