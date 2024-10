HHTD 2024 revela dois projetos de referência em EVs, ampliando a gama de eletromobilidade para Midi Bus, LMUV

O MODEL C, após a estreia do AXCR e da primeira versão, destaca a força do CDMS

TAIPEI, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317), o maior fabricante e prestador de serviços de tecnologia do mundo, anunciou dois novos veículos elétricos de referência no quinto Hon Hai Tech Day (HHTD) anual, ampliando sua linha automotiva com o MODEL D, um veículo utilitário multiuso voltado para o estilo de vida, e o MODEL U, um ônibus elétrico de porte médio.

Ao mesmo tempo, a Foxtron Vehicle Technologies, subsidiária da Foxconn listada publicamente e responsável pelos designs de referência recém-anunciados, também apresentou a primeira versão do MODEL C para clientes OEM automotivos interessados no mercado norte-americano.

"Os modelos mais recentes somam-se a uma excelente linha de EVs, demonstrando toda a nossa gama e maturidade no desenvolvimento automotivo", disse Young Liu, presidente do Hon Hai Technology Group (Foxconn). "Os EVs que chegam ao mercado através de nossos clientes B2B estão enfrentando testes reais de resistência, segurança e confiabilidade automotiva."

O MODEL D é um veículo utilitário multifuncional voltado para o estilo de vida

O MODEL D foi concebido com base no conceito de design do LMUV (veículo utilitário multifuncional voltado para o estilo de vida) e combina as vantagens encontradas nos segmentos de SUV e MPV. Trata-se de um modelo híbrido multifuncional que adota a tecnologia de plataforma de última geração da Foxconn. O MODEL D tem 5,2 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 3,2 metros, oferecendo um espaço amplo e confortável para os assentos. Ele é equipado com um sistema de suspensão pneumática que aumenta a estabilidade ao dirigir. A suspensão ativa permite o ajuste da altura em 15 mm a 25 mm. O design da carroceria inclui dutos em S e cortinas de ar especialmente criadas para reduzir a resistência ao vento, levando o coeficiente de arrasto a um valor baixo de 0,23. O design do MODEL D foi desenvolvido em conjunto com a renomada casa de design italiana Pininfarina SpA, imprimindo um toque de harmonia à família de veículos elétricos que tem sido um trabalho colaborativo entre as marcas italianas e taiwanesas.

O MODEL U é universal e inteligente em mobilidade de porte médio

O MODEL U, um novo ônibus elétrico de porte médio, é uma continuação da linguagem de design inovadora do premiado MODEL T, um ônibus elétrico de grande porte lançado pela Foxconn em 2021. Desenvolvido especialmente para vias urbanas estreitas e áreas remotas, a aparência limpa e simples do MODEL U, com janelas grandes, também valoriza a flexibilidade e a multifuncionalidade. O tamanho da carroceria é moderado e o espaço interno pode ser configurado de acordo com a necessidade. Seu avançado sistema de controle eletrônico e o sistema ADAS fazem com que a experiência de dirigir seja mais segura e confortável. Ao mesmo tempo, a estrutura da carroceria e o design aerodinâmico do veículo são otimizados para aumentar a durabilidade.

O MODEL C oferece recursos de CDMS para o mercado norte-americano

No Hon Hai Tech Day, a versão norte-americana do MODEL C criada em colaboração com parceiros americanos, foi oficialmente apresentada e espera-se que entre em produção em massa até o final de 2025. Ele preserva o estilo simples e moderno da nova geração da família, expandindo o design do duto S, o novo estilo e o volante, e lançando um novo design de interface do usuário (UI).

O MODEL C, um SUV para famílias que estreou em 2021, tornou-se um dos veículos elétricos de passageiros mais vendidos no mercado de Taiwan após a aceitação como a marca "n7" do cliente taiwanês Luxgen. Em agosto, o MODEL C foi preparado para o sucesso como o primeiro veículo elétrico a participar do Asia Cross Country Rally (AXCR) de 2.100 km, o maior rali automobilístico do sudeste asiático.

As conquistas do MODEL C são uma prova do modelo de negócios de serviço de fabricação e design por contrato (CDMS) da Foxconn, que convida os clientes OEM automotivos a escolherem seus designs de referência favoritos para personalizar seus carros. Na plataforma modular, os módulos de hardware são combinados de forma flexível e a arquitetura de EE definida por software é permanentemente atualizada para aprimorar a experiência do usuário mediante atualizações de software.

Especificações dos modelos EV do HHTD 2024

MODEL D

Dimensões 長寬高 5.195 mm de comprimento 1.995 mm de largura 1.785 mm de altura Autonomia estimada 續航力預估 ≥800 km (NEDC) ≥660 (WLTP) Distância entre eixos. 軸距 3.200 mm Configuração dos assentos 座椅配置 7 lugares Trem de força. 高壓系統 800V Tipo Veículo utilitário multifuncional voltado para o estilo de vida (LMUV) Design FOXTRON e Pininfarina Disponibilidade Design de referência

MODEL U

Dimensões. 長寬高 6.990 mm de comprimento 2.080 mm de largura 2.650 mm de altura Autonomia estimada 續航力預估 275 km no máximo Distância entre eixos. 軸距 3.995 mm Configuração dos assentos 座椅配置 Configurável (máximo de 21 lugares) Design FOXTRON Tipo e disponibilidade Design de referência em ônibus de porte médio

FONTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)