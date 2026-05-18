Guidepoint amplía su línea de productos para ofrecer acceso en tiempo real al conocimiento de expertos

NUEVA YORK, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Guidepoint anunció el reposicionamiento estratégico de su empresa a nivel mundial, lo que marca la ampliación de su red experta de acceso a contenido impulsado por IA a información experta en tiempo real. Sobre la base de años de inversión en tecnología, contenido y nuevas capacidades de investigación, este cambio redirige a la empresa en torno a cómo operan los equipos de investigación de élite en la actualidad: más rápidos, más conectados y cada vez más habilitados para la IA.

"Guidepoint siempre ha estado a la vanguardia de cómo los clientes acceden a información experta", afirmó Albert Sebag, fundador y director ejecutivo de Guidepoint. "En la actualidad, estar a la vanguardia implica más que conversaciones directas con expertos. Los equipos de investigación deben dar forma a las hipótesis, recopilar información primaria, validar suposiciones, sintetizar hallazgos y generar confianza en sus decisiones. Guidepoint ha evolucionado para respaldar ese proceso de investigación completo y ofrece a los clientes más formas de acceder a conocimiento experto y pasar de una pregunta a otra".

Los flujos de trabajo conectados de Guidepoint están diseñados para conectarse con los equipos de investigación donde sea que se encuentren. Estos flujos reúnen consultas de expertos en vivo, contenido de expertos a pedido mediante la biblioteca Guidepoint, síntesis habilitada para IA y un conjunto de herramientas de integración que incluyen varias API y un MCP.

Esta evolución incluye:

Más formas de interactuar con expertos – los clientes pueden realizar entrevistas individuales con expertos, realizar encuestas, unirse a teleconferencias en vivo o ampliar la investigación de expertos mediante moderadores expertos de Guidepoint y moderación de la IA. La moderación de la IA ayuda a los equipos a recopilar aportes de expertos estructurados mediante múltiples perspectivas, con la finalización prevista en aproximadamente 48 horas.

Cobertura más amplia a escala – Guidepoint ofrece acceso a más de 2.000.000 de expertos en más de 300 industrias y 150 países. La biblioteca Guidepoint incluye más de 100.000 transcripciones propias, totalmente revisadas por cumplimiento y entrevistas con expertos, con más de 1.400 entrevistas en vivo y más de 5.000 nuevas transcripciones añadidas cada mes.

Respuestas más rápidas de contenido confiable – AskGP ayuda a los clientes a buscar, resumir y sintetizar contenido experto con respuestas citadas de fuentes en segundos. Dentro Guidepoint360, los equipos pueden pasar de una pregunta a otra mientras rastrean cada hallazgo hasta la fuente experta.

Un espacio de trabajo conectado para equipos de investigación – Guidepoint360 centraliza consultas, transcripciones, herramientas de IA y organización de proyectos en una única plataforma.

Integración flexible a sistemas empresariales – Guidepoint admite flujos de trabajo de clientes a través de API, MCP y otras capacidades de integración que ayudan a aportar conocimientos expertos a los entornos de investigación e IA empresariales existentes, sin sacrificar la velocidad, el rigor o la transparencia.

Esta evolución se acompaña de una actualización mundial de la imagen de marca, que incluye un nuevo logotipo y un nuevo sitio web. Lo más importante, el cambio refleja la realidad en la que se ha convertido Guidepoint: una empresa mundial que presta servicio a los clientes en más formatos, más tipos de contenido y más flujos de trabajo de investigación que nunca.

Para obtener más información, visite www.guidepoint.com.

Acerca de Guidepoint

Guidepoint brinda acceso en tiempo real a información experta, al combinar la experiencia humana con herramientas de investigación impulsadas por IA para ofrecer conocimiento a escala. Respaldada por una red mundial de más de 2 millones de expertos en la materia, Guidepoint provee a inversores institucionales, empresas de consultoría y corporaciones el contexto que necesitan en empresas, mercados y tendencias. Mediante flujos de trabajo en vivo, asincrónicos y agénticos, Guidepoint incorpora el conocimiento experto directamente en la toma de decisiones, por lo que convierte las respuestas en acción cuando el tiempo es más importante.

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FUENTE Guidepoint