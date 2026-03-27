Biblioteca Guidepoint ultrapassa 100.000 transcrições, ampliando o acesso em tempo real ao conhecimento especializado

Entrevistas com especialistas de alta qualidade, agora acessíveis em escala via MCP e incorporadas aos fluxos de trabalho dos clientes.

NOVA YORK, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Guidepoint anunciou hoje que sua biblioteca de transcrições ultrapassou 100 mil entrevistas com especialistas, ampliando a profundidade e o alcance de seus insights exclusivos. O conjunto de dados completo é acessível imediatamente por meio de AskGP na plataforma Guidepoint360 ou através da integração do MCP em plataformas corporativas de IA, permitindo que as equipes aproveitem o conhecimento especializado juntamente com os dados internos em tempo real.

Essa conquista reflete uma abordagem deliberada, que combina qualidade de nível institucional com o volume necessário para trabalhos essenciais à tomada de decisões. A Guidepoint adiciona mais de 5.000 transcrições mensalmente, criando uma base de conhecimento em constante evolução que apoia a análise profunda de uma única empresa e a pesquisa temática oportuna em empresas públicas e privadas em todo o mundo.

Criada para profundidade, qualidade e velocidade

A equipe de conteúdo dedicada da Guidepoint, com mais de 300 pessoas, oferece insights prontos para decisões em fluxos de trabalho de investimento, consultoria e estratégia corporativa:

Análise aprofundada de uma única empresa — Várias perspectivas de especialistas por empresa, construindo um contexto em camadas ao longo do tempo





— Várias perspectivas de especialistas por empresa, construindo um contexto em camadas ao longo do tempo Perspectiva global — Expansão nos EUA, EMEA e APAC, abrangendo mercados desenvolvidos e emergentes





— Expansão nos EUA, EMEA e APAC, abrangendo mercados desenvolvidos e emergentes Mercados públicos e privados — Percepção integrada entre ações e crédito, incluindo empresas privadas de difícil acesso





— Percepção integrada entre ações e crédito, incluindo empresas privadas de difícil acesso Eventos ao vivo — mais de 1.400 teleconferências mensais, além de mesas redondas e conferências, oferecendo rápida captura de opiniões de especialistas sobre notícias de última hora, interrupções de mercado e pontos de inflexão





— mais de 1.400 teleconferências mensais, além de mesas redondas e conferências, oferecendo rápida captura de opiniões de especialistas sobre notícias de última hora, interrupções de mercado e pontos de inflexão Conformidade de ponta — Entrevistas confiáveis com especialistas credenciados, com verificação de conformidade a 100%, com citações diretamente atribuídas à fonte.

A Biblioteca Guidepoint se integra diretamente à forma como as equipes já operam, permitindo que os clientes pesquisem e sintetizem insights de especialistas em tempo real, com todas as respostas vinculadas às transcrições originais. O resultado é uma análise rápida e fundamentada, que transforma conversas em informações úteis para a tomada de decisões em questão de horas, e não de dias.

Disponibilidade

A Biblioteca Guidepoint já está disponível por meio do Guidepoint360, acesso direto à API do cliente e integração do MCP às plataformas de IA corporativas.

Para saber mais ou solicitar acesso, entre em contato conosco em [email protected] ou entre em contato com seu representante Guidepoint.

Sobre a Guidepoint

A Guidepoint fornece acesso em tempo real ao conhecimento especializado, combinando conhecimento humano com ferramentas de pesquisa baseadas em IA para fornecer insights em escala. Com o apoio de uma rede global de mais de 1,75 milhão de especialistas no assunto, a Guidepoint fornece a investidores institucionais, empresas de consultoria e corporações o contexto de que necessitam em qualquer empresa, mercado ou tendência. Por meio de fluxos de trabalho em tempo real, assíncronos e orientados para o agente, a Guidepoint integra o conhecimento especializado diretamente à tomada de decisões, transformando respostas em ação nos momentos em que o tempo é essencial.

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FONTE Guidepoint