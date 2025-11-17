하바노스, 새로운 '트리니다드 비야' 공개… 쿠바의 우아함과 문화유산에 대한 헌사

하바노스 , 새로운 '트리니다드 비야' 비톨라(47×170mm)를 선보이며 트리니다드 브랜드의 아방가르드하고 독특한 특성 구현

아바나 , 2025년 11월 17일 /PRNewswire/ -- 하바노스(Habanos, S.A.)가 [I.E.P.T. (Importadora y Exportadora de Puros y Tabacos, S.A.)]와의 협력을 통해 트리니다드 브랜드의 정교함을 구현한 새로운 비톨라 트리니다드 비야(Trinidad Villa)의 글로벌 출시를 발표했다. 이번 출시 행사에는 200명이 넘는 하바노 애호가, 유통업체, 해외 특별 초청객들이 멕시코시티 하르딘 람부에서 모여 잊지 못할 밤을 함께했다.

트리니다드 비야(Julieta No. 3 공장 사이즈, 47×170mm)는 중간 강도의 부드럽고 균형 잡힌 흡연 경험을 제공한다. 밝은 갈색(carmelita claro)의 래퍼는 세계 최고의 담배 재배지로 여겨지는 피나르 델 리오(Pinar del Río)* 지역의 부엘타 아바호(Vuelta Abajo)에서 엄선한 잎으로 조합된다. 그 결과 목재, 토스트, 코코아의 변화하는 풍미를 선사하며, 트리니다드 특유의 블렌드에 충실한 부드럽고 우아한 피니시를 남긴다.

이 특별한 하바노스는 제품 콘셉트의 독창성을 강조하는 추가 시가 밴드가 함께 제공되며, 라 카사 델 하바노(La Casa del Habano)와 하바노스 스페셜리스트(Habanos Specialists, LCDH + HS)를 통해서만 구할 수 있다. 각 시가에는 비톨라 이름이 표시된 풋 밴드(Foot Band)도 포함돼 있으며, 모두 이번 출시를 위해 특별히 제작된 12개입 박스에 포장된다.



트리니다드 비야는 쿠바 식민지 시대 빌라와 유네스코 세계문화유산으로 지정된 트리니다드 시의 이름을 따왔으며, 브랜드에 영감을 준 우아함, 건축물, 문화적 유산에 대한 헌사를 담고 있다. 이는 쿠바의 유산과 예술과의 깊은 연결성을 강조한다.

멕시코시티 중심에서 즐기는 쿠바 유산과 장인정신의 향연

이 이정표를 기념하기 위해 I.E.P.T.는 11월 13일 멕시코시티 하르딘 람부(Jardín Lambú)에서 독점 갈라 디너를 주최했다. 이 행사에는 200명이 넘는 하바노 애호가, 수집가, 유통업체, 국제 언론, 현지 오피니언 리더가 참석했으며, 에두아르도 곤살레스(Eduardo González)와 마르코 베테타(Marco Beteta)도 자리했다.

프리메라 클라세(Primera Clase) 그룹의 라이브 공연이 트리니다드 비야의 공개를 우아하게 장식하며, 멕시코시티 한복판에서 쿠바 유산을 기념하는 분위기를 연출했다. 참석자들은 현대적 고급 요리로 명성을 쌓은 에두아르도 콜만 바니케테스(Eduardo Kohlmann Banquetes)가 준비한 정교한 미식 경험과 함께 하바나 클럽 아이코닉 라인(Havana Club Iconic Line) 시음, 트리니다드 기념품 경매도 즐겼다.

행사의 하이라이트인 트리니다드 비야 공식 공개 순간에는 블루맨 그룹(Blue Man Group)의 화려한 공연이 함께해 에너지, 리듬, 창의력으로 관객을 사로잡으며 신제품 공개의 순간을 장식했다.

알렉스 페르난데스 -블랑코 바레로(Álex Fernández – Blanco Barrero) 하바노스 운영 마케팅 부국장은 "트리니다드는 그 자체로 차별화되며, 이 새로운 비톨라도 예외가 아니다. 트리니다드 비야를 통해 브랜드의 균형 잡힌 중간 강도 블렌드와 완벽하게 조화를 이루는 혁신적이면서 우아한 형식을 강조하고자 했다. 이 하바노는 아방가르드적 요소와 전통이 미묘하고 세련되게 결합돼 진정한 럭셔리의 핵심에 있음을 보여준다"라고 말했다.

테이스팅 노트

브랜드 : 트리니다드(Trinidad)

시장명: 비야(Villa)

공장명: 줄리에타 No. 3(Julieta No. 3)

크기: 47 x 170mm

외관 : 밝은 카라멜 색상으로 광택이 나고, 실키하며 단단한, 뛰어난 외관을 지닌 하바노

첫 번째 1/3: 첫 모금부터 올바른 드로우(draw)가 느껴지며, 연소성이 뛰어나 균일하고 단단한 재(ash)를 보여준다. 색상은 연회색에서 회색까지 나타난다. 기분 좋은 신선함, 균형 잡힌 아로마와 연기, 중간 정도로 지속되는 쌉싸름한 노트, 우아한 로스팅과 우디 향이 느껴진다. 입안과 여운에서 느껴지는 강도와 담배 풍미는 매우 만족스러우며, 브랜드 특유의 중간 정도 복합성을 선사한다.

두 번째 1/3: 풍미와 뉘앙스 면에서 더욱 큰 복합성이 느껴진다. 보다 뚜렷한 담배 향이 나타나며 로스팅된 터치가 더해져 균형 잡힌 쓴맛과 지속적인 우디 향과 조화롭게 어우러진다. 연기는 구조감을 갖추면서도 정교함을 잃지 않는다.

마지막 1/3: 모든 아로마와 풍미가 뚜렷하게 나타난다. 코코아의 섬세한 향이 더해져 원만하고 따뜻하게 감싸는 느낌을 제공한다. 미묘하고 지속적인 여운은 브랜드 블렌드의 특징인 우아함, 균형감, 오래 지속되는 즐거움을 분명하게 남긴다.

강도 : 중간(Medium)

50분에서 1시간 정도 즐거움을 만끽할 수 있는 맛있는 하바노.

