Hata completa un financiamiento de serie A de 8 millones de dólares liderado por Bybit

KUALA LUMPUR, Malasia, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hata, la única bolsa de activos digitales con doble licencia de Malasia, anunció hoy haber completado una ronda de financiación de la Serie A de 8 millones de dólares (aproximadamente 31,6 millones de ringgits malasios) liderada por Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, junto con varias oficinas familiares globales prominentes. La recaudación de fondos marca el comienzo de una profunda colaboración estratégica entre las dos empresas, que va más allá del capital y señala un compromiso compartido con el crecimiento del ecosistema de activos digitales de Malasia de manera responsable y a escala.

De izquierda a derecha: David Low (CEO de Hata), Ben Zhou (CEO de Bybit), Darien Ng (CSO de Hata) (PRNewsfoto/Hata)

"Malasia es un mercado estratégicamente importante para Bybit, con una de las poblaciones más comprometidas digitalmente en el sudeste asiático y un fuerte potencial a largo plazo para la adopción de activos digitales. Vemos a Hata como el socio adecuado para ayudar a servir a los inversionistas malasios a través de una plataforma compatible y regulada. Al combinar el liderazgo del mercado local de Hata con las fortalezas globales de Bybit en tecnología e innovación de productos, esperamos acelerar el crecimiento del activo digital de Malasia y el ecosistema de activos del mundo real tokenizado", señaló Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit.

La ronda de la Serie A se basa en la participación anterior de Bybit en la ronda inicial de 4,2 millones de dólares de Hata, profundizando una relación que ahora se extiende a la colaboración estratégica. La ronda también contó con la participación de varias oficinas familiares globales con un fuerte enfoque en la tecnología y los mercados financieros del sudeste asiático.

Hata desplegará los ingresos en tres áreas clave de su plataforma, que son el fortalecimiento de la liquidez en su plataforma, la aceleración del crecimiento de los usuarios a través de sus iniciativas de marketing y ecosistema y el desarrollo conjunto de productos innovadores de activos digitales diseñados para los malasios con Bybit.

"Esta asociación con Bybit marca un momento decisivo para Hata y para la industria de activos digitales de Malasia. La decisión de Bybit de liderar esta ronda y asociarse con nosotros estratégicamente es una fuerte validación de nuestra creencia de que las criptomonedas deben construirse de la manera correcta, con licencias adecuadas, cumplimiento riguroso y un compromiso inquebrantable con la protección de los inversionistas. Juntos, combinaremos la plataforma local regulada de Hata con la experiencia global de Bybit en tecnología e innovación de productos para expandir lo que es posible para los usuarios de Malasia", señala David Low, director ejecutivo de Hata.

Para obtener más información sobre Hata y sus últimos desarrollos, visite la página oficial de Hata para formar parte de la travesía en Malasia hacia el cambiante mundo de los activos digitales.

Acerca de Hata

Hata es la principal bolsa de activos digitales con doble licencia de Malasia, que proporciona una plataforma segura, compatible y accesible para que los inversionistas compren, vendan y custodien activos digitales. Fundada por malasios, Hata opera bajo licencias de la Comisión de Valores de Malasia (SC) y la Autoridad de Servicios Financieros de Labuan (LFSA), lo que garantiza el pleno cumplimiento normativo y estándares de seguridad sólidos para los usuarios en Malasia y en todo el mundo.

Desde su lanzamiento en mayo de 2023 hasta finales de 2025, Hata se ha establecido como la bolsa de activos digitales de más rápido crecimiento en Malasia, con más de 209.000 usuarios registrados. Solo en 2025, Hata procesó 1.040 millones de ringgits malasios en volumen de transacciones, lo que reflejó una fuerte actividad de la plataforma, mientras que sus activos bajo custodia (AUC) se acumularon hasta alcanzar los 86.3 millones de ringgits malasios desde su lanzamiento hasta finales de 2025, para alcanzar un máximo de 115 millones de ringgits malasios en septiembre de 2025 antes de correcciones más amplias del mercado.

Basada en los principios de confianza, transparencia y tecnología, Hata está comprometida con establecer nuevos estándares en el ecosistema de activos digitales de Malasia, a la vez que amplía el acceso al comercio de criptomonedas seguro, compatible y asequible en toda la región.

En 2025, Hata amplió su gama de productos con el lanzamiento de Staking, comenzando con Solana (SOL), que permite a los usuarios obtener recompensas mientras contribuyen a la seguridad de la red blockchain. Junto con su función Auto-Invest (DCA), Hata continúa introduciendo herramientas innovadoras que hacen posible que los malasios y las instituciones puedan crear riqueza digital sostenible a largo plazo.

Visite hata.io para más información.

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad global de más de 70 millones de usuarios. Fundada en 2018, Bybit ofrece un conjunto completo de productos que incluyen operaciones al contado y con derivados, staking, copy trading y servicios institucionales. Conocida por su custodia regulada, gran liquidez y desarrollo de productos innovadores, Bybit está comprometida con acortar la brecha entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas en los mercados globales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960710/Hata_Bybit_group_photo.jpg

FUENTE Hata