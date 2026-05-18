Guidepoint élargit son offre pour fournir un accès en temps réel aux connaissances d'experts

NEW YORK, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint annonce aujourd'hui le repositionnement stratégique de son activité mondiale, illustrant son évolution : d'un réseau d'experts à l'accès optimisé par l'IA, puis à des informations d'experts en temps réel. S'appuyant sur des années d'investissement dans la technologie, le contenu et les nouvelles capacités de recherche, ce changement permet à l'entreprise de s'aligner sur la manière dont les meilleures équipes de recherche fonctionnent aujourd'hui : avec une rapidité accrue, en étant plus connectées et avec une IA de plus en plus présente.

« Guidepoint a toujours été à l'avant-garde de la façon dont les clients accèdent aux informations d'experts », déclare Albert Sebag, fondateur et CEO de Guidepoint. « Aujourd'hui, cela signifie plus que des conversations directes avec des experts. Les équipes de recherche doivent formuler des hypothèses, recueillir des informations de base, valider des postulats, synthétiser les résultats et renforcer la confiance dans leurs décisions. Guidepoint a évolué pour soutenir l'ensemble du processus de recherche, en offrant aux clients davantage de moyens d'accéder aux connaissances d'experts et de passer de la question à la réponse. »

Les flux de travail connectés de Guidepoint sont conçus pour répondre aux besoins des équipes de recherche là où elles se trouvent. Ils rassemblent des consultations d'experts en direct, du contenu d'experts à la demande grâce à la bibliothèque Guidepoint, une synthèse basée sur l'IA, et une suite d'outils d'intégration comprenant plusieurs API et un MCP.

Cette évolution comprend :

davantage de moyens pour interagir avec des experts - Les clients peuvent effectuer des entretiens individuels avec des experts, lancer des enquêtes, participer à des téléconférences en direct, ou étendre la recherche spécialisée grâce aux experts modérateurs et à la solution AI Moderation de Guidepoint. AI Moderation aide les équipes à recueillir des avis d'experts structurés à travers de multiples perspectives, l'objectif étant de terminer dans un délai d'environ 48 heures.

une couverture à plus grande échelle - Guidepoint donne accès à plus de 2 000 000 d'experts dans plus de 300 secteurs d'activité et 150 pays. La bibliothèque Guidepoint comprend plus de 100 000 transcriptions et interviews d'experts exclusives et entièrement vérifiées, avec plus de 1 400 interviews en direct et plus de 5 000 nouvelles transcriptions ajoutées chaque mois.

des réponses plus rapides à partir d'un contenu de confiance - AskGp aide les clients à rechercher, résumer et synthétiser le contenu d'experts avec des réponses citées à la source en quelques secondes. Dans Guidepoint360, les équipes peuvent passer d'une question à une réponse tout en retraçant chaque découverte jusqu'à la source experte.

un espace de travail connecté pour les équipes de recherche - Guidepoint360 centralise les consultations, les transcriptions, les outils d'IA et l'organisation des projets sur une plateforme unique.

une intégration fluide dans les systèmes d'entreprise - Guidepoint prend en charge les flux de travail des clients par le biais d'API, de MCP et d'autres capacités d'intégration qui permettent d'intégrer des connaissances spécialisées dans les environnements de recherche et d'IA d'entreprise existants, sans sacrifier la rapidité, la rigueur ni la transparence.

Cette évolution s'accompagne d'une refonte globale de la marque, avec un nouveau logo et un nouveau site web. Plus important encore, elle reflète la réalité de ce que Guidepoint est devenu : une entreprise mondiale qui sert ses clients avec un nombre sans précédent de formats, de types de contenu et de flux de travail de recherche.

Pour en savoir plus, consultez le site www.guidepoint.com.

À propos de Guidepoint

Guidepoint fournit un accès en temps réel à des informations d'experts, en combinant l'expertise humaine avec des outils de recherche alimentés par l'IA pour fournir des connaissances à l'échelle. S'appuyant sur un réseau mondial de plus de deux millions experts, Guidepoint fournit aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de conseil et aux entreprises le contexte dont ils ont besoin pour les entreprises, les marchés et les tendances. Grâce à des flux de travail en direct, asynchrones et agentiques, Guidepoint intègre les connaissances d'experts directement dans la prise de décision, transformant les réponses en actions lorsque le timing compte le plus.

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