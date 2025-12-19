A HCLTech adquirirá o negócio de Telco Solutions da Hewlett Packard Enterprise (HPE) para fortalecer ainda mais suas propostas de engenharia e redes baseadas em IA para provedores globais de serviços de comunicação

As ofertas de engenharia, IA e nuvem nativa da HCLTech para o setor de telecomunicações serão aprofundadas

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A HCLTech, uma empresa líder global em tecnologia, assinou hoje um acordo para adquirir o negócio Telco Solutions da HPE, fortalecendo ainda mais sua posição de liderança no mercado do setor de telecomunicações.

Após uma transação anterior com a HPE em 2024, a HCLTech, por meio deste novo acordo de aquisição, ganhará ainda mais propriedade intelectual (IP) líder do setor, talentos em engenharia de produtos e P&D, além de relacionamentos com clientes e com os principais provedores de serviços de comunicação (CSPs) globais. A Telco Solutions oferece suporte a mais de 1 bilhão de dispositivos por meio de suas soluções, em mais de 200 implantações em todo o mundo. Ele permite Sistemas de Suporte Operacional (OSS), Servidor de Assinante Doméstico (HSS) e Gerenciamento de Dados de Assinantes 5G (SDM), com automação avançada de rede em circuito fechado liderada por IA para monetização contínua da rede.

A Telco Solutions fazia parte do Communications Technology Group (CTG) da HPE, do qual a HCLTech adquiriu determinados ativos em 2024. O portfólio da CTG adquirido anteriormente — abrangendo Sistemas de Suporte Empresarial (BSS), aplicações de rede, cloudificação de serviços e inteligência de dados — foi integrado com sucesso e agora está em crescimento.

A HCLTech aproveitará essa capacidade ampliada para acelerar a transformação da rede, a Rede como Serviço (NaaS) e as redes autônomas baseadas em IA. Como parte deste acordo, cerca de 1.500 especialistas em engenharia e telecomunicações de 39 países se juntarão à equipe global da HCLTech para ajudar a expandir os negócios.

"Estamos muito entusiasmados com a oportunidade que temos pela frente, pois a HCLTech está em uma posição única para capacitar as CSPs a realizar sua transformação em verdadeiras empresas de tecnologia, promovendo a mudança de telcos para techcos", disse Anil Ganjoo, diretor de crescimento e chefe global de telecomunicações, mídia, publicação e entretenimento e tecnologia (TMT) da HCLTech. "A integração desta equipe altamente qualificada da HPE e sua propriedade intelectual comprovada no mercado fortalece nosso modelo alinhado aos produtos e acelera nossa mudança para serviços de maior valor, orientados por propriedade intelectual e crescimento não linear."

"A HCLTech tem uma visão atraente para capacitar os CSPs, que aproveitará o impulso do negócio de Telco Solutions e o histórico de sucesso dos clientes para acelerar ainda mais a inovação e o impacto no cliente", disse Rami Rahim, vice-presidente executivo, presidente e gerente geral de redes da HPE. "Esta transação trará benefícios para os CSPs por muitos anos, já que tanto a HPE quanto a HCLTech buscam abordagens únicas e diferenciadas para apoiar este setor vital do mercado, por meio de foco estratégico e compromisso com a inovação."

Esta transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, e espera-se que seja concluída em aproximadamente seis meses.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.600 funcionários em 60 países, que oferece recursos líderes do setor centrados em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas nos 12 meses findos em setembro de 2025 totalizaram US$ 14,2 bilhões. Para saber como podemos turbinar o progresso para você, acesse hcltech.com.

