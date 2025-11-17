HABANOS, S.A. PRESENTA EL NUEVO TRINIDAD VILLA: UN HOMENAJE A LA ELEGANCIA Y PATRIMONIO CULTURAL DE CUBA

Habanos, S.A. presentó Trinidad Villa , una nueva vitola (47 × 170 mm) que acentúa el carácter vanguardista y único de la marca Trinidad.

Creada en exclusiva para la red de franquicias La Casa del Habano y los Especialistas en Habanos , esta nueva vitola toma su nombre de las villas coloniales de la ciudad de Trinidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reflejando su elegancia atemporal y su rico patrimonio cultural.

Su presentación tuvo lugar el 13 de noviembre en el Jardín Lambú de Ciudad de México, uno de los espacios más elegantes de la capital mexicana, situado en las frondosas alturas de Lomas Altas.

LA HABANA, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., en colaboración con I.E.P.T. (Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A.), presentó el lanzamiento mundial de Trinidad Villa, una nueva vitola que encarna la sofisticación de la marca Trinidad. El lanzamiento se celebró el pasado 13 de noviembre en el Jardín Lambú de Ciudad de México, donde más de 200 aficionados al Habano, distribuidores e invitados de todo el mundo se reunieron para disfrutar de una velada inolvidable.

HABANOS, S.A. PRESENTS THE NEW TRINIDAD VILLA: A TRIBUTE TO THE ELEGANCE AND CULTURAL HERITAGE OF CUBA

Trinidad Villa, con su vitola de galera Julieta No. 3 (47 × 170 mm), ofrece una experiencia suave y equilibrada, de fortaleza media. Su capa de color marrón claro (carmelita claro) envuelve una mezcla cuidadosamente seleccionada de hojas procedentes de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, considerada la mejor tierra para el cultivo del tabaco en el mundo. El resultado es un Habano de excepcional refinamiento, con notas evolutivas de madera, tostado y cacao, y un final suave y elegante, fiel a la ligada de Trinidad.



Estos magníficos Habanos se presentan al mercado con una anilla adicional destacando la exclusividad del concepto de producto, exclusivo para La Casa del Habano y Especialistas en Habanos (LCDH + HS) y una anilla de pie adicional con el nombre de la vitola. Todos ellos en un estuche de 12 unidades, diseñado especialmente para este lanzamiento.



Trinidad Villa, que toma su nombre de las villas coloniales de Cuba y de la ciudad de Trinidad —Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO—, rinde homenaje a la elegancia, la arquitectura y el legado cultural que inspiran a la marca, subrayando su profunda conexión con el patrimonio y el arte cubanos.

UNA CELEBRACIÓN DEL PATRIMONIO CUBANO Y LA ARTESANÍA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Para conmemorar este hito, I.E.P.T. organizó una cena de gala exclusiva el 13 de noviembre en el Jardín Lambú, en Ciudad de México. La velada contó con la presencia de más de 200 invitados: aficionados al Habano, coleccionistas, distribuidores, medios de comunicación internacionales y líderes de opinión locales, entre ellos Eduardo González y Marco Beteta.

La actuación en directo del grupo "Primera Clase" ofreció un elegante telón de fondo para la presentación del nuevo Trinidad Villa, una celebración de la herencia cubana en el corazón de la Ciudad de México. Los invitados disfrutaron de una experiencia gastronómica a cargo de Eduardo Kohlmann Banquetes, firma reconocida por su cocina contemporánea de alto nivel; una degustación de la Línea Icónica de Havana Club y una Subasta de Productos Conmemorativos de Trinidad. La revelación del producto estrella de la noche, Trinidad Villa, estuvo a cargo de un impactante show de Blue Man Group, que sorprendió a los asistentes con su energía, ritmo y creatividad, marcando el momento exacto en que se presentó oficialmente la nueva vitola.

"Trinidad marca la diferencia, y esta nueva vitola también lo hará. Con el nuevo Trinidad Villa, hemos querido destacar un formato innovador y elegante que combina a la perfección con la equilibrada ligada de fortaleza media de la marca. Es un Habano que demuestra cómo la combinación sutil y elegante entre vanguardia y tradición son el corazón del verdadero lujo." - Álex Fernández – Blanco Barrero, Subdirector Marketing Operativo, Habanos, S.A.

NOTAS DE CATA

Marca: Trinidad

Vitola de Salida: Villa

Vitola de Galera: Julieta No. 3

Dimensiones: 47 x 170 mm de largo

Apariencia: es un Habano de excelente apariencia, color de su capa carmelita claro, brillante, sedoso y compacto.

Primer tercio: Tiro correcto desde las primeras bocanadas, combustibilidad excelente, mostrándonos una ceniza uniforme y compacta, con matices de gris claro a gris. Aromas y humo agradable, fresco y equilibrado, notas amargas con permanencia media, elegantes notas torrefactas y a madera, fortaleza y sabores a tabaco muy agradable en el gusto y retrogusto que lo llevan a una complejidad media propia de la marca.

Segundo tercio: Expresa una mayor complejidad en cuanto a sabores y matices. Aparecen notas de tabaco más definidas y se incorporan toques tostados que se funden armoniosamente con ese amargor equilibrado y sus persistentes notas a madera. La fumada gana estructura sin perder su refinamiento.

Último tercio: Se pronuncian todos sus aromas y sabores. Sumándose delicadas notas de cacao que aportan redondez y una sensación cálida y envolvente. El retrogusto, sutil y persistente, deja la huella inconfundible de la ligada de la marca: elegancia, equilibrio y placer duradero.

Fortaleza: Media

Un delicioso Habano para disfrutar de alrededor de 50 minutos a 1 hora de placer.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823607/Habanos_Trinidad_Villa.jpg

