Hisense déchaîne la passion du sport avec un (très) grand écran à Paris

QINGDAO, Chine, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le plus grand événement sportif du monde s'apprête à démarrer, Hisense, un chef de file mondial de l'électronique et des appareils électroménagers grand public, enflamme la passion du sport en direct de Paris avec sa campagne « Big Game, Big Screen ».

Le point fort de la campagne promotionnelle mondiale de Hisense est l'impressionnant téléviseur ULED U7 de 100 pouces, qui transforme n'importe quel salon en une arène de visionnage ultime et apporte toute l'excitation de l'élite sportive à la maison sur grand écran, grâce à la technologie ULED TV de 100 pouces.

Hisense s'est classé numéro un mondial des téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024, et est en passe de séduire les fans de sport pour qu'ils entrent dans l'ère des téléviseurs 100 pouces avec le plus grand format de TV LED de l'industrie.

Ce mois d'août, profitez des meilleurs moments sportifs grâce à des expériences immersives de 100 pouces sur une large gamme de téléviseurs Hisense offrant les toutes dernières technologies en matière d'image et d'audio.

Le téléviseur U7 Mini-LED ULED, qui a remporté le podium dans la série de produits Hisense, est doté d'un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz et d'un mode sport AI qui supprime les « bruits » à l'aide d'un algorithme dynamique adapté aux objets en mouvement, créant ainsi une expérience dynamique et parfaitement nette pour le sport.

Les technologies de pointe de Hisense en matière de contrôle du rétroéclairage LED et de gestion des couleurs garantissent les images les plus lumineuses et les plus cristallines, tandis que le moteur Hisense Hi-View Engine optimise la qualité globale de l'image avec des couleurs authentiques, un contraste brillant, des mouvements clairs et des détails précis.

Conçu pour garantir une immersion sans précédent, le téléviseur ULED U7 portera votre visionnage des sports vers de nouveaux sommets. Grâce à Hisense et à son écran de 100 pouces, les grandes manifestations sportives ne seront plus jamais les mêmes.

À propos de Hisense

Hisense est un chef de file mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement renforcé sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469797/photo.jpg