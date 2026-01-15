H.I.G. Capital gibt Abschluss eines überzeichneten europäischen Private-Equity-Fonds für den unteren Mittelstand bekannt

MIAMI, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G." oder „das Unternehmen"), eine weltweit führende alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, gab heute den endgültigen Abschluss von H.I.G. Europe Capital Partners IV („Fonds IV") mit einem Gesamtkapital von 1,6 Milliarden Euro bekannt. Innerhalb von sechs Monaten nach Auflegung schloss Fonds IV eine überzeichnete erste und letzte Zeichnungsrunde ab, was die starke Nachfrage sowohl von bestehenden als auch von neuen Kommanditisten widerspiegelt.

Fonds IV wird die erfolgreiche Strategie seiner Vorgängerfonds fortsetzen und sich auf Investitionen in unterverwaltete europäische Unternehmen des unteren Mittelstands konzentrieren, bei denen H.I.G. sein operatives Wertschöpfungskonzept anwenden kann, wobei der Schwerpunkt auf komplexen Situationen und schwierigen Transaktionsdynamiken liegt. H.I.G. verfügt über eine 19-jährige Erfolgsbilanz in der Region und ein Team von mehr als 150 Investmentexperten in fünf europäischen Kernbüros in London, Mailand, Hamburg, Paris und Madrid. Seit seiner ersten Investition in Europa im Jahr 2007 hat H.I.G. 92 Private-Equity-Plattforminvestitionen in der Region im Rahmen seiner Strategien für den unteren Mittelstand und den Mittelstand getätigt.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzende von H.I.G., kommentierten: „Die globale Plattform von H.I.G. bietet uns die Größe, die Ressourcen und die operativen Fähigkeiten, die uns im Mittelstand auszeichnen. Unsere langjährige Präsenz in Europa und unsere bewährte Fähigkeit, in komplexen Situationen Wert zu schaffen, haben H.I.G. als bevorzugten Partner für LPs positioniert, die ein differenziertes Engagement im europäischen Mittelstand suchen."

„Wir starten den Fonds IV zu einem besonders attraktiven Zeitpunkt, an dem sich zahlreiche Möglichkeiten bieten, unseren differenzierten Investitionsansatz im unteren europäischen Mittelstand umzusetzen", sagte Wolfgang Biedermann, Executive Managing Director und Leiter von H.I.G. Private Equity, Europa. „Wir konzentrieren uns auf Kontrollinvestitionen in operativ komplexe und unterverwaltete Unternehmen, insbesondere in Situationen, in denen lokale Herkunft, praktische Umsetzung und operative Tiefe einen klaren Wettbewerbsvorteil schaffen. Die starke Performance und Dynamik früherer Jahrgänge bilden eine solide Grundlage für weiteren Erfolg."

„Wir sind dankbar für die starke Unterstützung unserer Kommanditisten aus aller Welt", sagte Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital Formation. „In einem hart umkämpften Fundraising-Umfeld führte ihr anhaltendes Engagement zu einer überzeichneten Schließung in einem komprimierten Zeitrahmen, was das Vertrauen in unsere Strategie, unsere Umsetzungskompetenzen und die überzeugenden Chancen im europäischen unteren Mittelstand widerspiegelt."

Der Fonds IV wurde von einer globalen Gruppe von Kommanditisten unterstützt, darunter Vermögensverwalter, öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Family Offices, Stiftungen, Staatsfonds und Berater in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit Schwerpunkt auf Wertsteigerung:

Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Kontakte:

Wolfgang Biedermann

Leiter von H.I.G. Private Equity, Europa

[email protected]

Jordan Peer Griffin

Geschäftsführender Direktor

[email protected]

H.I.G. Capital

1450 Brickell Avenue

31st Floor

Miami, FL 33131

T: 305.379.2322

hig.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg