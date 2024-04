Foire de Hanovre 2024 : Shanghai Electric lance des solutions industrielles avancées avec sa solution intégrée d'équipement énergétique

HANOVRE, Allemagne, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pour la première fois depuis cinq ans, Shanghai Electric (« l'entreprise ») (SEHK:2727, SSE:601727) fait son retour à la Foire de Hanovre, le plus grand salon industriel au monde, pour présenter ses solutions innovantes d'équipements industriels à ses pairs européens et mondiaux, ainsi que ses solutions emblématiques en matière d'équipements énergétiques. Lors de cet événement de cinq jours, Shanghai Electric exposera dans le hall 12, stand D66 du parc des expositions de Hanovre, où l'entreprise présentera ses capacités en matière de transformation et d'automatisation de l'énergie industrielle sous le thème « Energize Your Industrial Automation » (stimulez votre autonomisation industrielle).

Des systèmes électriques de pointe aux parcs industriels zéro carbone, en passant par les lignes de fabrication intelligentes et les entraînements industriels efficaces, les participants pourront découvrir les dernières solutions et réalisations technologiques de la société dans de multiples domaines.

L'innovation au premier plan : Shanghai Electric présente également des solutions innovantes en matière d'énergie intelligente pour le développement durable mondial.

L'entreprise présente ses solutions éprouvées en matière d'équipements d'énergie durable, notamment :

L'éolienne offshore de plus de 16 MW : Les éoliennes offshore flottantes de plus de 16 MW, associées à la plateforme Poseidon, comportent plus de 40 améliorations technologiques clés en matière d'adaptabilité par rapport aux éoliennes offshore fixes. Ces progrès garantissent des performances fiables dans des environnements complexes, avec des avantages fondamentaux en termes de fiabilité, de maintenance intelligente et d'évolutivité modulaire.

: L'entreprise présente une suite de solutions d'intégration PV adaptées à plusieurs scénarios, y compris la production combinée d'énergie PV et solaire thermique, le stockage d'énergie solaire thermique, le dessalement alimenté par l'énergie solaire et le chauffage solaire thermique à faible consommation d'énergie, ainsi que les équipements et solutions nécessaires. Le bac à sable remarquable de sa production d'électricité hybride PV de 950 MW à Dubaï comprend une tour de centrale solaire thermodynamique (CSP) de 100 MW, trois centrales CSP paraboliques de 200 MW et une capacité photovoltaïque de 250 MW. Diverses solutions de stockage de l'énergie : Répondre aux besoins des marchés internationaux avec des présentations complètes de diverses formes de stockage d'énergie telles que le stockage d'énergie par volant d'inertie, les batteries au lithium et les technologies de batterie à flux, entre autres. Grâce à son approche proactive dans de multiples directions, l'entreprise est en mesure d'offrir un service unique pour diverses options de stockage supérieur et des équipements et services intégrés pour la compensation de la puissance réactive. En utilisant les avantages intégrés de divers types d'équipements, elle vise à lutter contre l'instabilité de l'énergie éolienne et solaire, en offrant une variété d'équipements et de solutions technologiques de stockage de l'énergie pour l'amélioration de la répartition du réseau et de la stabilité.

: Démonstration des principaux produits de production d'hydrogène par électrolyse PEM et de l'équipement d'électrolyse de l'eau alcaline, ainsi que d'une solution intégrée de système de « production-stockage-transfert-utilisation ». Solutions complètes pour le cycle de vie de la transmission et de la distribution d'énergie : L'exposition a donné l'occasion de présenter les principaux domaines couverts par les équipements actuels de transmission et de distribution d'énergie de 1 000 kV et moins, notamment les transformateurs, les fils et les câbles, les composants de commutation, l'électronique de puissance, les ensembles complets d'équipements de connexion et les sous-stations de type boîtier. L'entreprise a formé une chaîne industrielle complète comprenant des équipements primaires et secondaires intelligents, respectueux de l'environnement et numériques, une conception et une ingénierie intégrées et des services professionnels.

Renforcer les limites de la fabrication intelligente

Shanghai Electric présente des avancées qui repoussent les limites de la fabrication intelligente :

Ligne d'automatisation de la production de batteries au lithium : Shanghai Electric présente les solutions globales fournies aux utilisateurs mondiaux, y compris la planification et la conception de l'automatisation de la production de batteries, la réalisation des processus, l'assistance électrique et le contrôle de l'environnement. Ces solutions couvrent l'ensemble du cycle de production des batteries — la production de boue d'électrode de batterie, le revêtement, le calandrage et le tranchage, le pliage, le laminage, l'assemblage, la formation et la séparation, les modules, le kit de configuration d'assemblage d'emballage (PACK) et la logistique — répondant ainsi pleinement aux exigences des clients en matière d'automatisation, de numérisation et d'intelligence de la production.

Pour plus d'informations sur les solutions exposées, veuillez nous rendre visite au stand D66 dans le hall 12 du parc des expositions de Hanovre ou consultez le site web de l'entreprise à l'adresse suivante : https://www.shanghai-electric.com/