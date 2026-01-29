HCLTech y Guardian se asocian para acelerar la transformación tecnológica impulsada por IA

NUEVA YORK y NOIDA, India, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), una empresa líder mundial en tecnología, ha sido seleccionada por The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), una de las empresas de seguros de vida más grandes de EE. UU. y un importante proveedor de beneficios para empleados, para acelerar el proceso de transformación tecnológica impulsado por IA de Guardian y brindar una experiencia fluida al cliente.

La asociación de varios años refleja un cambio más amplio hacia la modernización tecnológica a largo plazo en Guardian, con énfasis en la transformación impulsada por IA y en la optimización de las operaciones de tecnología de la información. Como parte de la asociación, Guardian aprovechará la plataforma de transformación de servicios GenAI de HCLTech, AI Force, para respaldar la innovación tecnológica continua en toda la empresa. Esta asociación mejorará la eficacia operativa de Guardian, mejorará los resultados de ingeniería y acelerará el tiempo de comercialización en el desarrollo de aplicaciones, soporte, pruebas y gestión de infraestructura.

"Asociarnos con HCLTech es un paso clave en nuestra estrategia a largo plazo para aprovechar los datos y la IA, consolidar servicios con un único socio estratégico y modernizar nuestras bases tecnológicas", afirmó Steve Rullo, director digital y de Tecnología de Guardian. Esta alianza nos permite acelerar la innovación digital orientada al cliente, mejorar la eficacia de nuestras operaciones y brindar una experiencia más fluida a los clientes y asegurados que confían en Guardian.

"La asociación con una de las aseguradoras más grandes de EE. UU. destaca el liderazgo de HCLTech en servicios financieros, impulsado por nuestra experiencia en IA y nuestra profunda experiencia en el sector", afirmó Srinivasan Seshadri, director de Crecimiento y director global de Servicios Financieros de HCLTech. "Este es un momento emocionante para formar parte del crecimiento empresarial de Guardian, ya que aprovechamos nuestra experiencia en transformación tecnológica y nuestra presencia a nivel mundial para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos comerciales.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, que cuenta con más de 226.300 empleados en 60 países y ofrece capacidades líderes en el sector centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de productos y servicios tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y atención médica, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, venta minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses que finalizaron en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares. Para conocer cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

