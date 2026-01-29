HCLTech e Guardian estabelecem parceria para acelerar a jornada de transformação tecnológica impulsionada pela IA

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), uma empresa líder global em tecnologia, foi selecionada pela The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), uma das maiores seguradoras de vida dos Estados Unidos e importante provedora de benefícios para funcionários, para acelerar a jornada de transformação tecnológica impulsionada por IA da Guardian e oferecer uma experiência perfeita ao cliente.

A parceria plurianual reflete uma mudança mais ampla em direção à modernização tecnológica de longo prazo na Guardian, com ênfase na transformação liderada por IA e operações de TI otimizadas. Como parte da parceria, a Guardian utilizará a plataforma de transformação de serviços GenAI da HCLTech, AI Force, para apoiar a inovação tecnológica contínua em toda a empresa. Esta parceria aumentará a eficiência operacional da Guardian, melhorará os resultados de engenharia e acelerará o tempo de comercialização em todo o desenvolvimento de aplicativos, suporte, testes e gerenciamento de infraestrutura.

"A parceria com a HCLTech é um passo fundamental em nossa estratégia de longo prazo para aproveitar os dados e a IA, consolidar serviços com um único parceiro estratégico e modernizar nossas bases tecnológicas essenciais", disse Steve Rullo, diretor digital e de tecnologia da Guardian. "Esta parceria nos permite acelerar a inovação digital voltada para o cliente, melhorar a eficiência em todas as nossas operações e oferecer uma experiência mais integrada para os clientes e segurados que confiam na Guardian."

"A parceria com uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos reforça a liderança da HCLTech em serviços financeiros, impulsionada por nossa expertise em IA e profunda experiência no setor", afirmou Srinivasan Seshadri, diretor de crescimento e chefe global de serviços financeiros da HCLTech. "É um momento emocionante para fazer parte do crescimento dos negócios da Guardian, à medida que aproveitamos nossa experiência em transformação tecnológica e presença global para ajudar a empresa a atingir seus objetivos comerciais."

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.300 funcionários em 60 países, oferecendo recursos líderes do setor centrados em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerradas em dezembro de 2025 totalizaram US$ 14,5 bilhões. Para saber como podemos turbinar o progresso para você, acesse hcltech.com.

