Heidrick & Struggles lanza Heidrick Immersive, una plataforma mejorada con IA para observar cómo actúa el liderazgo de una empresa

Una nueva capacidad combina la evaluación ejecutiva con simulaciones habilitadas por IA para revelar cómo piensan los directivos y toman decisiones bajo presión

LAS VEGAS, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc., proveedor líder de asesoría de liderazgo global y soluciones de talento bajo demanda, anunció hoy Heidrick Immersive, una plataforma de evaluación del liderazgo empresarial de próxima generación mejorada con IA.

Heidrick Immersive representa un enfoque innovador para comprender el liderazgo, y posiciona a Heidrick & Struggles entre las primeras firmas de asesoría en liderazgo en introducir una capacidad de este tipo. Mientras que las evaluaciones tradicionales valoran la experiencia, el historial y los comportamientos autoinformados, la nueva plataforma utiliza simulaciones con inteligencia artificial de puntos de inflexión estratégicos, como cambios de mercado, disrupciones tecnológicas y decisiones críticas de las partes interesadas, para observar cómo piensan, deciden y actúan los líderes bajo presión. El análisis avanzado del comportamiento y la retroalimentación en tiempo real transforman esas observaciones en información práctica sobre la toma de decisiones, la adaptabilidad, la resiliencia y la dinámica de equipo.

Por primera vez, el comportamiento del liderazgo puede observarse en acción: de forma constante, rigurosa y en minutos, en lugar de días. Lo que emerge es la impronta de las decisiones de un líder: el patrón observable de cómo se mantiene el juicio bajo presión y cómo evolucionan las suposiciones a medida que cambian las condiciones. Impulsada por la IA y respaldada por la ciencia del comportamiento, la plataforma crea una presión a nivel empresarial con un realismo cinematográfico. Heidrick & Struggles traduce este comportamiento observable en información estratégica a nivel de junta directiva, lo que brinda a las organizaciones una visión más clara de cómo actuarán los líderes cuando haya mucho en juego.

"Los líderes de hoy deben lidiar con la constante disrupción, las cambiantes expectativas de las partes interesadas y la aceleración del cambio tecnológico", comentó David Peck, socio y líder mundial del Centro de Excelencia de Liderazgo de Alto Impacto en Heidrick & Struggles. "Al integrar la simulación basada en IA y la retroalimentación personalizada en nuestra oferta de asesoramiento, mejoramos la forma en que las organizaciones comprenden la agilidad en el liderazgo a través de la ciencia y la perspectiva humana, junto con la IA". Nos entusiasma dar vida a Heidrick Immersive y ayudar a las organizaciones a cultivar dos cualidades esenciales para un director ejecutivo: agilidad y resiliencia. A medida que las organizaciones afrontan una complejidad y una disrupción cada vez mayores, la capacidad de adaptarse con rapidez y liderar en tiempos de incertidumbre es más crucial que nunca".

La empresa presentará Heidrick Immersive en la Transform Conference, donde los asistentes podrán experimentar demostraciones en vivo de la plataforma y explorar cómo las simulaciones inmersivas pueden revelar comportamientos de liderazgo que las evaluaciones tradicionales pueden pasar por alto. Las demostraciones se llevarán a cabo en la sala de reuniones Epernay 2.

Para obtener más información sobre Heidrick Immersive, visite https://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment.

Acerca de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles es la principal asesora mundial en liderazgo ejecutivo, que impulsa un rendimiento superior de sus clientes a través de servicios de asesoramiento de primer nivel en liderazgo de capital humano. Durante más de 70 años, hemos aportado valor a nuestros clientes al aprovechar nuestra experiencia inigualable para ayudar a las organizaciones a descubrir y potenciar líderes y equipos excepcionales. Más información en www.heidrick.com.

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FUENTE Heidrick & Struggles