Heidrick & Struggles lanceert Heidrick Immersive, een door AI ondersteund platform om leiderschap in actie te observeren

Nieuwe oplossing combineert beoordeling van executives met AI-ondersteunde simulaties om zichtbaar te maken hoe leiders onder druk denken en beslissingen nemen

LAS VEGAS, 24 maart 2026 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc., een toonaangevende aanbieder van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft vandaag Heidrick Immersive aangekondigd, een door AI ondersteund platform van de volgende generatie voor de beoordeling van executives.

Heidrick Immersive biedt een innovatieve benadering van leiderschapsinzichten en positioneert Heidrick & Struggles als een van de eerste adviesbureaus op het gebied van leiderschap die een oplossing van dit type introduceren. Waar traditionele beoordelingen ervaring, staat van dienst en door henzelf gerapporteerd gedrag evalueren, maakt het nieuwe platform gebruik van AI-ondersteunde simulaties van strategische kantelpunten, zoals marktverschuivingen, technologische ontwrichting en cruciale stakeholderbeslissingen, om zichtbaar te maken hoe leiders denken, beslissingen nemen en functioneren onder druk. Geavanceerde gedragsanalyse en realtime feedback zetten die observaties om in bruikbare inzichten in besluitvorming, aanpassingsvermogen, veerkracht en teamdynamiek.

Voor het eerst kan leiderschapsgedrag in beweging worden waargenomen: consistent, grondig en in minuten in plaats van dagen. Wat daaruit naar voren komt, is het beslissingsprofiel van een leider: hoe zijn of haar beoordelingsvermogen standhoudt onder druk en hoe aannames evolueren wanneer omstandigheden veranderen. Het platform, dat wordt aangestuurd door AI en door gedragswetenschap onderbouwd wordt, zorgt voor druk op ondernemingsniveau met levensecht realisme. Heidrick & Struggles zet dit waarneembare gedrag om naar strategische inzichten op bestuursniveau, waardoor organisaties een duidelijker beeld krijgen van hoe leiders zullen handelen wanneer er het meest op het spel staat.

"De leiders van vandaag moeten omgaan met voortdurende ontwrichting, veranderende verwachtingen van stakeholders en een steeds snellere technologische evolutie", aldus David Peck, partner en wereldwijd leider van het High-Impact Leadership Center of Excellence van Heidrick & Struggles. "Door AI-gestuurde simulatie en gepersonaliseerde feedback te integreren in onze adviesdiensten, tillen we de manier waarop organisaties wendbaarheid in leiderschap begrijpen naar een hoger niveau, door wetenschap en menselijke inzichten te combineren met AI. We zijn verheugd Heidrick Immersive te introduceren en organisaties te helpen bij het ontwikkelen van twee essentiële CEO-kwaliteiten: wendbaarheid en veerkracht. Nu organisaties te maken krijgen met toenemende complexiteit en ontwrichting, is het vermogen om zich snel aan te passen en leiding te geven in tijden van onzekerheid belangrijker dan ooit."

Het bedrijf zal Heidrick Immersive presenteren op de Transform Conference, waar bezoekers live demonstraties van het platform kunnen volgen en kunnen ontdekken hoe meeslepende simulaties leiderschapsgedrag aan het licht kunnen brengen dat traditionele beoordelingen mogelijk over het hoofd zien. Demonstraties vinden plaats in de Meeting Room Epernay 2.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles is 's werelds toonaangevende adviseur op het gebied van uitvoerend leiderschap en helpt klanten betere resultaten te behalen met hoogwaardige adviesdiensten op het snijvlak van leiderschap en menselijk kapitaal. Al meer dan 70 jaar leveren we waarde voor onze klanten door gebruik te maken van ongeëvenaarde expertise om organisaties te helpen uitstekende leiders en teams te ontdekken en te ontwikkelen. Lees meer op www.heidrick.com

