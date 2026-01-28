Guardian s'associe à HCLTech pour accélérer sa transformation technologique pilotée par l'IA

NEW YORK et NOIDA, Inde, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a été choisie par The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), l'une des plus grandes sociétés d'assurance vie et de prévoyance sociale des États-Unis, pour accélérer sa transformation technologique axée sur l'IA en proposant une expérience client transparente.

En mettant l'accent sur la transformation fondée sur l'IA et la rationalisation des opérations informatiques, ce partenariat pluriannuel reflète plus largement la modernisation technologique à long terme qui s'effectue chez Guardian. Dans le cadre de ce partenariat, Guardian s'appuiera sur la plateforme de transformation des services par l'IA générative de HCLTech, AI Force, pour soutenir l'innovation technologique en cours à l'échelle de l'entreprise. Ce partenariat renforcera l'efficacité opérationnelle de Guardian, améliorera ses résultats techniques et réduira les délais de lancement dans les domaines du développement d'applications, de l'assistance, des essais et de la gestion de l'infrastructure.

« Le partenariat avec HCLTech est une étape clé dans notre stratégie à long terme visant à exploiter les données et l'IA, à consolider les services auprès d'un seul partenaire stratégique et à moderniser notre socle technologique de base », a déclaré Steve Rullo, directeur du numérique et de la technologie chez Guardian. « Ce partenariat nous permettra d'accélérer l'innovation numérique au service des clients, d'améliorer l'efficacité de nos opérations et d'offrir une expérience plus fluide aux clients et aux assurés qui font confiance à Guardian. »

« Le partenariat avec l'un des plus grands assureurs des États-Unis souligne le leadership de HCLTech en matière de services financiers, soutenu par nos compétences en IA et notre expérience approfondie du secteur », a ajouté Srinivasan Seshadri, directeur de la croissance et responsable mondial des services financiers chez HCLTech. « Nous sommes ravis de participer à la croissance des activités de Guardian, en mettant à profit notre expérience de la transformation technologique et notre présence mondiale pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs commerciaux. »

À propos de HCLTech

Entreprise technologique mondiale employant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, HCLTech met à la disposition de ses clients des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, l'informatique en nuage et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons à apporter à nos clients des solutions dans les secteurs d'activité les plus importants : services financiers, industrie manufacturière, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, industrie des semi-conducteurs, télécommunications et médias, vente au détail et biens de grande consommation, mobilité et services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en décembre 2025 s'est élevé à 14,5 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, veuillez consulter le site hcltech.com.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec :

Meredith Bucaro, Amériques

[email protected]

Elka Ghudial, Europe

[email protected]

James Galvin, Asie-Pacifique

[email protected]

Nitin Shukla, Inde, Moyen-Orient et Afrique

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg