Habanos, S.A. stellt Trinidad Villa vor, eine neue Vitola (47 × 170 mm), die den avantgardistischen und einzigartigen Charakter der Marke Trinidad verkörpert.

Exklusiv für das Franchise-Netz La Casa del Habano und Habanos Specialists kreiert, hat diese neue Vitola ihren Namen von den kolonialen Villen der Stadt Trinidad - die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde - und spiegelt deren zeitlose Eleganz und reiches kulturelles Erbe wider.

Die Premiere fand am 13. November im Jardín Lambú in Mexiko-Stadt statt, einem der elegantesten Gartenlokale von Mexiko-Stadt in den grünen Höhen von Lomas Altas.

HAVANA, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., in Zusammenarbeit mit [I.E.P.T. (Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A.)], kündigte die weltweite Markteinführung von Trinidad Villa an - eine neue Vitola, die die Raffinesse der Marke Trinidad verkörpert. Die Markteinführung wurde am 13. November im Jardín Lambú in Mexiko-Stadt gefeiert, wo mehr als 200 Habano-Liebhaber, Händler und besondere Gäste aus der ganzen Welt einen unvergesslichen Abend erlebten.

HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT DIE NEUE TRINIDAD-VILLA: EINE HOMMAGE AN DIE ELEGANZ UND DAS KULTURELLE ERBE KUBAS

Trinidad Villa, mit ihrer Julieta No. 3 Fabrikgröße (47 × 170 mm), liefert ein weiches und ausgewogenes Raucherlebnis von mittlerer Stärke. Ihr hellbraunes (carmelita claro) Deckblatt umhüllt eine sorgfältig ausgewählte Mischung von Blättern aus dem Vuelta Abajo* Gebiet in der Pinar del Río* Region - die als das beste Tabakanbaugebiet der Welt gilt. Das Ergebnis ist eine Habano von außergewöhnlicher Raffinesse, mit sich entwickelnden Noten von Holz, Toast und Kakao, mit einem weichen und eleganten Abgang, der der charakteristischen Trinidad-Mischung treu bleibt.

Diese außergewöhnlichen Habanos werden mit einer zusätzlichen Zigarrenbanderole auf den Markt gebracht, die die Einzigartigkeit des Produktkonzepts hervorhebt und nur über La Casa del Habano und Habanos Specialists (LCDH + HS) erhältlich ist. Jede Zigarre ist mit einer Fußbinde versehen, auf der der Name der Zigarre angegeben ist. Alle Produkte sind in einer speziell für diese Markteinführung entworfenen 12er-Box verpackt.



Trinidad Villa, die ihren Namen von den kolonialen Villen Kubas und der Stadt Trinidad - einem UNESCO-Weltkulturerbe - hat, ist eine Hommage an die Eleganz, die Architektur und das kulturelle Erbe, die die Marke inspirieren, und unterstreicht ihre tiefe Verbundenheit mit dem kubanischen Erbe und der Kunst.

EIN FEST DES KUBANISCHEN ERBES UND DER HANDWERKSKUNST IM HERZEN VON MEXIKO-STADT

Anlässlich dieses Meilensteins veranstaltete die I.E.P.T. am 13. November ein exklusives Galadinner im Jardín Lambú in Mexiko-Stadt. Der Abend begrüßte über 200 Gäste - Habano-Liebhaber, Sammler, Händler, internationale Medien und lokale Meinungsführer, darunter Eduardo González und Marco Beteta.

Ein Live-Auftritt der Gruppe „Primera Clase" bildete den eleganten Rahmen für die Einweihung der neuen Trinidad Villa, einer Feier des kubanischen Erbes im Herzen von Mexiko-Stadt. Die Gäste genossen ein exquisites gastronomisches Erlebnis, kuratiert von Eduardo Kohlmann Banquetes, einem Unternehmen, das für seine zeitgenössische Spitzenküche bekannt ist, sowie eine Verkostung der Havana Club Iconic Line und eine Versteigerung von Trinidad-Gedenkprodukten.

Der Höhepunkt des Abends - die offizielle Enthüllung der Trinidad Villa - wurde von einem spektakulären Auftritt der Blue Man Group begleitet, die mit ihrer Energie, ihrem Rhythmus und ihrer Kreativität das Publikum in ihren Bann zog und genau den Zeitpunkt der Enthüllung der neuen Vitola markierte.

„ Trinidad zeichnet sich aus - und diese neue Vitola ist keine Ausnahme. Mit der neuen Trinidad Villa wollten wir ein innovatives und elegantes Format präsentieren, das die ausgewogene, mittelkräftige Mischung der Marke perfekt ergänzt. Diese Habano zeigt, wie die subtile und raffinierte Kombination von Avantgarde und Tradition im Herzen des wahren Luxus liegt." - Álex Fernández - Blanco Barrero, Stellvertretender Direktor für operatives Marketing, Habanos, S.A.

VERKOSTUNGSNOTIZEN

Marke: Trinidad

Handelsname: Villa

Fabrikname: Julieta No. 3

Abmessungen: 47 x 170 mm lang

Erscheinungsbild: Es handelt sich um eine Habano mit exzellentem Aussehen, einer leichten Karamellfarbe, glänzend, seidig und kompakt.

Erstes Drittel: Korrekter Zug von den ersten Zügen an, ausgezeichnete Brennbarkeit, die uns gleichmäßige und kompakte Asche mit hellgrauen bis grauen Schattierungen zeigt. Angenehme, frische und ausgewogene Aromen und Rauch, bittere Noten mit mittlerer Persistenz, elegante Röst- und Holznoten, Stärke und sehr angenehme Tabakaromen am Gaumen und im Abgang, die ihm eine für die Marke typische mittlere Komplexität verleihen.

Zweites Drittel: Bringt eine größere Komplexität in Bezug auf Aromen und Nuancen zum Ausdruck. Es zeigen sich ausgeprägtere Tabaknoten und Röstaromen, die sich harmonisch mit der ausgewogenen Bitterkeit und den anhaltenden Holznoten verbinden. Der Rauch gewinnt an Struktur, ohne an Raffinesse zu verlieren.

Letztes Drittel: Alle seine Aromen und Geschmacksrichtungen werden ausgeprägt. Dazu gesellen sich zarte Kakaonoten, die für Rundheit und ein warmes, umhüllendes Gefühl sorgen. Der subtile und anhaltende Nachgeschmack hinterlässt die unverwechselbare Note der Mischung der Marke: Eleganz, Ausgewogenheit und dauerhafter Genuss.

Stärke: Mittel

Eine köstliche Habano, die für etwa 50 Minuten bis 1 Stunde Genuss sorgt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823607/Habanos_Trinidad_Villa.jpg