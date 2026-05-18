Guidepoint breidt aanbiedingen uit om realtime toegang tot expertkennis te bieden

NEW YORK, 18 mei 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint kondigde vandaag de strategische herpositionering van zijn wereldwijde activiteiten aan, waarmee de uitbreiding van het expertennetwerk naar AI-gedreven toegang tot real-time inzichten van experts wordt gemarkeerd. Voortbouwend op jarenlange investeringen in technologie, inhoud en nieuwe onderzoeksmogelijkheden, herlijnt deze verschuiving het bedrijf rond hoe elite onderzoeksteams vandaag de dag opereren: sneller, meer verbonden en steeds meer AI-geschikt.

"Guidepoint is altijd op de grens geweest van hoe klanten toegang krijgen tot deskundig inzicht", zei Albert Sebag, oprichter en chief executive officer van Guidepoint. "Tegenwoordig gaat het om meer dan alleen directe gesprekken met deskundigen. Onderzoeksteams moeten hypothesen vormgeven, primair inzicht verzamelen, aannames valideren, bevindingen synthetiseren en vertrouwen in hun beslissingen opbouwen. Guidepoint heeft zich ontwikkeld om dat volledige onderzoeksproces te ondersteunen, waardoor klanten meer manieren hebben om toegang te krijgen tot deskundig kennis en van vraag naar antwoord te gaan."

De geïntegreerde workflows van Guidepoint zijn zo ontworpen dat ze aansluiten bij de huidige werkwijze van onderzoeksteams. Ze brengen live-expertconsultaties, on-demand expertcontent via de Guidepoint-bibliotheek, AI-geschikte synthese en een reeks integratiehulpmiddelen, waaronder verschillende API's en een MCP, samen.

Deze evolutie omvat:

Meer manieren om met experts in contact te komen: klanten kunnen 1-op-1 expertinterviews voeren, enquêtes starten, deelnemen aan live teleconferenties of expertonderzoek uitbreiden via de expertmoderators van Guidepoint en AI-moderatie. AI-moderatie helpt teams om gestructureerde expert-inputs te verzamelen vanuit meerdere perspectieven, met voltooiing binnen ongeveer 48 uur.

Breedere dekking op schaal: Guidepoint biedt toegang tot meer dan 2.000.000 experts in meer dan 300 industrieën en 150 landen. De Guidepoint-bibliotheek bevat meer dan 100.000 eigen, volledig conformiteitsgecontroleerde transcripties en interviews met experts, met meer dan 1.400 live-interviews en meer dan 5.000 nieuwe transcripties die elke maand worden toegevoegd.

Snellere antwoorden op basis van betrouwbare informatie: AskGp helpt klanten om binnen enkele seconden deskundige informatie te zoeken, samen te vatten en te verwerken, met antwoorden waarin de bronnen worden vermeld. Binnen Guidepoint360 kunnen teams van vraag naar antwoord gaan terwijl ze elke bevinding terug naar de deskundige bron volgen.

Eén verbonden werkruimte voor onderzoeksteams: Guidepoint360 centraliseert consultaties, transcripties, AI-tools en projectorganisatie in één platform.

Flexibele integratie in bedrijfssystemen: Guidepoint ondersteunt clientworkflows via API's, MCP's en andere integratiefuncties die ertoe bijdragen expertkennis in bestaande AI-omgevingen voor onderzoek en bedrijven te brengen, zonder afbreuk te doen aan snelheid, nauwkeurigheid of transparantie.

Deze evolutie gaat gepaard met een wereldwijde merkvernieuwing, inclusief een nieuw logo en een nieuwe website. Wat nog belangrijker is, het weerspiegelt de realiteit van wat Guidepoint is geworden: een wereldwijd bedrijf dat klanten bedient in meer formaten, meer soorten inhoud en meer onderzoeksworkflows dan ooit tevoren.

Ga voor meer informatie naar www.guidepoint.com.

Over Guidepoint

Guidepoint biedt realtime toegang tot deskundige inzichten en combineert menselijke expertise met door AI aangestuurde onderzoekstools om kennis op grote schaal beschikbaar te maken. Met een wereldwijd netwerk van meer dan 2 miljoen vakspecialisten biedt Guidepoint institutionele beleggers, adviesbureaus en bedrijven de nodige context over bedrijven, markten en trends. Via live, asynchrone en agentgebaseerde workflows integreert Guidepoint deskundige kennis rechtstreeks in de besluitvorming, waardoor antwoorden worden omgezet in actie op het moment dat timing van cruciaal belang is.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg