HCLTech y Guardian se asocian para acelerar la transformación tecnológica impulsada por IA

NUEVA YORK y NOIDA, India, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), una empresa líder mundial en tecnología, ha sido seleccionada por The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), una de las aseguradoras de vida más grandes de EE.UU. y un importante proveedor de beneficios para empleados, para acelerar el viaje de transformación tecnológica impulsada por IA de Guardian y brindar una experiencia al cliente perfecta.

Esta alianza plurianual refleja un cambio más amplio hacia la modernización tecnológica a largo plazo en Guardian, con énfasis en la transformación impulsada por IA y la optimización de las operaciones de TI. Como parte de esta alianza, Guardian aprovechará AI Force, la plataforma de transformación de servicios GenAI de HCLTech, para impulsar la innovación tecnológica continua en toda la empresa. Esta alianza mejorará la eficiencia operativa de Guardian, optimizará los resultados de ingeniería y acelerará el tiempo de comercialización en las áreas de desarrollo, soporte, pruebas y gestión de infraestructura de aplicaciones.

"Asociarnos con HCLTech es un paso clave en nuestra estrategia a largo plazo para aprovechar los datos y la IA, consolidar servicios con un único socio estratégico y modernizar nuestras bases tecnológicas", afirmó Steve Rullo, director digital y de tecnología de Guardian. "Esta alianza nos permite acelerar la innovación digital orientada al cliente, mejorar la eficiencia en nuestras operaciones y ofrecer una experiencia más fluida a los clientes y asegurados que confían en Guardian".

"Asociarnos con una de las aseguradoras más grandes de EE.UU. subraya el liderazgo de HCLTech en servicios financieros, impulsado por nuestra experiencia en IA y nuestra profunda experiencia en el sector", afirmó Srinivasan Seshadri, director de crecimiento y director global de servicios financieros de HCLTech. "Es un momento emocionante para formar parte del crecimiento empresarial de Guardian, ya que aprovechamos nuestra experiencia en transformación tecnológica y nuestra presencia global para ayudar a la compañía a alcanzar sus objetivos comerciales".

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.300 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, ofreciendo soluciones para servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Para más detalles, contacte con:

Meredith Bucaro, América

[email protected]

Elka Ghudial, Europa

[email protected]

James Galvin, APAC

[email protected]

Nitin Shukla, India, Oriente Media y África

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg