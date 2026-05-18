Guidepoint expande ofertas para oferecer acesso em tempo real ao conhecimento especializado

NOVA YORK, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Guidepoint anunciou hoje o reposicionamento estratégico de seu negócio global, marcando sua expansão de uma rede de especialistas para o acesso baseado em IA e insights especializados em tempo real. Com base em anos de investimento em tecnologia, conteúdo e novos recursos de pesquisa, essa mudança realinha a empresa em torno de como as equipes de pesquisa de elite operam hoje: mais rápidas, mais conectadas e cada vez mais habilitadas para IA.

"A Guidepoint sempre esteve na vanguarda de como os clientes acessam insights de especialistas", declarou Albert Sebag, fundador e diretor executivo da Guidepoint. "Hoje, isso significa mais do que conversas diretas com especialistas. As equipes de pesquisa precisam moldar hipóteses, reunir insights primários, validar suposições, sintetizar descobertas e gerar segurança em suas decisões. A Guidepoint evoluiu para apoiar esse processo completo de pesquisa, oferecendo aos clientes mais maneiras de acessar o conhecimento especializado e passar de pergunta para resposta."

Os fluxos de trabalho conectados da Guidepoint são projetados para atender às equipes de pesquisa onde elas estão. Eles reúnem consultas de especialistas ao vivo, conteúdo especializado sob demanda por meio da Biblioteca Guidepoint, síntese habilitada por IA e um conjunto de ferramentas de integração, incluindo várias APIs e um MCP.

Essa evolução inclui:

Mais maneiras de se envolver com especialistas – Os clientes podem realizar entrevistas individuais com especialistas, lançar pesquisas, participar de teleconferências ao vivo ou dimensionar pesquisas com especialistas por meio dos moderadores da Guidepoint e da Moderação por IA. A Moderação por IA ajuda as equipes a reunir informações estruturadas de especialistas em várias perspectivas, com conclusão prevista para cerca de 48 horas.

Cobertura mais ampla em escala – A Guidepoint fornece acesso a mais de 2.000.000 de especialistas em mais de 300 setores e 150 países. A Biblioteca Guidepoint inclui mais de 100.000 transcrições proprietárias, totalmente revisadas em conformidade e entrevistas com especialistas, com mais de 1.400 entrevistas ao vivo e mais de 5.000 novas transcrições adicionadas a cada mês.

Respostas mais rápidas de conteúdo confiável – O AskGP ajuda os clientes a pesquisar, resumir e sintetizar conteúdo especializado com respostas citadas na fonte em segundos. Dentro do Guidepoint360, as equipes podem passar da pergunta à resposta enquanto rastreiam cada descoberta até a fonte especialista.

Um espaço de trabalho conectado para equipes de pesquisa – O Guidepoint360 centraliza consultas, transcrições, ferramentas de IA e organização de projetos em uma única plataforma.

Integração flexível em sistemas corporativos – A Guidepoint apoia os fluxos de trabalho dos clientes por meio de APIs, MCP e outros recursos de integração que ajudam a trazer o conhecimento especializado para ambientes de pesquisa e IA corporativa existentes, sem sacrificar velocidade, rigor ou transparência.

Essa evolução é acompanhada por uma atualização global da marca, incluindo um novo logotipo e um novo site. Mais importante ainda, reflete a realidade do que a Guidepoint se tornou: uma empresa global que atende clientes em mais formatos, mais tipos de conteúdo e mais fluxos de trabalho de pesquisa do que nunca.

Para saber mais, acesse www.guidepoint.com.

Sobre a Guidepoint

A Guidepoint fornece acesso em tempo real a insights de especialistas, combinando conhecimento humano com ferramentas de pesquisa baseadas em IA para fornecer conhecimento em escala. Com o apoio de uma rede global de mais de 2 milhões de especialistas no assunto, a Guidepoint fornece a investidores institucionais, empresas de consultoria e corporações o contexto de que precisam sobre empresas, mercados e tendências. Através de fluxos de trabalho ao vivo, assíncronos e agênticos, a Guidepoint incorpora conhecimento especializado diretamente na tomada de decisões, transformando respostas em ações quando o tempo é mais importante.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg

FONTE Guidepoint