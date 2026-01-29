DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está contribuyendo a la transformación del horizonte de Dubái con sus grúas torre desplegadas en una serie de proyectos emblemáticos, entre los que se incluye el hotel Ciel Dubai Marina, certificado oficialmente por Guinness World Records como el más alto del mundo, con 377,127 metros. Las grúas de Zoomlion fueron el principal equipo de elevación utilizado a lo largo del proyecto, lo que contribuyó a su finalización con éxito. Este logro destaca las exigencias técnicas que plantea la construcción de rascacielos y el rendimiento probado de los equipos de Zoomlion en entornos de construcción complejos.

Las grúas torre de Zoomlion impulsan los proyectos de rascacielos que baten récords en Dubái Speed Speed

La grúa torre L250-20 de Zoomlion fue la principal solución de elevación para el proyecto del hotel, ya que permitió realizar operaciones de elevación precisas y estables a medida que la estructura alcanzaba alturas récord. Este logro refuerza aún más la creciente experiencia de Zoomlion en ingeniería de gran altura y su contribución al desarrollo de infraestructuras clave en todo Medio Oriente.

Además del proyecto que batió el récord mundial, los equipos de Zoomlion están apoyando múltiples desarrollos de alto perfil en todo Dubái. En el proyecto Damac Bay, situado en el distrito central de Dubai Marina, se han instalado seis grúas torre L125-10FQ de Zoomlion en tres estructuras principales. Equipadas con avanzados sistemas de control electrónico y secciones de mástil compactas, estas grúas mejoran la eficiencia operativa y la estabilidad estructural en entornos con limitaciones de espacio.

En el complejo residencial Azizi Venice, uno de los proyectos inmobiliarios más grandes de Dubái, se están llevando a cabo operaciones coordinadas a gran escala con grúas. Actualmente hay más de 40 grúas torre Zoomlion en funcionamiento, con una amplia gama de modelos básicos. Está previsto desplegar una flota adicional, y se espera que la obra cuente con cerca de 80 grúas torre Zoomlion en su momento de mayor actividad. Este proyecto marca un nuevo hito para las capacidades de implementación internacional de múltiples unidades de la empresa.

Zoomlion es también un socio clave en materia de equipamiento para el proyecto Al Habtoor Tower, que se convertirá en el edificio residencial independiente más alto del mundo. Con una altura de más de 300 metros y 82 pisos a lo largo del Canal de Agua de Dubái, el proyecto está equipado con una flota personalizada de grúas torre con pluma abatible y montacargas de obra de Zoomlion, elegidos por su precisión de elevación y adaptabilidad a condiciones verticales extremas.

Las grúas torre de Zoomlion se han utilizado en edificios emblemáticos que han batido récords y en densos desarrollos urbanos, y se han convertido en una parte integral del ecosistema de la construcción de Dubái. Zoomlion está respaldado por una innovación tecnológica continua y una amplia experiencia en proyectos, y mantiene su compromiso de ofrecer equipos de construcción de alto rendimiento para apoyar el desarrollo urbano en todo el mundo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2871612/1.mp4

FUENTE Zoomlion