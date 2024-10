HHTD 2024 stellt zwei Referenz-Elektrofahrzeuge vor und erweitert das Angebot an Elektromobilität auf Midi-Busse. Das LMUV

MODEL C, nach dem AXCR-Debüt und der ersten Variante, unterstreicht die Stärke von CDMS.

TAIPEI, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE: 2317), der weltweit größte Technologiehersteller und -dienstleister, kündigte auf dem fünften jährlichen Hon Hai Tech Day (HHTD) zwei neue Referenz-Elektrofahrzeuge an und erweiterte damit sein Angebot im Automobilbereich um das MODEL D, ein Lifestyle-Mehrzweck-Nutzfahrzeug, und das MODEL U, einen Midi-Elektrobus.

Gleichzeitig präsentierte Foxtron Vehicle Technologies, die börsennotierte Foxconn-Tochtergesellschaft, die für die neu vorgestellten Referenzdesigns verantwortlich ist, die erste Variante des MODEL C für Automobil-OEM-Kunden, die sich für den nordamerikanischen Markt interessieren.

„Die neuesten Modelle reihen sich in eine großartige Reihe von Elektrofahrzeugen ein, die unsere Bandbreite und Reife in der Automobilentwicklung zeigen", sagte Young Liu, Vorsitzender der Hon Hai Technology Group (Foxconn). „Die Elektrofahrzeuge, die mit unseren B2B-Kunden auf den Markt gebracht werden, bestehen echte Tests in Bezug auf Ausdauer, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Automobilbereich."

MODEL D ist ein Lifestyle-Mehrzweck-Nutzfahrzeug

Das MODEL D basiert auf dem Design-Konzept des LMUV (Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle, Lifestyle-Mehrzweck-Nutzfahrzeug) und vereint die Vorteile der Segmente SUV und MPV. Es handelt sich um ein multifunktionales Hybridmodell, das mit der neuesten Plattformtechnologie von Foxconn ausgestattet ist. Das MODEL D ist 5,2 Meter lang und hat einen Radstand von 3,2 Metern, was einen geräumigen und komfortablen Sitzplatz bietet. Es ist mit einer Luftfederung ausgestattet, die die Fahrstabilität verbessert. Die aktive Federung ermöglicht eine Höhenverstellung von 15 mm bis 25 mm. Das Karosseriedesign umfasst S-Kanäle und Luftvorhänge, die speziell entwickelt wurden, um den Luftwiderstand zu reduzieren und den Luftwiderstandsbeiwert auf einen niedrigen Wert von 0,23 zu senken. Das Design des MODEL D wurde gemeinsam mit dem renommierten italienischen Designunternehmen Pininfarina SpA entwickelt und verleiht der Familie der Elektrofahrzeuge, die in Zusammenarbeit zwischen dem italienischen und dem taiwanesischen Marktführer entstanden sind, ein Gefühl der Harmonie.

MODEL U ist universell und intelligent für Mobilität in Midi-Größe

Das MODEL U, ein neuer Elektrobus mittlerer Größe, setzt die innovative Designsprache des preisgekrönten Elektrobusses MODEL T fort, der 2021 von Foxconn auf den Markt gebracht wird. Das MODEL U wurde speziell für enge städtische Gassen und abgelegene Gebiete entwickelt. Sein klares und einfaches Erscheinungsbild mit großen Fenstern unterstreicht auch die Flexibilität und Multifunktionalität. Die Größe des Aufbaus ist moderat, und der Innenraum kann je nach Bedarf konfiguriert werden. Sein fortschrittliches elektronisches Kontrollsystem und das ADAS-System machen das Fahrerlebnis sicherer und komfortabler. Gleichzeitig wurden die Karosseriestruktur und das aerodynamische Design optimiert, um eine längere Lebensdauer zu erreichen.

MODEL C unterstreicht CDMS-Fähigkeiten für den nordamerikanischen Markt

Auf dem Hon Hai Tech Day wurde die nordamerikanische Variante des MODEL C, die in Zusammenarbeit mit amerikanischen Partnern entwickelt wurde, offiziell vorgestellt und soll bis Ende 2025 in die Massenproduktion gehen. Das Modell behält den schlichten und modischen Stil der neuen Generation bei, erweitert das S-Schacht-Design, das neue Styling und das Lenkrad und führt ein neues Design der Benutzeroberfläche (User Interface, UI) ein.

Das MODEL C, ein Familien-SUV, das erstmals 2021 auf den Markt kam, hat sich zu einem der meistverkauften Elektrofahrzeuge für Passagiere auf dem taiwanesischen Markt entwickelt, nachdem es unter der Marke „n7" des taiwanesischen Kunden Luxgen eingeführt wurde. Im August wurde das MODEL C als erster Elektrofahrzeug-Teilnehmer der 2.100 km langen Asia Cross Country Rally (AXCR), der größten Motorsport-Rallye Südostasiens, auf Erfolg gepolt.

Die Erfolge des MODEL C sind ein Beweis für Foxconns CDMS-Geschäftsmodell (Contract Design and Manufacturing Service), bei dem OEM-Kunden aus der Automobilbranche ihre bevorzugten Referenzdesigns auswählen können, um ihre Fahrzeuge zu individualisieren. Im Rahmen der modularen Plattform werden Hardwaremodule flexibel kombiniert und die softwaredefinierte EE-Architektur wird kontinuierlich aktualisiert, um die Benutzerfreundlichkeit durch Software-Updates zu verbessern.

Weitere Informationen zu Foxconn finden Sie hier.

HHTD 2024 EV-Modelle Spezifikationen

MODEL D

Abmessungen 長寬高 5.195 mm Länge 1.995 mm Breite 1.785 mm Höhe Geschätzte Reichweite 續航力預估 ≥800 km (NEFZ) ≥660 (WLTP) Radstand. 軸距 3.200 mm Sitzanordnung 座椅配置 7-Sitzer Antriebsstrang. 高壓系統 800 V Typ Lifestyle-Mehrzweck-Nutzfahrzeug (Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle, LMUV) Design FOXTRON und Pininfarina Verfügbarkeit Referenzdesign

MODEL U

Abmessungen. 長寬高 6.990 mm Länge 2.080 mm Breite 2.650 mm Höhe Geschätzte Reichweite 續航力預估 275 km maximal Radstand. 軸距 3.995 mm Sitzanordnung 座椅配置 Konfigurierbar (maximal 21 Sitzplätze) Design FOXTRON Typ und Verfügbarkeit Midi-Bus Referenzdesign