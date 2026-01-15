H.I.G. Capital annonce la clôture d'un fonds de capital-investissement sursouscrit pour le marché européen du Lower Middle Market

MIAMI, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. » ou la « Société »), une société de gestion d'actifs alternatifs mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capital sous gestion, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de H.I.G. Europe Capital Partners IV (« Fonds IV ») avec des engagements de capitaux globaux de 1,6 milliard d'euros. Dans les six mois qui ont suivi son lancement, le Fonds IV a clôturé avec succès une première et dernière clôture sursouscrite, reflétant une forte demande de la part des partenaires limités existants et nouveaux.

Le Fonds IV poursuivra la stratégie fructueuse de ses prédécesseurs, en ciblant les investissements dans des entreprises européennes de taille moyenne sous-gérées, où H.I.G. peut appliquer son manuel de création de valeur opérationnelle, en mettant l'accent sur les situations complexes et les dynamiques de transaction difficiles. Forte d'une expérience de 19 ans dans la région, H.I.G. dispose d'une équipe de plus de 150 professionnels de l'investissement répartis dans cinq bureaux européens à Londres, Milan, Hambourg, Paris et Madrid. Depuis son premier investissement en Europe en 2007, H.I.G. a réalisé 92 investissements dans des plateformes de capital-investissement dans la région, dans le cadre de ses stratégies pour le marché intermédiaire inférieur et le marché intermédiaire.

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, cofondateurs et co-présidents exécutifs de H.I.G., commentent : « La plateforme mondiale de H.I.G. nous fournit l'envergure, les ressources et les capacités opérationnelles qui nous différencient sur le marché intermédiaire. Notre présence de longue date en Europe et notre capacité avérée à générer de la valeur dans des situations complexes ont fait de H.I.G. un partenaire de choix pour les investisseurs privés qui recherchent une exposition différenciée au marché intermédiaire européen. »

« Nous lançons le Fonds IV à un moment particulièrement intéressant, avec de nombreuses opportunités de mettre en œuvre notre approche d'investissement différenciée sur le marché moyen inférieur européen », déclare Wolfgang Biedermann, directeur général exécutif et responsable de H.I.G. Private Equity pour l'Europe. « Nous nous concentrons sur les investissements de contrôle dans des entreprises complexes sur le plan opérationnel et sous-gérées, en particulier dans des situations où l'origination locale, l'exécution pratique et la profondeur opérationnelle créent un avantage concurrentiel évident. Les bonnes performances et la dynamique des millésimes précédents constituent une base solide pour la poursuite du succès. »

« Nous sommes reconnaissants à nos commanditaires du monde entier pour leur soutien sans faille », avance Jordan Peer Griffin, directeur général exécutif et responsable mondial de la formation des capitaux. « Dans un environnement de collecte de fonds très concurrentiel, leur engagement continu a permis une clôture sursouscrite dans un délai réduit, ce qui reflète la confiance dans notre stratégie, nos capacités d'exécution et l'ensemble d'opportunités attrayantes sur le marché européen des petites et moyennes entreprises. »

Le Fonds IV a été soutenu par un groupe mondial de partenaires limités, comprenant des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension publics et privés, des services de gestion patrimoniale, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains et des consultants d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. Capital est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

