HABANOS, S.A.、新作「トリニダッド・ヴィラ」を発表：キューバの優雅さと文化遺産に捧げるオマージュ

  • Habanos, S.A. は、トリニダッド・ブランドの前衛性と独自性を体現する新たなビトラ「トリニダッド・ヴィラ」（47 × 170mm ）を発表。
  • La Casa del Habanoフランチャイズ・ネットワークおよびHabanos Specialists向けに独占的に製造されたこの新ビトラは、ユネスコ（UNESCO）によって世界遺産に登録されたトリニダード市の植民地時代のヴィラに由来する名称を冠し、その時代を超えた優雅さと豊かな文化遺産を表現している。
  • その初披露は11 月13 日、メキシコシティのロマス・アルタスの緑豊かな高地に位置し、同市でも屈指の優雅なガーデン会場として知られるJardín Lambú にて行われた。

ハバナ, 2025年11月17日 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A.は、[I.E.P.T.(Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A.)] と協働し、トリニダッド・ブランドの洗練性を体現した新たなビトラ「トリニダッド・ヴィラ（Trinidad Villa）」を世界市場に向けて正式に発表しました。11月13日、メキシコシティのJardín Lambúにおいて開催された発表イベントには、200名を超えるHabano愛好家、ディストリビューター、そして世界各地からの特別招待客が集い、忘れがたい一夜となりました。

トリニダッド・ヴィラは、ジュリエッタ No.3（Julieta No. 3のファクトリーサイズ（47 × 170mm）を採用し、中程度の強度で、滑らかかつバランスの取れた喫味を提供します。その淡いブラウン（carmelita claro）のラッパーには、世界最高のタバコ産地とされるピナール・デル・リオ*地域のブエルタ・アバホ*産葉を厳選してブレンドしたフィラーが包まれています。その結果生まれたハバノは、卓越した上質さを備え、ウッド、トースト、ココアの移りゆく香味を感じさせつつ、トリニダッドならではのブレンドに忠実な、滑らかでエレガントな余韻をもたらします。

これらの卓越したハバノは、製品コンセプトの独自性を強調する追加のシガーバンドを付した形で市場に投入され、La Casa del HabanoおよびHabanos Specialists（LCDH + HS）を通じてのみ入手できます。各シガーには、ビトラ名を表示したフットバンドも施されています。すべてのシガーは、今回のローンチのために特別にデザインされた12本入りボックスに収められています。

トリニダッド・ヴィラは、キューバおよびユネスコ世界遺産に登録されているトリニダード市の植民地時代のヴィラに由来する名称を冠し、ブランドを形作る優雅さ、建築、美しい文化的遺産にオマージュを捧げるものです。これにより、キューバの伝統と芸術との深い結びつきを強調しています。

メキシコシティの中心で称えられた、キューバの文化遺産と職人技の饗宴

この節目を記念し、I.E.P.T.は11月13日にメキシコシティのJardín Lambúにおいて、招待制のガラディナーを主催しました。夜には、ハバノ愛好家、コレクター、ディストリビューター、海外メディア、地域のオピニオンリーダーを含む200名以上の来賓が出席し、その中にはEduardo GonzálezMarco Betetaも名を連ねました。

「Primera Clase」グループによるライブパフォーマンスが、新作のトリニダッド・ヴィラをお披露目するにふさわしい優雅な雰囲気を演出し、メキシコシティ中心部におけるキューバ文化遺産の祝祭に華を添えました。来場者は、コンテンポラリーなハイエンド料理で名高いEduardo Kohlmann Banquetesが手がけた美食体験を堪能し、さらにHavana Club Iconic Lineのテイスティングや、トリニダッド記念品のオークションも楽しみました。

この夜のハイライトであるトリニダッド・ヴィラの正式なお披露目は、Blue Man Groupによる壮観なパフォーマンスとともに行われました。同グループのエネルギー、リズム、そして創造性が観客を魅了し、新たなビトラが姿を現すその瞬間を鮮烈に彩りました。

 トリニダッドは独自の存在感を放っており、この新しいビトラもその例外ではありません。今回のトリニダッド・ヴィラでは、ブランドが誇るバランスの取れた中程度の強度のブレンドを、より引き立てる革新的かつエレガントなフォーマットを提示したいと考えました。このハバノは、アバンギャルドと伝統をさりげなく、そして上質に融合させることこそが、真のラグジュアリーの核心であることを示すものです。」Álex Fernández – Blanco Barrero氏、Habanos, S.A. オペレーショナルマーケティング副ディレクター

テイスティング・ノート

ブランド：トリニダッド
商品名：ヴィラ
ファクトリーネーム：ジュリエッタ No.3
サイズ：47 x 170mmロング

外観：このハバノは外観が非常に優れており、淡いキャラメル色で、光沢があり、シルキーで、緻密に巻き上げられています。

ファースト・サード：最初の一口からドローは良好で、燃焼性も極めて優れており、淡いグレーからグレーの色調を帯びた均一で締まりのある灰を形成します。アロマと煙は心地よく、フレッシュでバランスが取れており、ほろ苦いニュアンスが中程度の持続性をもち、上品なロースト香やウッディーさが感じられます。口当たりと余韻には適度な強さと非常に心地よいタバコの風味が広がり、ブランド特有の中庸な複雑性を備えています。

セカンド・サード：風味とニュアンスの面で、より複雑さが際立ってきます。タバコの香味が一層明確に立ち上がり、トーストされたタッチが加わることで、バランスの取れたほろ苦さや持続するウッディーなノートと調和して融合します。煙は一層の厚みを増しながらも、その上質さを失うことはありません。

ファイナル・サード：アロマと風味が総じて力強く際立ってきます。繊細なココアのニュアンスが加わり、まろやかさと温かく包み込むような感覚をもたらします。微細ながら持続する余韻には、ブランドのブレンドが持つ特徴、エレガンス、バランス、そして長く続く満足感が明確に刻まれています。

強度：中程度

約50分から1時間にわたり楽しめる、実に魅力的なハバノです。

