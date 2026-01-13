HCLTech Receita do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 subiu 4,2% em QoQ (CC), com receita anualizada ultrapassando US$ 15 bilhões; reservas excepcionalmente altas, com US$ 3 bilhões

Notícias fornecidas por

HCLTech

13 jan, 2026, 17:53 GMT

A orientação de receita subiu para 4,0% - 4,5% em CC ano a ano, a orientação para receita de serviços para 4,75%-5,25% CC ano a ano

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH. NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa global líder em tecnologia, apresentou um desempenho forte no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025, com receita em US$ 3,8 bilhões. A receita em moeda constante (CC) aumentou 4,2% em relação ao trimestre e 4,8% ano a ano.

"(Tivemos outro) trimestre de destaque em todos os aspectos, com forte recuperação da margem operacional para 18,6%. O forte impulso de receita no trimestre nos permitiu ultrapassar US$ 15 bilhões em receitas anualizadas. Nossas novas reservas foram excepcionalmente altas, US$ 3 bilhões. Estamos bem-posicionados para atender à demanda em evolução por IA de nossos clientes em diversos setores e linhas de serviço", disse C Vijayakumar, CEO e diretor executivo da HCLTech.

A receita de serviços (CC) cresceu 1,8% em QoQ e 5% ano a ano. A receita (CC) da HCL Software cresceu acentuadamente 28,1% em QoQ e 3,1% ano a ano, impulsionada pela sazonalidade e pelo portfólio de Inteligência de dados. A receita anual recorrente (ARR) da HCLSoftware é de US$ 1,07 bilhão. A receita de IA avançada para o trimestre, que a empresa começou a reportar no último trimestre, subiu 19,9%, para US$ 146 milhões.

A receita (CC) de Engenharia e Serviços de P&D cresceu 3,1% em QoQ e 5% ano a ano. A receita de TI e Serviços Empresariais (CC), que representa 72,3% da receita total, cresceu 1,5% em QoQ e 3,8% ano a ano.

A HCLTech elevou sua orientação de crescimento da receita (CC) para 4,0%-4,5% ano a ano e a orientação de crescimento da receita de serviços (CC) para 4,75%-5,25% ano a ano. A orientação para a margem do EBIT permaneceu inalterada em 17%-18%, excluindo o impacto único de ₹956 crores (US$ 109 milhões) dos Novos Códigos do Trabalho da Índia no EBIT.

O crescimento vertical (CC) do setor foi liderado por Tecnologia e Serviços com crescimento anual de 14,4%, seguido pelos Serviços Financeiros com 8,1% ano a ano. Serviços Públicos (que incluem Energia e Utilidades, Viagens, Transporte, Logística e Governo) cresceram 8% ano a ano. Em termos de geografia, a Índia registrou um forte crescimento de 15,8% ano a ano (CC), a Europa cresceu 4,6% ano a ano (CC) e os EUA cresceram 1,5% ano a ano (CC). O Resto do Mundo cresceu mais rápido, com 22,1% ano a ano (CC).

"As margens EBIT do terceiro trimestre, excluindo o impacto único dos Novos Códigos Trabalhistas, foram de 18,6% (aumento de 111 pontos base em QoQ). Nossos esforços dedicados para melhorar a conversão de caixa resultaram em FCF/NI (LTM), mantendo-se saudáveis em 120%, e encerramos o trimestre com nosso maior saldo de caixa já registrado, de ₹34.306 crores", acrescentou Shiv Walia, diretor financeiro da HCLTech.

A empresa anunciou um dividendo de ₹12 por ação para o trimestre, marcando o 92º trimestre consecutivo de pagamentos de dividendos. 

A HCLTech adicionou 2.852 calouros durante o trimestre, elevando a adição de novatos mais recentes nos últimos nove meses para 10.032. A taxa de desistência de LTM moderou para 12,4%, uma das menores taxas do setor.

Vitórias importantes no negócio:

  • A HCLTech conquistou um mega engajamento estratégico de cinco anos com um dos principais varejistas globais de vestuário (TCV: US$ 473 milhões) para atuar como seu parceiro tecnológico liderado por IA a longo prazo. A HCLTech modernizará as aplicações e o cenário de dados do cliente, aproveitando sua plataforma Agentic AI Force 2.0.

  • Uma importante seguradora dos EUA escolheu a HCLTech como sua parceira estratégica de tecnologia. Impulsionada pela plataforma GenAI da HCLTech, AI Force, essa parceria ajudará a transformar a entrega de serviços de TI, aprimorando resultados de engenharia, acelerando o tempo de lançamento no mercado e impulsionando a eficiência operacional por meio da automação no desenvolvimento de aplicações, suporte, testes e infraestrutura.

  • Uma empresa europeia de negócios globais de alimentos selecionou a HCLTech para projetar e implementar uma configuração de TI greenfield como parte da cisão do cliente, construindo uma casa digital movida a IA.

  • Uma grande empresa global de tecnologia selecionou a HCLTech para gerenciar seus data centers de IA de próxima geração, com pilhas de GPU de ponta otimizadas para cargas de trabalho em IA.

Principais vitórias exclusivas de AI:

  • Uma grande empresa global de mineração sediada no Reino Unido selecionou a HCLTech para implantar a solução de IA Física (VisionX) em sua plataforma de inspeção industrial.
  • Uma empresa global de serviços financeiros sediada na Ásia implantará o AI Force.Software da HCLTech para o ciclo de vida do desenvolvimento de engenharia de software e o AI Force.Ops para transformar suas operações de TI fragmentadas em um fluxo de trabalho proativo e orientado pela confiabilidade.

  • Uma empresa global de mídia e entretenimento sediada nos EUA selecionou a HCLTech para entregar a transformação de auditoria e conformidade impulsionada por Inteligência (GenAI) para seu negócio de licenciamento de propriedade intelectual de bilhões de dólares. A solução utiliza o AI Foundry da HCLTech para automatizar os fluxos de trabalho de auditoria e aprovação de produtos de licenciados de ponta a ponta.

  • Um major global em tecnologia selecionou a solução de IA Física (IA Cinética) da HCLTech para escalar suas operações laboratoriais e acelerar a experimentação com IA.

Durante o trimestre, a HCLTech recebeu um certificado Gold da EcoVadis e foi colocada entre os 4% melhores das empresas de TI avaliadas. Foi nomeada a marca de serviços de tecnologia que mais cresce entre as 10 marcas mais valiosas da Índia pela Kantar BrandZ 2025. A HCLTech também foi destaque na lista ForbesMelhores Empregadores do Mundo pelo sexto ano consecutivo.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.300 pessoas em 60 países, oferecendo capacidades líderes do setor focadas em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionada por um amplo portfólio de serviços e produtos tecnológicos. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerradas em dezembro de 2025 totalizaram US$ 14,5 bilhões. Para saber como podemos impulsionar seu progresso, acesse hcltech.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

Para mais detalhes, entre em contato:

Meredith Bucaro, Américas
[email protected]

Elka Ghudial, Europa, Oriente Médio e África
[email protected]

James Galvin, Ásia-Pacífico
[email protected]

Nitin Shukla, Índia
[email protected]

FONTE HCLTech

Da mesma fonte

A HCLTech adquirirá o negócio de Telco Solutions da Hewlett Packard Enterprise (HPE) para fortalecer ainda mais suas propostas de engenharia e redes baseadas em IA para provedores globais de serviços de comunicação

A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, assinou hoje um acordo para adquirir o negócio Telco Solutions da HPE, fortalecendo ainda mais sua ...
O setor de pagamentos corre em direção ao futuro impulsionado pela IA, mas carece de proteções e confiança, de acordo com o novo relatório da HCLTech

O setor de pagamentos corre em direção ao futuro impulsionado pela IA, mas carece de proteções e confiança, de acordo com o novo relatório da HCLTech

A HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa líder global em tecnologia, anunciou hoje os resultados de sua mais recente pesquisa sobre o...
More Releases From This Source

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics