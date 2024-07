Hisense acende a paixão pelo esporte com transmissão de Paris em tela grande

QINGDAO, China, 27 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Enquanto o maior evento esportivo do mundo se inicia, a Hisense, líder global em produtos eletrônicos e eletrodomésticos, acende o espírito esportivo direto de Paris com sua campanha "Big Game, Big Screen" (Jogo Grande, Tela Grande).

Hisense acende a paixão pelo esporte com a campanha "Big Game, Big Screen" (PRNewsfoto/Hisense)

A incrível TV ULED U7 de 100 polegadas é o destaque da campanha promocional global em andamento da Hisense, que vem transformando qualquer sala de estar em uma arena suprema de transmissão, trazendo toda a empolgação do esforço atlético de elite para dentro de casa na tela grande graças à tecnologia de exibição da TV ULED de 100 polegadas.

A Hisense chegou à posição nº 1 no mundo em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024 e está a caminho de conquistar fãs esportivos dedicados ao abraçar a era da TV de 100 polegadas com as maiores LED TVs do setor.

Prepare-se para aproveitar o melhor da atividade atlética e esportiva neste agosto com experiências imersivas de transmissão de 100 polegadas através de uma ampla gama de linhas de produtos de TV da Hisense, que oferecem o mais recente em tecnologias de imagem e áudio.

Uma TV de destaque premiada na série de produtos da Hisense é a ULED Mini-LED U7, a qual apresenta uma taxa de atualização nativa de 120 Hz e um Modo Esportivo de IA que remove os "ruídos" utilizando um algoritmo dinâmico adaptado para objetos em movimento, criando assim uma transmissão esportiva vibrante e clara como cristal.

As tecnologias de controle da luz de fundo e gerenciamento de cores do LED de última geração da Hisense garantem as imagens mais brilhantes e nítidas, enquanto o Motor Hi-View da Hisense eleva e aprimora a qualidade geral da imagem com cores autênticas, contraste brilhante, movimento claro e detalhes distintos.

Projetada para garantir uma experiência de imersão sem igual, a TV ULED U7 transformará sua transmissão esportiva para padrões dignos de medalha de ouro. Graças à Hisense e às transmissões em 100 polegadas, os maiores eventos esportivos nunca mais serão os mesmos.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469814/photo.jpg

FONTE Hisense