Heidrick & Struggles lance Heidrick Immersive, une plateforme optimisée par l'IA pour observer le leadership en mouvement

Cette nouvelle fonctionnalité combine l'évaluation des dirigeants avec des simulations basées sur l'IA pour révéler comment les dirigeants pensent et prennent des décisions sous pression.

LAS VEGAS, 23 mars 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc, un fournisseur de premier plan de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, annonce aujourd'hui Heidrick Immersive, une plateforme d'évaluation du leadership de nouvelle génération, optimisée par l'IA.

Heidrick Immersive représente une approche innovante de la connaissance du leadership, positionnant Heidrick & Struggles parmi les premiers cabinets de conseil en leadership à introduire une capacité de ce type. Alors que les évaluations traditionnelles portent sur l'expérience, les performances passées et les comportements autodéclarés, la nouvelle plateforme utilise des simulations basées sur l'IA de points d'inflexion stratégiques, tels que les changements de marché, les perturbations technologiques et les décisions critiques des parties prenantes, afin d'observer comment les dirigeants pensent, décident et agissent sous la pression. L'analyse comportementale avancée et le retour d'information en temps réel traduisent ces observations en informations exploitables sur la prise de décision, l'adaptabilité, la résilience et la dynamique d'équipe.

Pour la première fois, le comportement des dirigeants peut être observé en mouvement : de manière cohérente, rigoureuse et en quelques minutes au lieu de quelques jours. Résultat ? L'empreinte décisionnelle du dirigeant, c'est-à-dire le modèle observable de la manière dont le jugement se maintient sous la pression et dont les hypothèses évoluent au fur et à mesure que les conditions changent. Alimentée par l'IA et soutenue par la science du comportement, la plateforme crée une pression au niveau de l'entreprise avec un réalisme cinématographique. Heidrick & Struggles traduit ce comportement observable en une vision stratégique au niveau du conseil d'administration, donnant aux organisations une vision plus claire de la manière dont les dirigeants agiront lorsque les enjeux seront les plus élevés.

« Les dirigeants d'aujourd'hui doivent faire face à des perturbations permanentes, aux attentes changeantes des parties prenantes et à l'accélération des changements technologiques », déclare David Peck, partner et responsable mondial du High-Impact Leadership Center of Excellence chez Heidrick & Struggles. « En intégrant la simulation pilotée par l'IA et le retour d'information personnalisé à notre offre de conseil, nous faisons progresser la façon dont les organisations comprennent l'agilité dans le leadership grâce à la science et aux connaissances humaines en tandem avec l'IA. Nous sommes ravis de donner vie à Heidrick Immersive et d'aider les organisations à cultiver deux qualités essentielles pour les CEO : l'agilité et la résilience. Alors que les organisations font face à une complexité et à des perturbations croissantes, la capacité à s'adapter rapidement et à diriger dans l'incertitude n'a jamais été aussi cruciale. »

La société présentera Heidrick Immersive à la conférence Transform, où les participants pourront assister à des démonstrations de la plateforme et découvrir comment les simulations immersives peuvent révéler des comportements de leadership que les évaluations traditionnelles risquent de manquer. Les démonstrations auront lieu dans la salle de réunion Epernay 2.

Pour en savoir plus sur Heidrick Immersive, veuillez consulter le site https://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles est le premier conseiller mondial en leadership exécutif, permettant à ses clients d'obtenir des performances supérieures grâce à des services de conseil de premier ordre en matière de leadership du capital humain. Depuis plus de 70 ans, nous apportons de la valeur à nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les organisations à découvrir et à former des dirigeants et des équipes d'exception. Pour en savoir plus, consultez le site www.heidrick.com.

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Bianca Wilson

Directrice mondiale des relations publiques

Heidrick & Struggles

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