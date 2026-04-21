Hata conclut un financement de série A de 8 millions d'USD mené par Bybit

KUALA LUMPUR, Malaisie, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hata, la seule plateforme d'échange d'actifs numériques à double licence de Malaisie, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A de 8 millions d'USD (environ 31,6 millions de RM) mené par Bybit, la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en volume d'échanges, ainsi que par plusieurs family offices internationaux de premier plan. Cette levée de fonds marque le début d'une collaboration stratégique approfondie entre les deux entreprises, qui va au-delà du capital et témoigne d'un engagement commun à développer l'écosystème des actifs numériques de la Malaisie de manière responsable et à grande échelle.

From left to right: David Low (CEO of Hata), Ben Zhou (CEO of Bybit), Darien Ng (CSO of Hata)

« La Malaisie est un marché stratégiquement important pour Bybit, avec l'une des populations les plus engagées numériquement en Asie du Sud-Est et un fort potentiel à long terme pour l'adoption des actifs numériques. Nous considérons Hata comme le partenaire idéal pour aider les investisseurs malaisiens à bénéficier d'une plateforme conforme et réglementée. En alliant le leadership de Hata sur le marché local aux forces mondiales de Bybit en matière de technologie et d'innovation de produits, nous espérons accélérer la croissance de l'écosystème des actifs numériques et des actifs réels tokenisés en Malaisie », a déclaré Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit.

La série A s'appuie sur la participation antérieure de Bybit au tour de table de 4,2 millions d'USD de Hata, approfondissant ainsi une relation qui s'étend désormais à une collaboration stratégique. Ce tour de table a également vu la participation de plusieurs family offices internationaux qui s'intéressent de près aux technologies et aux marchés financiers d'Asie du Sud-Est.

Hata déploiera les fonds dans trois domaines clés de sa plateforme, à savoir le renforcement des liquidités sur sa plateforme, l'accélération de la croissance du nombre d'utilisateurs grâce à ses initiatives en matière de marketing et d'écosystème, et le développement conjoint avec Bybit de produits d'actifs numériques novateurs adaptés aux Malaisiens.

« Ce partenariat avec Bybit marque un moment décisif pour Hata et pour le secteur des actifs numériques en Malaisie. La décision de Bybit de mener ce tour de table et de s'associer stratégiquement avec nous est une solide validation de notre conviction que la crypto-monnaie doit être construite de la bonne manière, avec les licences adéquates, une conformité rigoureuse et un engagement inébranlable à protéger les investisseurs. Ensemble, nous allierons la plateforme locale réglementée de Hata à l'expertise mondiale de Bybit en matière de technologie et d'innovation de produits afin d'élargir les possibilités offertes aux utilisateurs malaisiens », a déclaré David Low, CEO de Hata.

Pour plus d'informations sur Hata et ses dernières avancées, rendez-vous sur la page officielle de Hata pour rejoindre l'aventure malaisienne dans le monde des actifs numériques en pleine évolution.

À propos de Hata

Hata est la première plateforme d'échange d'actifs numériques à double licence de Malaisie, offrant une plateforme sécurisée, conforme et accessible aux investisseurs pour l'achat, la vente et la conservation d'actifs numériques. Fondée par des Malaisiens, Hata exerce ses activités sous licence de la Securities Commission Malaysia (SC) et de la Labuan Financial Services Authority (LFSA), ce qui garantit une conformité réglementaire totale et des normes de sécurité strictes pour les utilisateurs en Malaisie et dans le monde entier.

Entre son lancement en mai 2023 et la fin de l'année 2025, Hata s'est imposée comme la plateforme d'échange d'actifs numériques locale à la croissance la plus rapide de Malaisie, avec plus de 209 000 utilisateurs enregistrés. Pour la seule année 2025, Hata a traité un volume de transactions de 1,04 milliard de RM, reflétant une forte activité de la plateforme, tandis que ses actifs en dépôt ont atteint 86,3 millions de RM entre son lancement et la fin de 2025, avec un pic de 115 millions de RM en septembre 2025, avant les corrections plus importantes du marché.

Fondée sur les principes de confiance, de transparence et de technologie, Hata est déterminée à établir de nouvelles normes dans l'écosystème des actifs numériques de la Malaisie tout en élargissant l'accès à des échanges de crypto-monnaies sûrs, conformes et abordables dans toute la région.

En 2025, Hata a élargi sa gamme de produits avec le lancement du staking, en commençant par Solana (SOL), permettant aux utilisateurs de gagner des récompenses tout en contribuant à la sécurité du réseau blockchain. Avec sa fonction Auto-Invest (DCA), Hata continue d'introduire des outils innovants qui permettent aux Malaisiens et aux institutions de construire une richesse numérique durable et à long terme.

Rendez-vous sur hata.io pour en savoir plus.

À propos de Bybit

Au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs, Bybit est la deuxième plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies en volume de transactions. Fondée en 2018, Bybit propose une suite complète de produits, notamment le trading au comptant et sur dérivés, le staking, le copy trading et les services institutionnels. Réputée pour sa conservation réglementée, sa grande liquidité et son développement de produits innovants, Bybit est résolue à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée sur les marchés mondiaux.

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