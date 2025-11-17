HABANOS, S.A. APRESENTA A NOVA TRINIDAD VILLA: UMA HOMENAGEM À ELEGÂNCIA E À HERANÇA CULTURAL DE CUBA

A Habanos, S.A. apresenta Trinidad Villa , uma nova vitola (47 × 170 mm) que incorpora o caráter vanguardista e único da marca Trinidad.

Criada exclusivamente para a rede de franquias La Casa del Habano e Habanos Specialists , esta nova vitola leva o nome das vilas coloniais da cidade de Trinidad - declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO - refletindo sua elegância atemporal e rico patrimônio cultural.

Sua estreia ocorreu em 13 de novembro no Jardín Lambú na Cidade do México, um dos locais de jardim mais elegantes da Cidade do México, situado nas alturas arborizadas de Lomas Altas.

HAVANA, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., em colaboração com a [I.E.P.T. (Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A.)], anunciou o lançamento global da Trinidad Villa - uma nova vitola que incorpora a sofisticação da marca Trinidad. O lançamento foi comemorado no dia 13 de novembro no Jardín Lambú, na Cidade do México, onde mais de 200 aficionados por Habano, distribuidores e convidados especiais de todo o mundo se reuniram para uma noite inesquecível.

HABANOS, S.A. APRESENTA A NOVA TRINIDAD VILLA: UMA HOMENAGEM À ELEGÂNCIA E AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CUBA

Trinidad Villa, com seu tamanho de fábrica Julieta No. 3 (47 × 170 mm), proporciona uma experiência de fumar suave e equilibrada de força média. Seu invólucro marrom claro ( carmelita claro) envolve uma mistura cuidadosamente selecionada de folhas da área de Vuelta Abajo* na região de Pinar del Río* - considerada a melhor terra para cultivo de tabaco do mundo. O resultado é um Habano de refinamento excepcional, oferecendo notas evolutivas de madeira, torradas e cacau, com um acabamento suave e elegante que permanece fiel ao blend característico de Trinidad.

Estes Habanos excepcionais são apresentados ao mercado com uma faixa de charuto adicional destacando a singularidade do conceito do produto, disponível apenas através da La Casa del Habano e Habanos Specialists (LCDH + HS). Cada charuto também apresenta uma faixa de pé exibindo o nome vitola. Todos são embalados em uma caixa de 12 unidades especialmente projetada para este lançamento.



Trinidad Villa, que leva o nome das vilas coloniais de Cuba e da cidade de Trinidad — Patrimônio Mundial da UNESCO — presta homenagem à elegância, arquitetura e legado cultural que inspiram a marca, destacando sua profunda conexão com a herança e a arte cubanas.

UMA CELEBRAÇÃO DA HERANÇA E ARTESANATO CUBANOS NO CORAÇÃO DA CIDADE DO MÉXICO

Para marcar este marco, a I.E.P.T. organizou um jantar de gala exclusivo no dia 13 de novembro no Jardín Lambú na Cidade do México. A noite recebeu mais de 200 convidados - entusiastas de Habano, colecionadores, distribuidores, mídia internacional e formadores de opinião locais, incluindo Eduardo González e Marco Beteta.

Uma apresentação ao vivo do grupo "Primera Clase" deu um tom elegante para a inauguração da nova Trinidad Villa, uma celebração da herança cubana no coração da Cidade do México. Os hóspedes desfrutaram de uma experiência gastronômica requintada com curadoria de Eduardo Kohlmann Banquetes, uma empresa conhecida por sua culinária contemporânea de alta qualidade, além de uma degustação da Havana Club Iconic Line e um leilão de produtos comemorativos de Trinidad.

O destaque da noite - a inauguração oficial do Trinidad Villa - foi acompanhado por uma performance espetacular do Blue Man Group, cuja energia, ritmo e criatividade cativaram o público e marcaram o momento exato em que a nova vitola foi revelada.

" Trinidad se distingue - e esta nova vitola não é exceção. Com a nova Trinidad Villa, queríamos destacar um formato inovador e elegante que complementa perfeitamente o blend equilibrado e de média resistência da marca. Este Habano demonstra como a combinação sutil e refinada de vanguarda e tradição está no centro do verdadeiro luxo." - Álex Fernández – Blanco Barrero, Diretor Adjunto de Marketing Operacional, Habanos, S.A.

NOTAS DE DEGUSTAÇÃO

Marca: Trinidad

Nome comercial: Villa

Nome da fábrica: Julieta nº 3

Dimensões: 47 x 170 mm de comprimento

Aparência: Este é um Habano com uma excelente aparência, uma cor caramelo clara, brilhante, sedosa e compacta.

Primeiro terço: Extração correta desde as primeiras tragadas, excelente combustibilidade, mostrando-nos cinzas uniformes e compactas, com tons de cinza claro a cinza. Aromas e fumaça agradáveis, frescos e equilibrados, notas amargas com persistência média, notas elegantes torradas e amadeiradas, força e sabores de tabaco muito agradáveis no paladar e no sabor, dando-lhe uma complexidade média típica da marca.

Segundo terço: Expressa maior complexidade em termos de sabores e nuances. Notas de tabaco mais definidas aparecem e toques tostados são incorporados, misturando-se harmoniosamente com aquele amargor equilibrado e notas de madeira persistentes. A fumaça ganha estrutura sem perder seu refinamento.

Terço final: Todos os seus aromas e sabores tornam-se pronunciados. Notas delicadas de cacau são adicionadas, proporcionando redondeza e uma sensação quente e envolvente. O sabor sutil e persistente deixa a marca inconfundível da mistura da marca: elegância, equilíbrio e prazer duradouro.

Força: Média

Um delicioso Habano para desfrutar por cerca de 50 minutos a 1 hora de prazer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823607/Habanos_Trinidad_Villa.jpg

