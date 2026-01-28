Las grúas torre Zoomlion impulsan los proyectos del horizonte de Dubái que baten récords

DUBAI, EAU, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está apoyando la transformación del horizonte de Dubái con sus grúas torre desplegadas en una serie de desarrollos emblemáticos, incluyendo el hotel Ciel Dubai Marina, certificado oficialmente por el Libro Guinness de los Récords como el más alto del mundo con 377,127 metros. Las grúas de Zoomlion sirvieron como el principal equipo de elevación durante todo el proyecto, contribuyendo a su exitosa finalización. Este logro subraya las exigencias técnicas de la construcción de rascacielos y el rendimiento demostrado de los equipos Zoomlion en entornos de construcción complejos.

La grúa torre L250-20 de Zoomlion fue la principal solución de elevación para el proyecto hotelero, permitiendo operaciones de elevación precisas y estables a medida que la estructura alcanzaba alturas récord. Este logro refuerza aún más la creciente experiencia de Zoomlion en ingeniería de gran altura y su contribución a desarrollos de infraestructura clave en Oriente Medio.

Además de este proyecto de récord mundial, los equipos Zoomlion respaldan múltiples desarrollos de alto perfil en Dubái. En el proyecto Damac Bay, en el distrito central de Dubai Marina, se han desplegado seis grúas torre Zoomlion L125-10FQ en tres estructuras principales. Equipadas con avanzados sistemas de control electrónico y secciones de mástil compactas, estas grúas mejoran la eficiencia operativa y la estabilidad estructural en entornos con limitaciones de espacio.

En el complejo residencial Azizi Venice, uno de los proyectos de vivienda más grandes de Dubái, se están llevando a cabo operaciones de grúas coordinadas a gran escala. Actualmente, más de 40 grúas torre Zoomlion están en funcionamiento, incluyendo una gama de modelos principales. Se prevé el despliegue de una flota adicional, y se espera que el emplazamiento albergue cerca de 80 grúas torre Zoomlion a plena capacidad. Este proyecto marca un nuevo hito en la capacidad internacional de despliegue de múltiples unidades de la compañía.

Zoomlion también es un socio clave en la fabricación de equipos para el proyecto de la Torre Al Habtoor, que se convertirá en el edificio residencial independiente más alto del mundo. Con una altura de más de 300 metros y 82 plantas a lo largo del Dubai Water Canal, el proyecto está equipado con una flota personalizada de grúas torre de pluma abatible y polipastos de construcción Zoomlion, seleccionados por su precisión de elevación y su adaptabilidad a condiciones verticales extremas.

Las grúas torre Zoomlion se han utilizado en monumentos históricos y desarrollos urbanos densos, y se han convertido en una parte integral del ecosistema de la construcción de Dubái. Con el respaldo de la innovación continua en ingeniería y una amplia experiencia en proyectos, Zoomlion mantiene su compromiso de proporcionar equipos de construcción de alto rendimiento para impulsar el desarrollo urbano en todo el mundo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2871599/1.mp4