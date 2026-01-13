HCLTech Receita do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 subiu 4,2% em QoQ (CC), com receita anualizada ultrapassando US$ 15 bilhões; reservas excepcionalmente altas, com US$ 3 bilhões

A orientação de receita subiu para 4,0% - 4,5% em CC ano a ano, a orientação para receita de serviços para 4,75%-5,25% CC ano a ano

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 13 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH. NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa global líder em tecnologia, apresentou um desempenho forte no trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025, com receita em US$ 3,8 bilhões. A receita em moeda constante (CC) aumentou 4,2% em relação ao trimestre e 4,8% ano a ano.

"(Tivemos outro) trimestre de destaque em todos os aspectos, com forte recuperação da margem operacional para 18,6%. O forte impulso de receita no trimestre nos permitiu ultrapassar US$ 15 bilhões em receitas anualizadas. Nossas novas reservas foram excepcionalmente altas, US$ 3 bilhões. Estamos bem-posicionados para atender à demanda em evolução por IA de nossos clientes em diversos setores e linhas de serviço", disse C Vijayakumar, CEO e diretor executivo da HCLTech.

A receita de serviços (CC) cresceu 1,8% em QoQ e 5% ano a ano. A receita (CC) da HCL Software cresceu acentuadamente 28,1% em QoQ e 3,1% ano a ano, impulsionada pela sazonalidade e pelo portfólio de Inteligência de dados. A receita anual recorrente (ARR) da HCLSoftware é de US$ 1,07 bilhão. A receita de IA avançada para o trimestre, que a empresa começou a reportar no último trimestre, subiu 19,9%, para US$ 146 milhões.

A receita (CC) de Engenharia e Serviços de P&D cresceu 3,1% em QoQ e 5% ano a ano. A receita de TI e Serviços Empresariais (CC), que representa 72,3% da receita total, cresceu 1,5% em QoQ e 3,8% ano a ano.

A HCLTech elevou sua orientação de crescimento da receita (CC) para 4,0%-4,5% ano a ano e a orientação de crescimento da receita de serviços (CC) para 4,75%-5,25% ano a ano. A orientação para a margem do EBIT permaneceu inalterada em 17%-18%, excluindo o impacto único de ₹956 crores (US$ 109 milhões) dos Novos Códigos do Trabalho da Índia no EBIT.

O crescimento vertical (CC) do setor foi liderado por Tecnologia e Serviços com crescimento anual de 14,4%, seguido pelos Serviços Financeiros com 8,1% ano a ano. Serviços Públicos (que incluem Energia e Utilidades, Viagens, Transporte, Logística e Governo) cresceram 8% ano a ano. Em termos de geografia, a Índia registrou um forte crescimento de 15,8% ano a ano (CC), a Europa cresceu 4,6% ano a ano (CC) e os EUA cresceram 1,5% ano a ano (CC). O Resto do Mundo cresceu mais rápido, com 22,1% ano a ano (CC).

"As margens EBIT do terceiro trimestre, excluindo o impacto único dos Novos Códigos Trabalhistas, foram de 18,6% (aumento de 111 pontos base em QoQ). Nossos esforços dedicados para melhorar a conversão de caixa resultaram em FCF/NI (LTM), mantendo-se saudáveis em 120%, e encerramos o trimestre com nosso maior saldo de caixa já registrado, de ₹34.306 crores", acrescentou Shiv Walia, diretor financeiro da HCLTech.

A empresa anunciou um dividendo de ₹12 por ação para o trimestre, marcando o 92º trimestre consecutivo de pagamentos de dividendos.

A HCLTech adicionou 2.852 calouros durante o trimestre, elevando a adição de novatos mais recentes nos últimos nove meses para 10.032. A taxa de desistência de LTM moderou para 12,4%, uma das menores taxas do setor.

Vitórias importantes no negócio:

A HCLTech conquistou um mega engajamento estratégico de cinco anos com um dos principais varejistas globais de vestuário (TCV: US$ 473 milhões) para atuar como seu parceiro tecnológico liderado por IA a longo prazo. A HCLTech modernizará as aplicações e o cenário de dados do cliente, aproveitando sua plataforma Agentic AI Force 2.0 .





Uma importante seguradora dos EUA escolheu a HCLTech como sua parceira estratégica de tecnologia. Impulsionada pela plataforma GenAI da HCLTech, AI Force , essa parceria ajudará a transformar a entrega de serviços de TI, aprimorando resultados de engenharia, acelerando o tempo de lançamento no mercado e impulsionando a eficiência operacional por meio da automação no desenvolvimento de aplicações, suporte, testes e infraestrutura.





Uma empresa europeia de negócios globais de alimentos selecionou a HCLTech para projetar e implementar uma configuração de TI greenfield como parte da cisão do cliente, construindo uma casa digital movida a IA.





Uma grande empresa global de tecnologia selecionou a HCLTech para gerenciar seus data centers de IA de próxima geração, com pilhas de GPU de ponta otimizadas para cargas de trabalho em IA.

Principais vitórias exclusivas de AI:

Uma grande empresa global de mineração sediada no Reino Unido selecionou a HCLTech para implantar a solução de IA Física (VisionX) em sua plataforma de inspeção industrial.

Uma empresa global de serviços financeiros sediada na Ásia implantará o AI Force.Software da HCLTech para o ciclo de vida do desenvolvimento de engenharia de software e o AI Force.Ops para transformar suas operações de TI fragmentadas em um fluxo de trabalho proativo e orientado pela confiabilidade.





Uma empresa global de mídia e entretenimento sediada nos EUA selecionou a HCLTech para entregar a transformação de auditoria e conformidade impulsionada por Inteligência (GenAI) para seu negócio de licenciamento de propriedade intelectual de bilhões de dólares. A solução utiliza o AI Foundry da HCLTech para automatizar os fluxos de trabalho de auditoria e aprovação de produtos de licenciados de ponta a ponta.





da HCLTech para automatizar os fluxos de trabalho de auditoria e aprovação de produtos de licenciados de ponta a ponta. Um major global em tecnologia selecionou a solução de IA Física (IA Cinética) da HCLTech para escalar suas operações laboratoriais e acelerar a experimentação com IA.

Durante o trimestre, a HCLTech recebeu um certificado Gold da EcoVadis e foi colocada entre os 4% melhores das empresas de TI avaliadas. Foi nomeada a marca de serviços de tecnologia que mais cresce entre as 10 marcas mais valiosas da Índia pela Kantar BrandZ 2025. A HCLTech também foi destaque na lista ForbesMelhores Empregadores do Mundo pelo sexto ano consecutivo.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.300 pessoas em 60 países, oferecendo capacidades líderes do setor focadas em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionada por um amplo portfólio de serviços e produtos tecnológicos. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerradas em dezembro de 2025 totalizaram US$ 14,5 bilhões. Para saber como podemos impulsionar seu progresso, acesse hcltech.com.

