Hata Tuntaskan Pendanaan Seri A Senilai USD 8 Juta yang Dipimpin oleh Bybit

"Malaysia merupakan pasar strategis bagi Bybit. Negara ini juga memiliki tingkat pengguna teknologi digital yang tinggi di Asia Tenggara sehingga menyimpan potensi besar untuk pemanfaatan aset digital dalam jangka panjang. Kami menilai Hata sebagai mitra yang tepat untuk melayani investor Malaysia melalui platform yang memenuhi regulasi. Dengan memadukan kepemimpinan Hata di pasar lokal dan kekuatan global Bybit dalam teknologi serta inovasi produk, kami ingin mempercepat pertumbuhan ekosistem aset digital dan aset dunia nyata yang ditokenisasi di Malaysia," ujar Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit.

Pendanaan Seri A ini melanjutkan partisipasi Bybit dalam pendanaan tahap awal (seed round) Hata senilai USD 4,2 juta, sekaligus mempererat hubungan yang kini berkembang menjadi kemitraan strategis. Pendanaan tersebut juga melibatkan sejumlah family office global yang berfokus pada sektor teknologi dan pasar keuangan di Asia Tenggara.

Hata akan menggunakan pendanaan tersebut untuk tiga fokus utama, yakni memperkuat likuiditas platform, mempercepat pertumbuhan pengguna melalui inisiatif pemasaran dan pengembangan ekosistem, serta berkolaborasi dengan Bybit mengembangkan produk aset digital inovatif yang dirancang khusus untuk pasar Malaysia.

"Kemitraan dengan Bybit menjadi momen penting bagi Hata dan industri aset digital di Malaysia. Keputusan Bybit untuk memimpin pendanaan ini sekaligus menjalin kemitraan strategis membuktikan keyakinan kami bahwa industri kripto harus dibangun dengan cara yang benar—melalui lisensi resmi, kepatuhan yang ketat, serta komitmen tinggi terhadap perlindungan investor. Bersama-sama, kami akan menggabungkan platform lokal Hata yang memenuhi regulasi dengan keahlian global Bybit untuk memperluas peluang bagi pengguna di Malaysia," ujar David Low, CEO, Hata.

Tentang Hata

Hata merupakan bursa aset digital terkemuka di Malaysia yang memiliki dua lisensi. Hata menyediakan platform yang aman, mematuhi regulasi, dan mudah diakses untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset digital. Didirikan oleh talenta lokal Malaysia, Hata diawasi oleh Securities Commission Malaysia (SC) dan Labuan Financial Services Authority (LFSA) sehingga mematuhi regulasi serta standar keamanan yang tinggi bagi pengguna di Malaysia maupun global.

Sejak diluncurkan pada Mei 2023, hingga akhir 2025, Hata menjadi salah satu bursa aset digital lokal dengan pertumbuhan terpesat di Malaysia dengan lebih dari 209.000 pengguna terdaftar. Sepanjang 2025, Hata mencatat volume transaksi sebesar RM1,04 miliar, mencerminkan aktivitas platform yang kuat. Sementara itu, total aset yang dikelola (AUC) Hata mencapai RM86,3 juta, terhitung sejak pertama kali diluncurkan hingga akhir 2025. Angka ini bahkan sempat menyentuh RM115 juta pada September 2025, sebelum koreksi pasar terjadi.

Dengan mengutamakan prinsip kepercayaan, transparansi, dan teknologi, Hata berkomitmen menetapkan standar baru dalam ekosistem aset digital Malaysia sekaligus memperluas akses terhadap perdagangan kripto yang aman, patuh regulasi, dan terjangkau di kawasan.

Pada 2025, Hata juga memperluas lini produknya dengan meluncurkan fitur Staking, dimulai dari Solana (SOL), sehingga pengguna dapat memperoleh imbal hasil sekaligus berkontribusi pada keamanan jaringan blockchain. Bersama fitur Auto-Invest (DCA), Hata terus menghadirkan inovasi untuk membantu masyarakat dan institusi membangun kekayaan digital secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit menawarkan rangkaian produk lengkap, termasuk spot trading, derivative trading, staking, copy trading, dan layanan untuk investor institusi. Selain memiliki sistem kustodian yang teregulasi, likuiditas tinggi, dan inovasi produk, Bybit berkomitmen menghubungkan sektor keuangan konvensional dengan keuangan terdesentralisasi di pasar global.

