H.I.G. Capital、欧州のローワー・ミドルマーケット向けプライベート・エクイティ・ファンドの募集終了を発表

マイアミ, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- 運用資産総額740億ドルを誇る世界有数のオルタナティブ資産運用会社であるH.I.G. Capital（「H.I.G.」または「当社」）は、総額16億ユーロの資本コミットメントを伴うH.I.G. Europe Capital Partners IV（「ファンドIV」）のファイナルクローズを発表しました。ファンドIVは、既存のリミテッド・パートナーと新規のリミテッド・パートナーからの旺盛な需要を反映し、ローンチからわずか6ヶ月以内で、募集を上回るファースト・クローズとファイナル・クローズを完了しています。

ファンドIVは、前身ファンドの成功戦略を引き継ぎ、H.I.G.が複雑な状況や取引における難しい力関係に焦点を当てながら、当社の運用価値創造に関するプレイブックを適用できる、マネジメント体制の整っていない欧州のローワー・ミドルマーケット企業を投資対象としています。H.I.G.は当該地域で19年の実績があり、ロンドン、ミラノ、ハンブルグ、パリ、マドリードの欧州の5つの中核オフィスに150人以上の投資専門家チームを擁しています。2007年に初めて欧州に投資して以来、H.I.G.はローワー・ミドルマーケット戦略およびミドルマーケット戦略を通じ、欧州で92件のプライベートエクイティ・プラットフォーム投資を実施してきました。

H.I.G.の共同創業者兼共同執行会長であるサミ・ムナイムネとトニー・テイマーは次のように述べています。「H.I.G.のグローバル・プラットフォームは、ミドルマーケットにおいて差別化された規模、リソース、運営能力を提供してくれます。」H.I.G.の欧州における長年にわたるプレゼンスと、複雑な状況下で価値を生み出す確かな能力により、H.I.G.は、欧州のミドルマーケットに対する差別化されたエクスポージャーを求めるLPにとって最適なパートナーとして位置づけられています。」

「欧州のローワー・ミドルマーケットにおいて、当社の差別化された投資アプローチを実現する機会が豊富にある、この素晴らしい時期にファンドIVを立ち上げることができました」と、H.I.G. Private Equity, Europeのエグゼクティブ・マネージングディレクター兼責任者であるWolfgang Biedermannは述べています。「当社は運営が複雑でマネジメント体制が不十分な事業、特に、現地でのオリジネーション、ハンズオン投資の実行、そして深い運営ノウハウが明確な競争優位性をもたらす状況において、支配権取得を目的とした投資に注力しています。過去のヴィンテージからの好調な業績と勢いは、継続的な成功のための強固な基盤となっています。」

「世界中のリミテッド・パートナーからの力強いサポートに感謝しています」と、エグゼクティブ・マネージング・ディレクター兼キャピタル・フォーメーション担当グローバル責任者のジョーダン・ピア・グリフィンは述べています。「競争の激しい資金調達環境のなか、継続的なコミットメントを受けることができるのは、当社の戦略、業務遂行能力、そして欧州のローワー・ミドルマーケットにおける魅力的なビジネスチャンスに対する信頼によるものです。その結果、短期間で募集を上回るクロージングを実現することができました。

ファンドIVは、北米、欧州、中東、アジアの資産運用会社、公的年金、企業年金、ファミリー・オフィス、基金、政府系ファンド、コンサルタントなど、世界的なリミテッド・パートナーの支援を受けています。

H.I.G.Capitalについて キャピタル

H.I.G.Capitalは、運用資産総額740億ドルを有する世界有数のオルタナティブ投資会社です。*H.I.G.は米国マイアミに本拠を構え、アトランタ、ボストン、シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、スタンフォードにオフィスを有するほか、ハンブルク、ロンドン、ルクセンブルク、マドリード、ミラノ、パリ、ボゴタ、リオデジャネイロ、サンパウロ、ドバイ、香港にも海外拠点を展開しています。同社はミドルマーケット企業に対し、柔軟性があり、オペレーション重視かつ付加価値の高いアプローチを通じて、デットおよびエクイティの両面から資本を提供することを専門としています。

H.I.G.のエクイティファンドは、収益性の高い製造業およびサービス業だけでなく、業績不振の企業も対象に、マネジメント・バイアウト、リキャピタリゼーション、企業分割などへの投資を行っています。

H.I.G.のデットファンドは、企業の規模を問わず、シニアローン、ユニトランシェローン、ジュニアデットによる資金調達に投資しており、プライマリー（直接組成）およびセカンダリーマーケットの両方を通じて展開しています。H.I.G.は、上場しているBDCであるWhiteHorse Financeの運営も行っています。

H.I.G.の不動産ファンドは、資産運用の改善により付加価値の向上が見込まれる物件への投資を行っています。

H.I.G.Infrastructureは、インフラ分野におけるバリューアッドおよびコアプラス投資に注力しています。

1993年の設立以来、H.I.G.は世界中で400社以上の企業に投資し、運営してきました。同社の現在のポートフォリオには、売上総額が530億ドルを超える100社以上の企業が含まれています。詳細情報については、H.I.G.のウェブサイトhig.com をご覧ください。

*H.I.G.Capitalおよびその関連会社によって調達された総資本額に基づく。

