Guidepoint lança MCP no Claude e incorpora conhecimento de especialistas a pesquisas com IA

NOVA YORK, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Guidepoint, pioneira global no acesso a conhecimento especializado, anunciou hoje o lançamento de seu servidor Model Context Protocol (MCP), integrado ao Claude, da Anthropic. Equipes de pesquisa agora podem incorporar conhecimento confiável da biblioteca da Guidepoint, com mais de 100 mil transcrições de entrevistas com especialistas, diretamente a seus fluxos de pesquisa com IA, com cada informação atribuída e vinculada à sua fonte no Guidepoint360.

Conhecimento especializado de 100 mil transcrições passa a estar disponível no Claude. (PRNewsfoto/Guidepoint)

O MCP da Guidepoint é alimentado por sua biblioteca proprietária de conhecimento especializado, construída por uma equipe de mais de 300 especialistas em conteúdo da Guidepoint e 100% revisada por critérios de conformidade compatíveis com padrões institucionais. O conjunto de dados, em expansão contínua, apoia tanto análises aprofundadas sobre empresas específicas quanto pesquisas temáticas mais amplas, em diferentes setores e regiões. Com mais de 5.000 novas transcrições adicionadas por mês, a base representa uma estrutura especialmente poderosa para pesquisas apoiadas por IA, que se fortalece com o passar do tempo.

"Nossos clientes dependem da Guidepoint para obter conhecimento especializado em que possam confiar", disse Albert Sebag, fundador e CEO da Guidepoint. "O MCP da Guidepoint permite combinar nossa biblioteca de especialistas, construída com rigor, com os recursos avançados de raciocínio e atuação autônoma do Claude. O resultado é um fluxo de pesquisa mais rápido, mais abrangente e mais robusto do que qualquer solução disponível até agora."

Na prática, isso se aplica a diferentes segmentos de clientes. Um investidor do setor de saúde que se prepara para uma teleconferência de resultados pode acessar, em poucos minutos, perspectivas de médicos especialistas sobre uma classe de medicamentos, com todas as fontes citadas e auditáveis. Um analista de private equity que conduz diligência sobre uma empresa com poucas informações públicas disponíveis pode recorrer às entrevistas proprietárias da Guidepoint para formar convicção mais rapidamente do que seria possível em um processo tradicional de pesquisa. Uma equipe de consultoria que avalia um novo mercado pode consultar operadores, ex-executivos e parceiros de canal em diferentes regiões em uma única busca, identificando realidades de campo que a pesquisa documental tradicional, sozinha, não captura.

Entre os principais benefícios do MCP da Guidepoint estão:

Integração fluida com IA. Permite novos fluxos de pesquisa que combinam conhecimento especializado proprietário com todo o potencial da IA.

Permite novos fluxos de pesquisa que combinam conhecimento especializado proprietário com todo o potencial da IA. Atribuição integral das fontes. Cada resposta remete à transcrição original no Guidepoint360, com trilha de auditoria completa.

Cada resposta remete à transcrição original no Guidepoint360, com trilha de auditoria completa. Conformidade desde a concepção. Todo o conteúdo passa por revisão de conformidade e pode ser configurado segundo controles específicos de cada cliente, incluindo listas de restrição e limitações por tema.

Todo o conteúdo passa por revisão de conformidade e pode ser configurado segundo controles específicos de cada cliente, incluindo listas de restrição e limitações por tema. Base de dados cumulativa. Uma base que se fortalece com o tempo, com mais de 100 mil transcrições disponíveis hoje e mais de 5.000 novas transcrições adicionadas a cada mês.

O lançamento no Claude marca apenas o início da disponibilidade da Guidepoint em outras plataformas. Novas integrações estão previstas em parceria com outras plataformas líderes, para garantir que os clientes tenham acesso a conhecimento especializado confiável em todas as etapas do processo de pesquisa.

O MCP da Guidepoint já está disponível no Claude. Para mais informações ou para solicitar acesso, escreva para [email protected].

Sobre a Guidepoint

A Guidepoint oferece acesso em tempo real a análises especializadas, combinando o conhecimento humano com ferramentas de pesquisa baseadas em inteligência artificial para entregar inteligência em escala. Apoiada por uma rede global de mais de 1,8 milhão de especialistas, a Guidepoint fornece a investidores institucionais, consultorias e empresas o contexto necessário para analisar companhias, mercados e tendências. Por meio de fluxos de trabalho em tempo real, assíncronos e orientados a agentes, a Guidepoint integra o conhecimento especializado diretamente à tomada de decisões, transformando respostas em ação nos momentos em que o tempo é essencial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973255/Guidepoint_Expert_insights_from_100k_transcripts_now_available_in_Claude.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/5954960/guidepoint_global_llc_logo.jpg

FONTE Guidepoint