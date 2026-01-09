Guide Sensmart präsentiert bahnbrechende ApexVision-Technologie auf der CES 2026

LAS VEGAS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 in Las Vegas zieht der Stand von Guide Sensmart (Stand Nr. 21740) mit seinen neuesten Innovationen im Bereich der Wärmebildtechnik die Aufmerksamkeit auf sich. Das Unternehmen präsentiert ApexVision, eine Wärmebildtechnologie der nächsten Generation, die die Grenzen der visuellen Leistungsfähigkeit erweitert und neue Industriestandards setzt, sowie sein professionelles Produktportfolio, das Thermografie-Tools, Outdoor-Jagdoptik, Wärmebildkerne und PTZ-Sicherheitskameras umfasst.

Neudefinition von Klarheit durch Innovation

Guide Sensmart Booth 21740 at CES 2026

Was steckt hinter dem Leistungssprung von ApexVision? Basierend auf dem Infrarotdetektor ApexCore S1 der nächsten Generation, der leistungsstarken Verarbeitungsplattform Nexus 1.0 und dem KI-gesteuerten Algorithmus All-Scenario 1.0 bietet ApexVision eine außergewöhnliche Verbesserung der Bilddetails, Kontrastverstärkung, Zielhervorhebung und verzögerungsfreie Bilddarstellung.

Mit zahlreichen Upgrades sowohl in der Software als auch in der Hardware spiegelt ApexVision die jahrzehntelange Erfahrung von Guide Sensmart im Bereich der Wärmebildtechnik wider. Die Technologie setzt neue Maßstäbe in Sachen Klarheit und Präzision und unterstützt Fachleute in der industriellen Fertigung, der Energiewirtschaft, der Jagd, der Sicherheit und vielen anderen Bereichen.

„Wir bei GuideSensmart sind davon überzeugt, dass Technologie den Anwendern ermöglichen sollte, schnell und effektiv fundierte Entscheidungen zu treffen", so Hank Huang, CEO von Guide Sensmart. „Mit ApexVision verbessern wir nicht nur die Fähigkeiten der Wärmebildgebung, sondern setzen auch neue Maßstäbe in Bezug auf Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung."

Temperaturmessung

Guide Sensmart präsentiert die Vielseitigkeit der ApexVision-Wärmebildtechnologie. Die Wärmebildkameras H6S, PT870S und E3S bieten präzise Temperaturmessungen in anspruchsvollen Umgebungen, darunter Stromversorgung, industrielle Fertigung, Gebäude-/HVAC-Inspektion, Sicherheitsüberwachung und wissenschaftliche Forschung.

Optik für die Jagd im Freien

Als Spezialist für Outdoor-Optik entwickelt Guide Sensmart fortschrittliche Wärmebild- und Nachtsichtoptik für Jäger, Naturbeobachter und Rettungskräfte. Zu den vorgestellten Wärmebildprodukten gehören das Monokular TD650LS und das Fernglas TN650MS, die ultraklare Bildqualität mit robuster Leistung verbinden.

Mehr globale Reichweite

Guide Sensmart baut seine Präsenz in über 70 Ländern mit mehr als 300 langfristigen Vertriebspartnern aus. Spezielle Kundendienstzentren in Deutschland und Nordamerika gewährleisten einen verbesserten Support für die Nutzer. Die Präsentation von ApexVision auf der CES 2026 unterstreicht das Engagement von Guide Sensmart für globale Reichweite und Branchenführerschaft.

Erleben Sie ApexVision auf der CES 2026

Besuchen Sie Stand Nr. 21740 für Live-Vorführungen von ApexVision und der Wärmebildgeräte von Guide Sensmart.

„Die CES ist eine führende Plattform für Innovationen, und wir freuen uns sehr, unsere neuesten Entwicklungen präsentieren zu können", fügte Hank Huang hinzu. „Wir freuen uns darauf, mit Branchenführern in Kontakt zu treten und zu zeigen, wie ApexVision die Art und Weise verändern kann, wie wir unsere Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren."

Wir sind sehr daran interessiert, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu erkunden. Erfahren Sie mehr über Guide Sensmart unter https://www.guideir.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858226/4__Guide_Sensmart_Booth_21740_at_CES_2026.jpg