Hata conclui rodada de financiamento da Série A no valor de US$ 8 milhões liderada pela Bybit

KUALA LUMPUR, Malásia, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hata, a única corretora de ativos digitais com dupla licença da Malásia, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento da Série A no valor de US$ 8 milhões (aproximadamente RM 31,6 milhões), liderada pela Bybit, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, juntamente com vários family offices globais de destaque. A captação marca o início de uma colaboração estratégica profunda entre as duas empresas, que vai além do capital e sinaliza um compromisso comum de expandir o ecossistema de ativos digitais da Malásia de forma responsável e em escala.

Da esquerda para a direita: David Low (CEO da Hata), Ben Zhou (CEO da Bybit), Darien Ng (Diretor de Estratégia da Hata) (PRNewsfoto/Hata)

"A Malásia é um mercado estrategicamente importante para a Bybit, com uma das populações mais engajadas digitalmente do Sudeste Asiático e forte potencial de longo prazo para adoção de ativos digitais. Consideramos a Hata o parceiro ideal para atender aos investidores da Malásia por meio de uma plataforma regulamentada e em conformidade com as normas. "Ao combinar a liderança da Hata no mercado local com os pontos fortes globais da Bybit em tecnologia e inovação de produtos, esperamos acelerar o crescimento do ecossistema de ativos digitais e ativos do mundo real tokenizados na Malásia", afirmou Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit.

A rodada da Série A dá continuidade à participação anterior da Bybit na rodada de financiamento inicial da Hata, no valor de US$ 4,2 milhões, aprofundando uma relação que agora se estende a uma colaboração estratégica. A rodada também contou com a participação de vários family offices globais com forte foco nos mercados financeiros e de tecnologia do Sudeste Asiático.

A Hata destinará os recursos arrecadados a três áreas principais da sua plataforma, incluindo o reforço da liquidez na plataforma, a aceleração do crescimento do número de usuários por meio de iniciativas de marketing e do ecossistema, e o desenvolvimento conjunto, em parceria com a Bybit, de produtos inovadores de ativos digitais adaptados às necessidades dos malaios.

"Esta parceria com a Bybit é um momento decisivo para a Hata e para o setor de ativos digitais da Malásia. A decisão da Bybit de liderar esta rodada e fazer parceria conosco estrategicamente é uma forte validação de nossa crença de que os criptoativos devem ser construídos da maneira certa, com licenciamento adequado, conformidade rigorosa e um compromisso inabalável com a proteção do investidor. Juntos, combinaremos a plataforma local regulamentada da Hata com a experiência global da Bybit em tecnologia e inovação de produtos para expandir o que é possível para os usuários da Malásia." diz David Low, CEO da Hata.

Para obter mais informações sobre a Hata e seus últimos desenvolvimentos, visite a página oficial da Hata para fazer parte da jornada da Malásia no mundo em evolução dos ativos digitais.

Sobre a Hata

A Hata é a principal bolsa de ativos digitais com licença dupla da Malásia, fornecendo uma plataforma segura, compatível e acessível para os investidores comprarem, venderem e custodiarem ativos digitais. Fundada por malaios, a Hata opera sob licenças da Securities Commission Malaysia (SC) e da Labuan Financial Services Authority (LFSA), garantindo total conformidade regulatória e padrões robustos de segurança para usuários na Malásia e globalmente.

Desde seu lançamento em maio de 2023 até o final de 2025, a Hata se consolidou como a corretora de ativos digitais local que mais cresce na Malásia, com mais de 209.000 usuários registrados. Somente em 2025, a Hata processou RM 1,04 bilhão em volume de transações, refletindo forte atividade da plataforma, enquanto seus ativos sob custódia (AUC) acumularam RM 86,3 milhões desde o lançamento até o final de 2025, atingindo um pico de RM 115 milhões em setembro de 2025 antes de correções de mercado mais amplas.

Com base nos princípios de confiança, transparência e tecnologia, a Hata está comprometida em estabelecer novos padrões no ecossistema de ativos digitais da Malásia, ao mesmo tempo em que expande o acesso a negociações dos criptoativos seguras, compatíveis e acessíveis em toda a região.

Em 2025, a Hata expandiu seu conjunto de produtos com o lançamento do Staking, começando pelo Solana (SOL), permitindo que os usuários ganhem recompensas enquanto contribuem para a segurança da rede blockchain. Junto com seu recurso Auto-Invest (DCA), a Hata continua a introduzir ferramentas inovadoras que capacitam malaios e instituições a construir uma riqueza digital sustentável e de longo prazo.

Acesse hata.io para saber mais.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit oferece um conjunto abrangente de produtos, incluindo negociação à vista e derivativos, staking, copy trading e serviços institucionais. Reconhecida por sua custódia regulada, profunda liquidez e desenvolvimento inovador de produtos, a Bybit está comprometida em reduzir a lacuna entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas nos mercados globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960709/Hata_Bybit_group_photo.jpg

FONTE Hata