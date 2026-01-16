Zoomlion impulsiona a manufatura inteligente com IA integrada e robótica com inteligência incorporada

CHANGSHA, China, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está promovendo uma nova onda de transformação inteligente ao integrar IA com máquinas de construção, internet industrial, big data e computação em nuvem. Seu sistema de IA de cadeia completa abrange produtos inteligentes, manufatura, gestão e robótica com inteligência incorporada, transformando a empresa em uma organização totalmente digital e inteligente. A Zoomlion também está ampliando a robótica humanoide como sua "terceira curva de crescimento", apoiada por capacidades próprias de integração entre hardware e software.

O robô humanoide da Zoomlion executa tarefas de separação no chão de fábrica

O sistema de aplicação de IA de cadeia completa da Zoomlion cobre quatro pilares principais: IA + máquinas de construção, IA mais manufatura inteligente, IA mais gestão inteligente e IA + robôs com inteligência incorporada. Na Zoomlion Smart City, 12 fábricas inteligentes e mais de 300 linhas de produção inteligentes, incluindo 20 linhas totalmente automatizadas, operam como um sistema de manufatura inteligente de ponta a ponta. No domínio de IA aplicada à manufatura inteligente, processos como corte, soldagem, usinagem, pintura e montagem estão totalmente conectados à plataforma de internet industrial. Isso permite a gestão unificada de mais de 100.000 tipos de materiais e a fabricação inteligente de mais de 400 produtos.

O agendamento e a otimização orientados por IA permitem que o parque produza uma escavadeira a cada seis minutos, uma plataforma elevatória tipo tesoura a cada 7,5 minutos, um caminhão-bomba de concreto a cada 27 minutos e um guindaste sobre caminhão a cada 18 minutos, marcando um avanço na manufatura ágil em larga escala, com alta variedade e pequenos lotes. A Zoomlion também aplica IA em P&D, produção, vendas, serviços e gestão da cadeia de suprimentos. Para o atendimento ao cliente, a empresa lançou um sistema de diagnóstico por IA baseado em voz, com taxa de precisão superior a 95%, permitindo identificação remota de falhas, solução rápida de problemas e suporte técnico 24 horas.

Desde 2024, a Zoomlion expandiu sua atuação para a robótica humanoide com inteligência incorporada, aproveitando suas capacidades de autodesenvolvimento full-stack. Dezenas de robôs humanoides já estão implantados em logística de fábrica, carga e descarga, pré-montagem e inspeção de qualidade, formando casos iniciais de aplicação produtiva. Apoiada por um campo de treinamento próprio, com mais de 100 estações de trabalho e grandes conjuntos de dados industriais, a Zoomlion possibilita o rápido aprimoramento da colaboração entre humanos e robôs. Todos os robôs humanoides e industriais estão conectados à Plataforma de Inteligência Incorporada Zhongke Yungu, que integra dados, treinamento, simulação e implantação OTA em um ciclo fechado, alimentado por um centro nacional de supercomputação com capacidade de computação GPU de 59P e dezenas de milhares de nós distribuídos.

Além da robótica humanoide, a Zoomlion está desenvolvendo uma gama mais ampla de robôs especializados para combate a incêndios, corte de grama, construção e agricultura. Com profunda integração entre hardware, modelos de IA e cenários do mundo real, a empresa está posicionando a inteligência incorporada como seu próximo grande motor de crescimento.

