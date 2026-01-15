H.I.G. Capital kondigt sluiting aan van overschreven private equity-fonds voor de Europese lagere middenmarkt

MIAMI, 15 januari, 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G." of het "bedrijf"), een toonaangevend wereldwijd alternatief vermogensbeheerbedrijf met $74 miljard aan vermogen onder zijn beheer, heeft vandaag de definitieve sluiting aangekondigd van H.I.G. Europe Capital Partners IV ("Fonds IV") met totale kapitaalverbintenissen van € 1,6 miljard. Binnen zes maanden na de lancering voltooide Fonds IV een overschreven eerste en laatste sluiting, wat een sterke vraag weerspiegelt van zowel bestaande als nieuwe beperkte partners.

Fonds IV zal de succesvolle strategie van zijn voorgangersfondsen voortzetten en zich richten op investeringen in onderbeheerde Europese bedrijven in de lagere middenmarkt, waar H.I.G. zijn operationele waardecreatieplaybook kan toepassen, met de nadruk op complexe situaties en moeilijke transactiedynamiek. H.I.G. heeft negentien jaar ervaring in de regio en een team van meer dan honderdvijftig investeringsprofessionals in vijf centrale Europese kantoren in Londen, Milaan, Hamburg, Parijs en Madrid. Sinds zijn eerste investering in Europa in 2007 heeft H.I.G. 92 investeringen in private equity-platforms in de regio uitgevoerd in zijn strategieën voor de lagere middenmarkt en de middenmarkt.

Sami Mnaymneh en Tony Tamer, medeoprichters en mede-uitvoerende voorzitters van H.I.G., merkten op: "Het wereldwijde platform van H.I.G. geeft ons de schaal, middelen en operationele mogelijkheden die ons onderscheiden in de middenmarkt. Onze langdurige aanwezigheid in Europa en ons bewezen vermogen om waarde te creëren in complexe situaties hebben H.I.G. gepositioneerd als een voorkeurpartner voor LP's die op zoek zijn naar een gedifferentieerde blootstelling aan de Europese middenmarkt."

"We lanceren Fonds IV op een bijzonder aantrekkelijk moment, met talrijke mogelijkheden om onze gedifferentieerde investeringsbenadering in de Europese lagere middenmarkt te leveren", aldus Wolfgang Biedermann, Executive Managing Director en Hoofd van H.I.G. Private Equity, Europa. "We richten ons op controle-investeringen in operationeel complexe en onderbeheerde bedrijven, met name situaties waarin lokale oorsprong, praktische uitvoering en bedrijfsdiepte een duidelijk concurrentievoordeel creëren. De sterke prestaties en het momentum van eerdere projecten vormen een solide basis voor voortgezet succes."

"We zijn dankbaar voor de sterke ondersteuning van onze beperkte partners van over de hele wereld", zei Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director en Global Head of Capital Formation. "In een uiterst concurrerende omgeving voor fondsenwerving heeft hun voortdurende inzet geleid tot een overschreven sluiting in een gecomprimeerde tijdlijn, wat het vertrouwen in onze strategie, onze uitvoeringsmogelijkheden en de overtuigende reeks opportuniteiten in de lagere middenmarkt van Europa weerspiegelt".

Fonds IV werd ondersteund door een wereldwijde groep van beperkte partners, waaronder vermogensbeheerders, openbare en bedrijfspensioenen, family offices, schenkingen en stichtingen, soevereine welvaartsfondsen en consultants in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. Capital is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan bedrijven op de middenmarkt, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardeverhogende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als onderpresterende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe originatie) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd meer dan 400 bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van het bedrijf omvat meer dan 100 bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan $ 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

