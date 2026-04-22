Hata rondt Series A-financiering van 8 miljoen USD af onder leiding van Bybit

KUALA LUMPUR, Maleisië, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- Hata, de enige dual-licensed digitale-activabeurs in Maleisië, heeft vandaag de afsluiting aangekondigd van een Series A-financieringsronde van 8 miljoen USD (ongeveer 31,6 miljoen RM), geleid door Bybit, de op één na grootste cryptocurrencybeurs ter wereld op basis van handelsvolume, samen met verschillende prominente wereldwijde family offices. De financieringsronde markeert het begin van een diepgaande strategische samenwerking tussen de twee bedrijven, die verder gaat dan kapitaal en een gedeelde inzet onderstreept om het digitale-activasysteem van Maleisië op een verantwoorde en schaalbare manier te laten groeien.

From left to right: David Low (CEO of Hata), Ben Zhou (CEO of Bybit), Darien Ng (CSO of Hata)

"Maleisië is een strategisch belangrijke markt voor Bybit, met een van de meest digitaal betrokken bevolkingen in Zuidoost-Azië en een sterk langetermijnpotentieel voor de adoptie van digitale activa. Wij zien Hata als de juiste partner om Maleisische investeerders te bedienen via een compliant en gereguleerd platform. Door het lokale marktleiderschap van Hata te combineren met de wereldwijde sterktes van Bybit op het gebied van technologie en productinnovatie, hopen wij de groei van het ecosysteem voor digitale activa en getokeniseerde reële activa in Maleisië te versnellen," aldus Ben Zhou, medeoprichter en CEO van Bybit.

De Series A-ronde bouwt voort op de eerdere deelname van Bybit aan de seedronde van Hata van 4,2 miljoen USD en verdiept een relatie die zich nu uitbreidt tot strategische samenwerking. Aan de ronde namen ook verschillende wereldwijde family offices deel, met een sterke focus op technologie- en financiële markten in Zuidoost-Azië.

Hata zal de opbrengst inzetten op drie kerngebieden binnen zijn platform, waaronder het versterken van de liquiditeit op het platform, het versnellen van gebruikersgroei via marketing- en ecosysteeminitiatieven en het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve digitale-activaproducten op maat van Maleisische gebruikers samen met Bybit.

"Deze samenwerking met Bybit markeert een bepalend moment voor Hata en voor de digitale-activasector in Maleisië. De beslissing van Bybit om deze ronde te leiden en strategisch met ons samen te werken, is een sterke bevestiging van onze overtuiging dat crypto op de juiste manier moet worden opgebouwd, met de juiste vergunningen, strikte naleving en een onwrikbare inzet voor beleggersbescherming. Samen zullen wij het gereguleerde lokale platform van Hata combineren met de wereldwijde expertise van Bybit op het gebied van technologie en productinnovatie om de mogelijkheden voor Maleisische gebruikers uit te breiden," aldus David Low, CEO van Hata.

Over Hata

Hata is de toonaangevende dual-licensed digitale-activabeurs van Maleisië en biedt een veilig, compliant en toegankelijk platform voor investeerders om digitale activa te kopen, verkopen en in bewaring te houden. Hata is opgericht door Maleisiërs en opereert onder vergunningen van de Securities Commission Malaysia (SC) en de Labuan Financial Services Authority (LFSA), wat volledige naleving van regelgeving en sterke veiligheidsnormen voor gebruikers in Maleisië en wereldwijd garandeert.

Sinds de lancering in mei 2023 tot eind 2025 heeft Hata zich gevestigd als de snelst groeiende lokale digitale-activabeurs van Maleisië, met meer dan 209.000 geregistreerde gebruikers. Alleen al in 2025 verwerkte Hata een transactievolume van 1,04 miljard RM, wat wijst op sterke platformactiviteit, terwijl de activa onder bewaring (AUC) sinds de lancering tot eind 2025 zijn opgelopen tot 86,3 miljoen RM, met een piek van 115 miljoen RM in september 2025 vóór bredere marktcorrecties.

Gebouwd op de principes van vertrouwen, transparantie en technologie, zet Hata zich in om nieuwe standaarden te zetten binnen het digitale-activasysteem van Maleisië en tegelijk de toegang tot veilige, compliant en betaalbare cryptohandel in de regio uit te breiden.

In 2025 breidde Hata zijn productaanbod uit met de lancering van staking, te beginnen met Solana (SOL), waarmee gebruikers beloningen kunnen verdienen terwijl zij bijdragen aan de veiligheid van blockchainnetwerken. Samen met de Auto-Invest (DCA)-functie blijft Hata innovatieve tools introduceren die Maleisiërs en instellingen in staat stellen duurzaam digitaal vermogen op lange termijn op te bouwen.

Over Bybit

Bybit is naar handelsvolume de op één na grootste cryptobeurs ter wereld die een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers bedient. Opgericht in 2018 biedt Bybit een uitgebreid aanbod van producten, waaronder spot- en derivatenhandel, staking, copy trading en institutionele diensten. Bekend om zijn gereguleerde bewaring, diepe liquiditeit en innovatieve productontwikkeling zet Bybit zich in om de kloof tussen traditionele financiën en gedecentraliseerde financiën te overbruggen op wereldwijde markten.

