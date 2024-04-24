Hannover Messe 2024: передовые промышленные решения компании Shanghai Electric

Hannover Messe 2024: Shanghai Electric представляет передовые промышленные решения со своим интегрированным энергооборудованием

ГАННОВЕР, Германия, 24 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Впервые за пять лет компания Shanghai Electric («Компания») (SEHK:2727, SSE:601727) вновь принимает участие в Hannover Messe, ведущей мировой промышленной выставке, представляя свои инновационные решения в области промышленного оборудования европейским и мировым представителям отрасли, а также фирменные решения в области энергетического оборудования. На пятидневном мероприятии Shanghai Electric представит свои решения в павильоне 12 на стенде D66 Ганноверского выставочного центра, продемонстрировав свои возможности в области промышленной трансформации и автоматизации энергетики под лозунгом Energize Your Industrial Automation (энергия для промышленной автоматизации).

Hannover Messe 2024: Shanghai Electric Debuts Advanced Industrial Solutions with Its Integrated Energy Equipment Solution. Shanghai_Electric

От передовых энергосистем до промышленных парков с нулевым выбросом углерода, а также интеллектуальных производственных линий и эффективных промышленных приводов — посетители смогут увидеть новейшие технические решения и достижения компании в разных направлениях.

Инновации на переднем крае: Shanghai Electric также представит новаторские интеллектуальные энергетические решения для глобального устойчивого развития.

Компания представляет свои признанные в отрасли решения экологичного энергетического оборудования, в том числе:

Морскую ветровую турбину мощностью свыше 16 МВт : плавучие морские ветряные турбины мощностью более 16 МВт в сочетании с платформой Poseidon имеют более 40 важнейших технических усовершенствований для адаптации по сравнению со стационарными морскими ветряными турбинами. Эти усовершенствования обеспечивают надежную работу в сложных средах. Основными преимуществами являются надежность, интеллектуальное обслуживание и модульная масштабируемость.

: плавучие морские ветряные турбины мощностью более 16 МВт в сочетании с платформой Poseidon имеют более 40 важнейших технических усовершенствований для адаптации по сравнению со стационарными морскими ветряными турбинами. Эти усовершенствования обеспечивают надежную работу в сложных средах. Основными преимуществами являются надежность, интеллектуальное обслуживание и модульная масштабируемость. Интегрированное фотоэлектрическое (PV) решение : компания представляет комплекс решений интеграции фотоэлектрических систем, подходящих для различных сценариев, включая комбинированную генерацию энергии с использованием фотоэлектрической технологии и солнечной тепловой энергии, накопители солнечной тепловой энергии, опреснители воды на солнечных батареях и энергосберегающее отопление с использованием солнечной тепловой энергии, а также необходимое оборудование и решения. Известная испытательная система фирменной гибридной генерации фотоэлектрической энергии мощностью 950 МВт в Дубае включает в себя башню приема концентрированной солнечной энергии мощностью 100 МВт, три параболические лотковые установки для концентрации солнечной энергии мощностью 200 МВт и фотоэлектрическую систему мощностью 250 МВт.

: компания представляет комплекс решений интеграции фотоэлектрических систем, подходящих для различных сценариев, включая комбинированную генерацию энергии с использованием фотоэлектрической технологии и солнечной тепловой энергии, накопители солнечной тепловой энергии, опреснители воды на солнечных батареях и энергосберегающее отопление с использованием солнечной тепловой энергии, а также необходимое оборудование и решения. Известная испытательная система фирменной гибридной генерации фотоэлектрической энергии мощностью 950 МВт в Дубае включает в себя башню приема концентрированной солнечной энергии мощностью 100 МВт, три параболические лотковые установки для концентрации солнечной энергии мощностью 200 МВт и фотоэлектрическую систему мощностью 250 МВт. Разнообразные решения для накопления и хранения энергии : проведя для международных рынков комплексную демонстрацию различных накопителей энергии, в том числе на основе маховиков, литиевых батарей и проточных аккумуляторов и т. д. Благодаря своему дальновидному подходу в нескольких направлениях компания может предлагать универсальное обслуживание различных превосходных накопителей энергии и интегрированного оборудования и услуги по компенсации реактивной мощности. Используя преимущества интеграции различных типов оборудования, компания стремится решить проблему нестабильности ветровой и солнечной энергии, предлагая разнообразное технологическое оборудование для накопления и хранения энергии и решения для диспетчеризации и повышения стабильности сетей.

: проведя для международных рынков комплексную демонстрацию различных накопителей энергии, в том числе на основе маховиков, литиевых батарей и проточных аккумуляторов и т. д. Благодаря своему дальновидному подходу в нескольких направлениях компания может предлагать универсальное обслуживание различных превосходных накопителей энергии и интегрированного оборудования и услуги по компенсации реактивной мощности. Используя преимущества интеграции различных типов оборудования, компания стремится решить проблему нестабильности ветровой и солнечной энергии, предлагая разнообразное технологическое оборудование для накопления и хранения энергии и решения для диспетчеризации и повышения стабильности сетей. Интеграцию водородной энергетики : демонстрируя передовые продукты для производства H 2 на основе электролиза воды с применением протообменной мембраны (ПОМ), а также оборудование для электролиза щелочной воды и решение интегрированной системы «производство-хранение-передача-использование».

: демонстрируя передовые продукты для производства H на основе электролиза воды с применением протообменной мембраны (ПОМ), а также оборудование для электролиза щелочной воды и решение интегрированной системы «производство-хранение-передача-использование». Комплексные решения для жизненного цикла передачи и распределения электроэнергии : на выставке были представлены основные области, охватываемые современным оборудованием для передачи и распределения электроэнергии напряжением 1000 кВ и ниже, включая трансформаторы, провода и кабели, компоненты коммутаторов, силовую электронику, полные комплекты распределительных устройств и подстанций коробчатого типа. Компания сформировала целую отраслевую цепочку, включающую интеллектуальное, экологически чистое, цифровое первичное и вторичное оборудование, интегрированное проектирование и инжиниринг, а также профессиональные услуги.

: на выставке были представлены основные области, охватываемые современным оборудованием для передачи и распределения электроэнергии напряжением 1000 кВ и ниже, включая трансформаторы, провода и кабели, компоненты коммутаторов, силовую электронику, полные комплекты распределительных устройств и подстанций коробчатого типа. Компания сформировала целую отраслевую цепочку, включающую интеллектуальное, экологически чистое, цифровое первичное и вторичное оборудование, интегрированное проектирование и инжиниринг, а также профессиональные услуги. Строительство индустриального парка с нулевым выбросом углерода: решение проблем фрагментации при строительстве парков с нулевым выбросом углерода путем широких исследований и привлечения ведущих мировых партнеров для достижения низкоуглеродных переходов от этапов планирования и проектирования до строительства к эксплуатации.

Расширение границ интеллектуального производства

Shanghai Electric демонстрирует достижения, которые расширяют границы интеллектуального производства:

Линию автоматизированного производства литиевых батарей : Shanghai Electric демонстрирует свои поставляемые глобальным пользователям всеобъемлющие решения, включая планирование и проектирование автоматизации производства аккумуляторов, реализацию процессов, энергоснабжение и природоохранный контроль. Эти решения охватывают весь производственный цикл аккумуляторов, от производства суспензии для электродных аккумуляторов до нанесения покрытий, каландрирования и нарезки, складывания, прокатки, сборки, формования и разделения, модулей, комплекта конфигурации сборки упаковки (PACK) и логистики, полностью удовлетворяя требования клиентов, касающиеся автоматизации, цифровизации и интеллектуального производства.

: Shanghai Electric демонстрирует свои поставляемые глобальным пользователям всеобъемлющие решения, включая планирование и проектирование автоматизации производства аккумуляторов, реализацию процессов, энергоснабжение и природоохранный контроль. Эти решения охватывают весь производственный цикл аккумуляторов, от производства суспензии для электродных аккумуляторов до нанесения покрытий, каландрирования и нарезки, складывания, прокатки, сборки, формования и разделения, модулей, комплекта конфигурации сборки упаковки (PACK) и логистики, полностью удовлетворяя требования клиентов, касающиеся автоматизации, цифровизации и интеллектуального производства. Решения автоматизированной сборки для аэрокосмической промышленности : дочерняя компания Broetje Automation представила на выставке своих коллаборативных роботов. Специализируясь на автоматизированных сборочных услугах для аэрокосмического сектора, компания Broetje Automation фокусируется на процессах клепки и сборки крупных деталей самолетов из металла или углеродного волокна. Предложения компании охватывают автоматические системы сверления и клепки, оборудование для обработки композитных материалов, услуги по оптимизации технологических потоков и интеграции производственных линий, а также важнейшие вспомогательные услуги.

: дочерняя компания Broetje Automation представила на выставке своих коллаборативных роботов. Специализируясь на автоматизированных сборочных услугах для аэрокосмического сектора, компания Broetje Automation фокусируется на процессах клепки и сборки крупных деталей самолетов из металла или углеродного волокна. Предложения компании охватывают автоматические системы сверления и клепки, оборудование для обработки композитных материалов, услуги по оптимизации технологических потоков и интеграции производственных линий, а также важнейшие вспомогательные услуги. Основные промышленные компоненты : Компания демонстрирует высокопроизводительные керамические подшипники для двигателей электромобилей с приводной системой P1, которые превосходно работают в высокоскоростных средах, выдерживают высокие температуры и устойчивы как к магнитной, так и к электрической эрозии. Система HALO, изготовленная из высокопрочного титанового сплава класса 5 для облегчения конструкции, используется в гонках Формулы-1 для обеспечения безопасности водителя, отличаясь непревзойденной прочностью под нагрузкой.

: Компания демонстрирует высокопроизводительные керамические подшипники для двигателей электромобилей с приводной системой P1, которые превосходно работают в высокоскоростных средах, выдерживают высокие температуры и устойчивы как к магнитной, так и к электрической эрозии. Система HALO, изготовленная из высокопрочного титанового сплава класса 5 для облегчения конструкции, используется в гонках Формулы-1 для обеспечения безопасности водителя, отличаясь непревзойденной прочностью под нагрузкой. Двигатели класса мощности 80 МВт для производства СПГ: полностью электрическое решение для СПГ со сверхвысокоскоростным взрывозащищенным синхронным электродвигателем с регулируемой частотой вращения и инвертором, регулирующим скорость. Изделие разработано с учетом требований к эффективности, стабильности и надежности, что делает его пригодным для широкого использования в таких отраслях, как нефтегазовая, нефтехимическая, новая энергетика и металлургия.

Для получения дополнительной информации о представленных решениях посетите наш стенд D66 в павильоне 12 Ганноверского выставочного центра или веб-сайт компании по адресу https://www.shanghai-electric.com/

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