Hisense lança os modelos 116UXS e XR10, levando a tecnologia RGB MiniLED a uma nova era na CES 2026

Pioneira em RGB MiniLED, a Hisense apresenta a RGB MiniLED evo - uma evolução no nível do sistema que avança além das atualizações convencionais orientadas por parâmetros em direção à inovação fundamental na arquitetura de luz de fundo. Com base na estrutura tradicional de luz de fundo vermelha, verde e azul, a RGB MiniLED evo é a primeira do setor a introduzir um quarto LED azul-celeste-ciano no sistema de luz de fundo MiniLED, completando uma das partes mais comumente ausentes do espectro de luz natural.

Com o avançado controle de cores de 134 bits e uma cobertura de cores superior a 110% do BT.2020, a tecnologia RGB MiniLED evo permite uma reprodução mais fiel dos tons céu, água e verde-ciano e também oferece precisão de cores de nível profissional, com ΔE < 1,0, por meio de calibração de cores aprimorada no nível do sistema. Além disso, seu design otimizado de fonte de luz reduz a emissão de luz azul nociva em até 80%, proporcionando uma experiência de visualização mais confortável e natural a longo prazo em telas ultragrandes.

O 116UXS, o primeiro produto com tecnologia RGB MiniLED evo, representa uma mudança decisiva em direção à inovação de exibição orientada por estrutura — colocando a fidelidade de cores, o conforto visual e a experiência de visualização real no centro do design de televisores de tela grande de última geração. É aqui que o desempenho extremo se alia verdadeiramente ao conforto duradouro.

UR8 e UR9 são as principais linhas de TVs RGB MiniLED da Hisense, projetadas para levar o verdadeiro desempenho RGB MiniLED a mais consumidores por meio de preços convencionais e da mais ampla cobertura de tamanhos. Com base nessa liderança tecnológica, a Hisense assume a responsabilidade não apenas de liderar a categoria, mas também de expandi-la. As linhas UR8 e UR9 oferecem fundamentos de imagem de nível principal — a verdadeira RGB MiniLED e a otimização de cores e cenas baseada em IA —, enquanto ampliam a acessibilidade em tamanhos de 55" a 100", tornando-as a melhor escolha de RGB MiniLED para a maioria das famílias.

No caso dos sistemas de cinema em casa com telas ultragrandes, a Hisense amplia ainda mais sua liderança por meio da tecnologia laser TriChroma. Fazendo sua estreia global na CES 2026, o XR10 oferece recursos visuais em escala cinematográfica, com alto brilho, rica expressão de cores e desempenho estável a longo prazo, proporcionando uma solução imersiva de home theater para projeções de até 300 polegadas.

Juntas, as tecnologias RGB MiniLED para TVs ultragrandes e TriChroma Laser para projeção de cinema em casa definem a estratégia de tela grande da Hisense, abordando tanto a visualização premium na sala de estar quanto as experiências cinematográficas imersivas. Ancorada pela estreia dos modelos 116UXS e XR10, essa abordagem dá vida ao tema da CES 2026, "Inovando uma vida mais brilhante", por meio da inovação da tela, projetada para se sentir mais natural, confortável e relevante no uso diário.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI. De acordo com a Omdia, a Hisense ocupa o 1º lugar global no segmento de TVs de 100 polegadas ou mais (2023-T3 2025). Pioneira no RGB MiniLED, a Hisense continua a liderar a inovação de última geração neste segmento. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com o público em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857291/RGB_MiniLED_evo_CES.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857292/UX.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857293/UR9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857294/XR_10.jpg

FONTE Hisense