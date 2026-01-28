Les grues à tour Zoomlion soutiennent les projets record de la ligne d'horizon de Dubaï

DUBAÏ, ÉAU, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) soutient la transformation de la ligne d'horizon de Dubaï grâce à ses grues à tour déployées dans une série de projets phares, dont l'hôtel Ciel Dubai Marina, officiellement certifié par Guinness World Records comme étant le plus haut du monde avec ses 377,127 mètres. Les grues Zoomlion ont servi de principal équipement de levage tout au long du projet, contribuant ainsi à sa réussite. Cet accomplissement souligne les exigences techniques de la construction en hauteur et les performances éprouvées des équipements Zoomlion dans des environnements de construction complexes.

La grue à tour L250-20 de Zoomlion a servi de principale solution de levage pour le projet de l'hôtel, permettant des opérations de levage précises et stables alors que la structure atteignait des hauteurs inédites. Cette réalisation renforce l'expertise croissante de Zoomlion dans le domaine de l'ingénierie de grande hauteur et sa contribution aux développements d'infrastructures clés dans tout le Moyen-Orient.

En plus de ce projet record, les équipements Zoomlion soutiennent de nombreux projets de grande envergure à Dubaï. Dans le cadre du projet Damac Bay, dans le quartier central de Dubai Marina, six grues à tour Zoomlion L125-10FQ ont été déployées sur trois structures principales. Équipées de systèmes de contrôle électronique avancés et de sections de mât compactes, ces grues améliorent l'efficacité opérationnelle et la stabilité structurelle dans des environnements où l'espace est restreint.

Dans le complexe résidentiel Azizi Venice, l'un des plus grands projets immobiliers de Dubaï, des opérations de grutage coordonnées à grande échelle sont en cours. Plus de 40 grues à tour Zoomlion sont actuellement en service, avec une gamme de modèles de base. Le déploiement d'une flotte supplémentaire est prévu, le site devant accueillir près de 80 grues à tour Zoomlion au maximum de sa capacité. Ce projet marque une nouvelle phase dans les capacités de déploiement international de l'entreprise.

Zoomlion est également un partenaire clé pour le projet Al Habtoor Tower, destiné à devenir le plus haut bâtiment résidentiel autonome au monde. S'élevant à plus de 300 mètres avec 82 étages le long du Dubai Water Canal, le projet est équipé d'une flotte personnalisée de grues à tour à flèche relevable et de palans de construction Zoomlion, choisis pour leur précision de levage et leur adaptabilité à des conditions verticales extrêmes.

Les grues à tour Zoomlion ont été utilisées pour la réalisation de monuments historiques et de développements urbains denses et sont devenues une partie intégrante de l'écosystème de la construction à Dubaï. S'appuyant sur une innovation technique continue et une expertise approfondie des projets, Zoomlion s'engage à fournir des équipements de construction de haute performance pour soutenir le développement urbain dans le monde entier.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2871599/1.mp4