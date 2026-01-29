Guindastes de torre da Zoomlion impulsionam projetos recordistas no horizonte de Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está apoiando a transformação no horizonte de Dubai com seus guindastes de torre implantados em uma série de empreendimentos emblemáticos, incluindo o hotel Ciel Dubai Marina, oficialmente certificado pelo Guinness World Records como o hotel mais alto do mundo, com 377,127 metros. Os guindastes da Zoomlion atuaram como o principal equipamento de içamento durante todo o projeto, contribuindo para sua conclusão bem-sucedida. A conquista ressalta as exigências técnicas da construção de edifícios ultra-altos e o desempenho comprovado dos equipamentos da Zoomlion em ambientes complexos de construção.

Guindastes de torre Zoomlion impulsionam projetos recordistas na silhueta de Dubai Speed Speed

O guindaste de torre Zoomlion L250-20 atuou como a principal solução de içamento para o projeto do hotel, possibilitando operações de elevação precisas e estáveis à medida que a estrutura atingia alturas recordes. Essa conquista reforça ainda mais a crescente expertise da Zoomlion em engenharia de edifícios altos e sua contribuição para importantes projetos de infraestrutura em todo o Oriente Médio.

Além do projeto detentor de recorde mundial, os equipamentos da Zoomlion estão apoiando diversos empreendimentos de alto perfil em Dubai. No projeto Damac Bay, no distrito central da Dubai Marina, seis guindastes de torre Zoomlion L125-10FQ foram implantados em três estruturas principais. Equipados com sistemas avançados de controle eletrônico e seções de mastro compactas, esses guindastes estão aumentando a eficiência operacional e a estabilidade estrutural em ambientes com restrição de espaço.

No complexo residencial Azizi Venice, um dos maiores projetos habitacionais de Dubai, estão em andamento operações coordenadas de guindastes em grande escala. Atualmente, mais de 40 guindastes de torre da Zoomlion estão em operação, abrangendo uma variedade de modelos principais. Uma frota adicional está programada para ser implantada, e espera-se que o canteiro de obras abrigue quase 80 guindastes de torre da Zoomlion em sua capacidade máxima. Este projeto representa um novo marco nas capacidades internacionais da empresa em implantações de múltiplas unidades.

A Zoomlion também é um parceiro-chave de equipamentos para o projeto Al Habtoor Tower, que deverá se tornar o edifício residencial independente mais alto do mundo. Com mais de 300 metros de altura e 82 pavimentos ao longo do Dubai Water Canal, o projeto conta com uma frota personalizada de guindastes de torre de lança basculante e elevadores de obra da Zoomlion, escolhidos por sua precisão de içamento e adaptabilidade a condições verticais extremas.

Os guindastes de torre da Zoomlion têm sido utilizados em marcos recordistas e em empreendimentos urbanos de alta densidade e tornaram-se parte integrante do ecossistema de construção de Dubai. Apoiada por inovação contínua em engenharia e profunda expertise em projetos, a Zoomlion mantém seu compromisso de fornecer equipamentos de construção de alto desempenho para apoiar o desenvolvimento urbano em todo o mundo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2871611/1.mp4

FONTE Zoomlion