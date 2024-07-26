Hisense заразжигает спортивные страсти благодаря просмотру на большом экране из Парижа

ЦИНДАО, Китай, 27 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- В преддверии крупнейшего в мире спортивного события компания Hisense, мировой лидер в области бытовой электроники и бытовой техники, разжигает спортивные страсти прямо из Парижа своей кампанией «Большая игра, большой экран».

Изюминкой продолжающейся глобальной рекламной кампании Hisense является впечатляющий 100-дюймовый телевизор U7 ULED TV, превращающий любую гостиную в идеальную арену для просмотра и переносящий все впечатления от усилий лучших спортсменов в дома с большими экранами благодаря технологии 100-дюймового дисплея ULED-телевизора.

Hisense ignites sporting passion with ‘Big Game, Big Screen’ campaign

Компания Hisense заняла первое место в мире среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года, и находится на пути к покорению преданных поклонников спорта в эпоху 100-дюймовых телевизоров благодаря самым большим в отрасли LED-телевизорам.

Присоединяйтесь, чтобы насладиться всеми лучшими в мире атлетическими и спортивными мероприятиями в августе этого года со 100-дюймовым захватывающим просмотром в широком спектре линейки продуктов Hisense TV, предлагающих самые последние технологии изображения и аудио.

Завоевавший мир выдающийся телевизор в серии продуктов Hisense — это U7 Mini-LED ULED, который имеет встроенную частоту обновления 120 Гц и режим AI Sports, который удаляет «шумы» с помощью динамического алгоритма, адаптированного к движущимся объектам, создавая яркий, кристально чистый просмотр спортивных мероприятий.

Ультрасовременные технологии управления светодиодной подсветкой и цветом Hisense обеспечивают самые яркие и четкие изображения, в то время как Hisense Hi-View Engine повышает общее качество изображения благодаря аутентичному цвету, яркому контрасту, четкому движению и выраженным деталям.

Разработанный для обеспечения непревзойденного захватывающего просмотра, ULED-телевизор U7 превратит ваш спортивный досуг в золотой стандарт. Благодаря Hisense и 100-дюймовому просмотру основные спортивные впечатления никогда не будут такими же.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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